«Милан» рассматривает тренера «Лилля» Фонсеку на замену Пиоли (Calciomercato)
«Милан» ищет замену Стефано Пиоли.
По данным Calciomercato, миланский клуб рассматривает в качестве замены экс-тренера «Ромы» Паулу Фонсеку, ныне работающего в «Лилле».
«Милан» высоко оценивает работу португальца во Франции, а также считает, что его базовая схема 4-2-3-1 хорошо подойдет команде.
Отмечается, что между сторонами уже были негласные контакты.
Плюс, полуфинал Лиги чемпионов и 1/4 лиги Европы.
При нынешнем Интере , считаю это очень хороший результат.
Особенно учитывая состав Милана.
Фонсеку же я хорошо помню по работе в Шахтёре и Роме .
Да, и в Лилле ничего выдающегося.
Но, потом признал, что ошибался.
Что касается состава Милана, деньги в футбол не играют.
На бумаге он может и самый дорогой, но играют или стареющие звезды или молодёжь, которой ещё нужно привыкнуть к серии А.
Из тех, кого можно назвать игроком топ-уровня , на мой взгляд, Меньян, Эрнандес и Леао. Для серьёзных задач нужны ещё 2-3 игрока делающих разницу. Но, скорее всего их никто не купит.
Если уж менять Пиоли, то не на Фонсеку, а на тренера, который построит систему игры