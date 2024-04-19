За Пиняевым следят в «Ман Сити» и «Челси». Вингер «Локомотива» также в списке интересов «МЮ», «Ливерпуля», «Байера», «Наполи» и «Вильярреала» (HITC)

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Сергей Пиняев интересен клубам АПЛ.

19-летний полузащитник «Локомотива» находится в сфере интересов нескольких клубов АПЛ, об этом сообщил HITC.

В частности, игру российского футболиста мониторят «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Отмечается, что английские клубы могут приобрести вингера и отдать в аренду в другие клубы для получения игровой практики.

HITC также сообщил, что интерес к футболисту имеется со стороны дортмундской «Боруссии», «Вильярреала», «Наполи» и «Байера».

Стоит добавить, что переговоров с футболистом еще не ведется, а в списках мониторинга европейских клубов всегда много игроков из разных стран.

В нынешнем сезоне Сергей Пиняев забил 3 гола и сделал 4 передачи в 22 матчах Мир РПЛ.

54 комментария
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Да следят то они, может и следят. Просто в таких списках у них человек по 50-100. И от "следят" до "ведут", а уж тем более до оффера, даже с моментальной арендой - очень далеко.
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+56
Ответ ta-tosha
Срочно звоните 03 :))))
Когда про футболиста Уфы Зинченко проходили такие трансферные слухи, тоже хохмили в комментах
+44
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+37
Ответ Детрит
Следят? Возможно, из серии чисто поржать: "Гы, и вот это вот у них считается главным талантом!" Пиняев - типичный российский игрок в условиях лимита. Ярко начал, но потихоньку понимает, что жилы рвать большого смысла нет, контракт большой тебе и так тут кто-нибудь предложит. А детский азарт игры постепенно выветривается.
По стате этот сезон лучший в карьере пиняева
+20
-3
+17
Так и паранойю можно заработать, когда столько следят сразу...
+12
0
+12
Ответ Плацкарт Вагоныч
Пиняев всем хорош кроме завершения атак. Но верю, что это придет с опытом. Парню всего 19.
Точно. У нас до 40 считаются молодыми и перспективными, так что у него времени полно :)
+9
-3
+6
Пиняев всем хорош кроме завершения атак. Но верю, что это придет с опытом. Парню всего 19.
+5
0
+5
Ответ Павел Мельников
А поедет в лучшем случае в Брайтон )
не дорос мне кажется
+4
0
+4
Вся Галактика следит!
+3
0
+3
Ответ ta-tosha
Срочно звоните 03 :))))
Не, лучше 01, у кого то подгорает)
+4
-2
+2
агент начал пиарить наконец ставшего совершеннолетним подопечного.
+3
-1
+2
Ответ ta-tosha
Зинченко вели со времен академии Шахтера, когда он играл по всем возрастам в юношеских ЛЧ. Если бы он играл по юношам за Уфу, то максимум куда бы он поехал - в Динамо Магадан
А как он в Уфе оказался лол

Так и Пиняева тоже вели
+1
0
+1
Они с агентом что ли готовятся к передподписанию контракта?
+1
0
+1
Пине неплохо бы выиграть конкуренцию на своей позиции в Локо для начала, а уж потом г-да агенты-продаваны могут запускать подобные утки
+1
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Его кажется лет с 12 начали тщательно пиарить, в расчёте хорошо продать хоть куда нибудь. Но для этого пиара мало, надо хотя бы что то показывать на поле. А с этим вот беда.
никто его не пиарил. он свой игрок заслужил, чтобы о нем говорили
+4
-3
+1
Боруссия была бы идеальна для Сергея
+2
-1
+1
Ответ savik-A.M.
настолько редкая чушь - Пиняев элементарно в Англию не получит разрешение на работу
Так пишут, что его якобы всё равно сразу в аренду сдадут. Ну и ещё и он за сборную играет, да и для молодых и перспективных есть возможность запросить исключение.
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Ответ Кино Музыка
Скорее всего уже интереса нет. Еще не разочаровал, но из перспективных вышел. Лучше надо играть. Гораздо лучше.
Что характерно, год назад то же самое писали про Захаряна - "сдулся, не тот, разочаровал, лучше играть надо, да какая ему Европа". Что не помешало его трансферу, и не куда-нибудь, а в клуб Ла Лиги, играющий в Лиге Чемпионов. И за довольно приличные по меркам российских игроков деньги.
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Ответ Dmitry Orlov
Что характерно, год назад то же самое писали про Захаряна - "сдулся, не тот, разочаровал, лучше играть надо, да какая ему Европа". Что не помешало его трансферу, и не куда-нибудь, а в клуб Ла Лиги, играющий в Лиге Чемпионов. И за довольно приличные по меркам российских игроков деньги.
Захарян перед этим блеснул.
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Ответ Кино Музыка
Захарян перед этим блеснул.
Вовсе нет. Ему сыпали комплиментами за сезон 21/22, а вот в сезоне 22/23 всё Динамо выглядело так себе, и он в том числе, и комментариев "Захарян сдулся, разочаровывает, слухи про Челси ему вскружили голову" было много. Но как раз после этого "неудачного" сезона трансфер и состоялся.
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Ответ bro Lo
Так и паранойю можно заработать, когда столько следят сразу...
Вот такие комментарии хочу видеть в топе, а не желчные мнения местных мастеров спорта и заслуженных тренеров по футболу ФИФА 2002...
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Ответ Dmitry Orlov
Иронищирующие в комментах, вспомните свои комменты около года назад про Захаряна и интерес к нему из Европы. Где сейчас он и где сейчас вы? Захарян уехал в Европу у тебя на глазах А ты остался таким же как и был.
в голос)
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Значит поедет куда нибудь в Тухлу Вишню )))
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И в Барселоне,Реале,Баварии)
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Идиальный вариант в МанСити, и аренда в Жирону, учитывая, что Савио уйдет, в подлодке в системе Марса будет сложновато, ну и конкуренция там повыше.
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Еще года три проследят и всё
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в 19/20 лет нормально подписать контракт с топ клубом Европы и уйти в аренду в середняк
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Эротические сны от пиняевского агента. Седьмая серия))
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Не хуже Мудрика будет точно,по физухи ему не уступает.
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200 млн долларов, не меньше просите!
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Не верю!
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