Лапорта верил, что Хави изменит решение об уходе, если «Барса» выйдет в полуфинал ЛЧ. Глава клуба предпримет последнюю попытку убедить тренера остаться
«Барселона» рассчитывала сохранить Хави во главе команды.
Как пишет Diario Sport, президент каталонского клуба рассчитывал и был уверен, что в случае выхода в полуфинал Лиги чемпионов Хави пересмотрит свое решение об уходе и останется. «Барса» не вышла в 1/2 финала, однако Лапорта предпримет финальную попытку убедить тренера остаться.
Если будет получен отказ, скорее всего, «Барса» назначит по окончании сезона Рафаэля Маркеса, который сейчас тренирует «Барселону Б».
В угол за несоответствие моральному кодексу тренера Барселоны еще не ставят?
Шутка ли, катарец желтые собирает чаще чем Моур и Симеоне вместе взятые.. Уже трижды удалялся..
Разве таким должен быть тренер Барсы?