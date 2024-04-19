«Манчестер Сити» опроверг интерес к Пиняеву: «Не собираемся подписывать Сергея»

Теги Локомотив Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Р-Спорт Сергей Пиняев Футбол

«Манчестер Сити» отреагировал на информацию про интерес к Сергею Пиняеву.

Ранее появилась информация, что полузащитник «Локомотива» находится в сфере интересов европейских клубов, в том числе «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» не собирается подписывать Сергея Пиняева», – приводит заявление пресс-службы клуба РИА Новости.

В нынешнем сезоне Сергей Пиняев забил 3 гола и сделал 4 передачи в 22 матчах Мир РПЛ.

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Грилиш и Бернарду Силва вздохнули с облегчением их место в составе теперь в безопасности.
+107
0
+107
Угораете что ли?
+74
0
+74
Предлагаю в заголовках писать Манчестер Сити почти Пиняева 🤣
+27
-3
+24
Уточните ещё про Дзюбу!
+13
0
+13
Ответ Д.Н.Л
Угораете что ли?
- Какая дурка!?
+13
0
+13
Неужели кто-нибудь серьёзно поверил, что за него будут аж грызться «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ньюкасл", "Боруссия" и тд)))))) ну кроме самого агента Пиняева.
+12
-1
+11
Ответ Д.Н.Л
Угораете что ли?
Пьяный агент видимо
+10
0
+10
Ответ Vladislav II
Уточните ещё про Дзюбу!
Дзюбу однозначно Реал ждёт!
+5
0
+5
Ответ Никита Гордеев
Думаю, кто-то написал сити на почту
Сергей Пиняев, полагаю
+5
0
+5
Звучит примерно также сюрреалистично как "Пиняев опроверг интерес к Манчестер Сити".
+4
0
+4
Сами себя вычеркнули из претендентов на Лигу Чемпионов на долгие годы вперёд!
+5
-1
+4
У них Бобб намного круче и вообще молодежка огненная
+5
-2
+3
Ответ djamel
- Какая дурка!?
Вы кого вызвали!?
+3
0
+3
Ответ ML26
Доку бесполезный бегунок, и в матче с Реалом ещё раз это продемонстрировал
доку был хорош против реала
+2
0
+2
Будем ждать, чем ответит Ливерпуль
+2
0
+2
Ответ Алексей Гусев
Зинуля жы
Ну так то да. Согласен.
+1
0
+1
Грилиш:
https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2018/03/dzqe4iax0aainx4.jpg
0
0
0
Ооо, ###, а мы и не думали! ©
0
0
0
Ответ Алексей Гусев
ну плакса тоже нигде не фиерил и?
Плакса это кто? 😂
0
0
0
Ответ micka
Пиняев и в РПЛ не феериит. Хотя задатки у него есть.
ну плакса тоже нигде не фиерил и?
0
0
0
Ответ Shadow1882
Ну это не исключает того, что они за ним могут наблюдать
В отличии от Локо все селекционные службы ведущих клубов в Европе сканируют весь футбольный мир. Стоит поучиться.
0
0
0
Ответ Nikuz
Им вопрос задали - вот и ответили! Не спрашивали бы - никто бы и не отвечал!
им таких вопросов задают про стотыщ фамилий каждый день
0
0
0
Ответ NaviGator
ну вообще, раз они это в принципе прокомментировали, то основания то имеются для слуха
Им вопрос задали - вот и ответили! Не спрашивали бы - никто бы и не отвечал!
0
0
0
Циничное заявление. Куда катится мир...
0
0
0
Ну вот, блин, а я-то после инсайда от Карпова думала, что Серёга уже на чемоданах сидит и в глобус с закрытыми глазами пальцем тычет, выбирая между Челси и Манчестером...
Злые вы там, в пресс-службе "Манчестер Сити"
0
0
0
Ответ Marcus-light
Сергей Пиняев, полагаю
У нас письма даже на деревню к дедушке не доходят
0
0
0
Что скажет реал ? 😂
0
0
0
Ответ Marcus-light
В каком сообщении клуба?)
Думаю, кто-то написал сити на почту
0
0
0
Манчестер Сити Пиняева который мы не получили: где сейчас и кто играет в нём на позиции Пиняева.
+1
-1
0
И это лучшая новость для Пиняева
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий