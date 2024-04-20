Пеп Гвардиола: «Восхищаюсь «Ливерпулем», что бы ни случилось в этом сезоне. Настоящий соперник, который бьется с нами уже 6-7 лет»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола с восхищением отозвался о «Ливерпуле».

«Я восхищаюсь «Ливерпулем».

Что бы ни случилось в этом сезоне, я восхищаюсь «Ливерпулем». Юрген Клопп и «Ливерпуль» всегда были здесь. Это команда, которая конкурирует с нами. Настоящий, настоящий соперник, который боролся с нами лицом к лицу, который выходит биться с тобой. И они делали это 6-7 лет.

Я не сужу по тому, поднимает ли команда трофей. Речь об огромном количестве игр – сезон за сезоном. И они были здесь. И это самое сложное. Они все равно были близки к трофеям. Они очень хороши в этом сезоне, эта команда всегда подавала пример», – сказал Гвардиола.

Напомним, по окончании этого сезона из «Ливерпуля» уйдет Юрген Клопп, который возглавил команду в 2015 году.

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12 комментариев
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Легче стало на душе
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Пеп как будто хочет уйти красиво )
Оставить хорошее впечатление о себе
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Какой же Пеп Клопп!
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Уважение
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Ливерпуль Клоппа заслуживает уважения только из за того каким образом играл против Сити. Не боялся показывать игру от ножа, не ставя автобус и выжидая ошибок.
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Наверное главное противостояние АПЛ после Венгера-Фергюсона. Задержись они подольше, было бы главным
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Эпоха Клоппа уходит и обидно за то он мог выиграть больше если бы не конченые FSG. Не давать такому тренеру бюджет на трансферы просто безумие и как биться с МС, Арсеналом и Реалом, а Клопп даже так смог это сделать....
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Они друг друга очень уважают, и если не прям друзья, то хорошие приятели
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Ответ Андрей Синельщиков
Типичная шаблонная лесть. Ничего нового.
Не хватает таких противостояний как Моур-Пеп или Ферги-Венгер. Как то всё травоядно стало
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