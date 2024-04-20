«Милан» рассматривает тренера «Лилля» Фонсеку на замену Пиоли (Calciomercato)

Теги Лилль Милан Стефано Пиоли лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Паулу Фонсека Футбол

«Милан» ищет замену Стефано Пиоли.

По данным Calciomercato, миланский клуб рассматривает в качестве замены экс-тренера «Ромы» Паулу Фонсеку, ныне работающего в «Лилле».

«Милан» высоко оценивает работу португальца во Франции, а также считает, что его базовая схема 4-2-3-1 хорошо подойдет команде. 

Отмечается, что между сторонами уже были негласные контакты.

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17 комментариев
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Ответ Benjamin
Пиоли поднял Милан с колен, регулярно играют в ЛЧ теперь
как надоели такие как ты, с таким мышлением уровень Милана никогда не поднимется
+8
-2
+6
Ответ laudrup
При Пиоли за 3 последних сезона 1 , 5 и сейчас 2 место. Плюс, полуфинал Лиги чемпионов и 1/4 лиги Европы. При нынешнем Интере , считаю это очень хороший результат. Особенно учитывая состав Милана. Фонсеку же я хорошо помню по работе в Шахтёре и Роме . Да, и в Лилле ничего выдающегося.
А что не так с составом Милана? На начало чемпионата состав у них был самый дорогой. Не вывозит Пиоли играть на два, а тем более на три фронта. В сезон когда стали чемпионами, повылетали отовсюду, зато в прошлом году когда играли в еврокубках до мая, еле в эти еврокубки попали по итогу сезона. Кто-то скажет много травм, но если бы это был единичный случай в какой-то сезон, то можно было бы списать на невезение. Но у него все пять лет просто какое-то аномальное количество травм, получается это тоже вина тренерского штаба. Возможно как-то неправильно распределяют нагрузки. За Фонсекой не следил, может он и хуже Пиоли, спорить не буду. Но и на Пиоли никто сначала ставку не делал, приходил как ноунейм доработать сезон. Была даже акция "Пиолиаут", когда его назначили. Мое мнение, что Пиоли уже все что мог уже дал и если Милан хочет за что-то бороться, то нужны перемены и с Пиоли пора прощаться.
+6
0
+6
лучше не дёргаться. оптимально - вернуть Мальдини
+5
-1
+4
Ответ <Inter>
хороший вариант, если дадут работать
Хороший вариант для болельщика Интера. 🤣
+4
0
+4
ш🤔ило 🤔на м🤔ыло😬🤔и смысл
+6
-3
+3
хороший вариант, если дадут работать
+4
-2
+2
Ответ Гриззли
А они борцы за что? При нынешнем тренере один раз за пять лет навязали Интеру борьбу в чемпионате. В прошлом сезоне заняли пятое место...
При Пиоли за 3 последних сезона 1 , 5 и сейчас 2 место.
Плюс, полуфинал Лиги чемпионов и 1/4 лиги Европы.
При нынешнем Интере , считаю это очень хороший результат.
Особенно учитывая состав Милана.
Фонсеку же я хорошо помню по работе в Шахтёре и Роме .
Да, и в Лилле ничего выдающегося.
+5
-3
+2
Ответ Гриззли
А что не так с составом Милана? На начало чемпионата состав у них был самый дорогой. Не вывозит Пиоли играть на два, а тем более на три фронта. В сезон когда стали чемпионами, повылетали отовсюду, зато в прошлом году когда играли в еврокубках до мая, еле в эти еврокубки попали по итогу сезона. Кто-то скажет много травм, но если бы это был единичный случай в какой-то сезон, то можно было бы списать на невезение. Но у него все пять лет просто какое-то аномальное количество травм, получается это тоже вина тренерского штаба. Возможно как-то неправильно распределяют нагрузки. За Фонсекой не следил, может он и хуже Пиоли, спорить не буду. Но и на Пиоли никто сначала ставку не делал, приходил как ноунейм доработать сезон. Была даже акция "Пиолиаут", когда его назначили. Мое мнение, что Пиоли уже все что мог уже дал и если Милан хочет за что-то бороться, то нужны перемены и с Пиоли пора прощаться.
Я сам был тем, кто хотел отставки Пиоли в самом начале.
Но, потом признал, что ошибался.
Что касается состава Милана, деньги в футбол не играют.
На бумаге он может и самый дорогой, но играют или стареющие звезды или молодёжь, которой ещё нужно привыкнуть к серии А.
Из тех, кого можно назвать игроком топ-уровня , на мой взгляд, Меньян, Эрнандес и Леао. Для серьёзных задач нужны ещё 2-3 игрока делающих разницу. Но, скорее всего их никто не купит.
Если уж менять Пиоли, то не на Фонсеку, а на тренера, который построит систему игры
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Так себе вариант
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Только не этот! Превратит команду в борца за 4 место.
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Перец провалился в Роме, теперь настало время Милана
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Если и португалец то только Сержиу Консейсау на мой скромный взгляд
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Йа Хосе Фонсека!
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Ответ laudrup
Хороший вариант для болельщика Интера. 🤣
для болельщиков Интера любой вариант кроме Конте будет хорошим. Все остальные варианты не дают никаких гарантий
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