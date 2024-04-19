Лапорта верил, что Хави изменит решение об уходе, если «Барса» выйдет в полуфинал ЛЧ. Глава клуба предпримет последнюю попытку убедить тренера остаться

Теги Барселона Рафаэль Маркес Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Футбол

«Барселона» рассчитывала сохранить Хави во главе команды.

Как пишет Diario Sport, президент каталонского клуба рассчитывал и был уверен, что в случае выхода в полуфинал Лиги чемпионов Хави пересмотрит свое решение об уходе и останется. «Барса» не вышла в 1/2 финала, однако Лапорта предпримет финальную попытку убедить тренера остаться.

Если будет получен отказ, скорее всего, «Барса» назначит по окончании сезона Рафаэля Маркеса, который сейчас тренирует «Барселону Б».

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17 комментариев
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Лапорта сам довёл Хави до такого состояния, а теперь готов умолять остаться
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Ну если он будет через матч удаляться, то реально лучше отдохнуть ему
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Было бы здорово прямо в субботу чтоб продлился. Лет на десять. Контракт побольше - легенда клуба все-таки.
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Ответ dr. cage
Лапорта к Хави должен дисциплинарные меры принимать, а не умолять остаться.. Шутка ли, катарец желтые собирает чаще чем Моур и Симеоне вместе взятые.. Уже трижды удалялся.. Разве таким должен быть тренер Барсы?
"Разве таким должен быть тренер Барсы?"

В угол за несоответствие моральному кодексу тренера Барселоны еще не ставят?
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0
+2
Лапорта к Хави должен дисциплинарные меры принимать, а не умолять остаться..

Шутка ли, катарец желтые собирает чаще чем Моур и Симеоне вместе взятые.. Уже трижды удалялся..
Разве таким должен быть тренер Барсы?
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Привет братцы,меня тут исключали на три дня,что нового?Как наши рИчажные поживают после последних событий?Как Регина?Они с Игорьком уже вылезли из ямы?🤣🤣
+3
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Ответ dr. cage
Лапорта к Хави должен дисциплинарные меры принимать, а не умолять остаться.. Шутка ли, катарец желтые собирает чаще чем Моур и Симеоне вместе взятые.. Уже трижды удалялся.. Разве таким должен быть тренер Барсы?
Хави, будучи тренером, собирает КК похлеще Рамоса, будучи игроком )
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Ответ dr. cage
Лапорта к Хави должен дисциплинарные меры принимать, а не умолять остаться.. Шутка ли, катарец желтые собирает чаще чем Моур и Симеоне вместе взятые.. Уже трижды удалялся.. Разве таким должен быть тренер Барсы?
По мнению Лапорты очевидно, что да. Он и сам такой же клоун, они с Чави идеальная парочка популистов, которые чешут языком в первую очередь, а уже потом все остальное.
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Ответ Rio (BLR)
Было бы здорово прямо в субботу чтоб продлился. Лет на десять. Контракт побольше - легенда клуба все-таки.
Жирно, но хорошо))
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Жоан, конечно, президент хороший, но популист жуткий, во многом из-за него Хави и уходит, думаю
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Чтобы Лапорте убедить Хави остаться, вначале он должен выучить тот язык на котором тренер общался с главным и резервеым судьями матча Барсы с ПСЖ.
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Ну слушайте, там Спартак освободился. Прости, Лапорта, но без шансов
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Я как будто за отношениями каких-то шестиклассников наблюдаю 😅
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Не знаю даже в данный момент, кто сможет его заменить
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А оно вам надо вообще?
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Если Лапорта убедит Хави остаться, то он должен получить импичмент, потому что худшего выбора для Барселоны придумать невозможно.
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