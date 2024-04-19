«Манчестер Сити» опроверг интерес к Пиняеву: «Не собираемся подписывать Сергея»
«Манчестер Сити» отреагировал на информацию про интерес к Сергею Пиняеву.
Ранее появилась информация, что полузащитник «Локомотива» находится в сфере интересов европейских клубов, в том числе «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» не собирается подписывать Сергея Пиняева», – приводит заявление пресс-службы клуба РИА Новости.
В нынешнем сезоне Сергей Пиняев забил 3 гола и сделал 4 передачи в 22 матчах Мир РПЛ.
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Злые вы там, в пресс-службе "Манчестер Сити"