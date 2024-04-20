«Милан» рассматривает тренера «Лилля» Фонсеку на замену Пиоли (Calciomercato)

«Милан» ищет замену Стефано Пиоли.

По данным Calciomercato, миланский клуб рассматривает в качестве замены экс-тренера «Ромы» , ныне работающего в « ».

« » высоко оценивает работу португальца во Франции, а также считает, что его базовая схема 4-2-3-1 хорошо подойдет команде.

Отмечается, что между сторонами уже были негласные контакты.