Пеп Гвардиола: «Восхищаюсь «Ливерпулем», что бы ни случилось в этом сезоне. Настоящий соперник, который бьется с нами уже 6-7 лет»

Пеп Гвардиола с восхищением отозвался о «Ливерпуле».

«Я восхищаюсь «Ливерпулем».

Что бы ни случилось в этом сезоне, я восхищаюсь «Ливерпулем». и «Ливерпуль» всегда были здесь. Это команда, которая конкурирует с нами. Настоящий, настоящий соперник, который боролся с нами лицом к лицу, который выходит биться с тобой. И они делали это 6-7 лет.

Я не сужу по тому, поднимает ли команда трофей. Речь об огромном количестве игр – сезон за сезоном. И они были здесь. И это самое сложное. Они все равно были близки к трофеям. Они очень хороши в этом сезоне, эта команда всегда подавала пример», – сказал .

Напомним, по окончании этого сезона из « » уйдет Юрген Клопп, который возглавил команду в 2015 году.