«Манчестер Сити» опроверг интерес к Пиняеву: «Не собираемся подписывать Сергея»

«Манчестер Сити» отреагировал на информацию про интерес к Сергею Пиняеву.

Ранее появилась информация, что полузащитник « » находится в сфере интересов европейских клубов, в том числе « ».

«Манчестер Сити» не собирается подписывать Сергея Пиняева», – приводит заявление пресс-службы клуба РИА Новости.

В нынешнем сезоне забил 3 гола и сделал 4 передачи в 22 матчах Мир .