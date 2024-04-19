За Пиняевым следят в «Ман Сити» и «Челси». Вингер «Локомотива» также в списке интересов «МЮ», «Ливерпуля», «Байера», «Наполи» и «Вильярреала» (HITC)
Сергей Пиняев интересен клубам АПЛ.
19-летний полузащитник «Локомотива» находится в сфере интересов нескольких клубов АПЛ, об этом сообщил HITC.
В частности, игру российского футболиста мониторят «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Ньюкасл».
Отмечается, что английские клубы могут приобрести вингера и отдать в аренду в другие клубы для получения игровой практики.
HITC также сообщил, что интерес к футболисту имеется со стороны дортмундской «Боруссии», «Вильярреала», «Наполи» и «Байера».
Стоит добавить, что переговоров с футболистом еще не ведется, а в списках мониторинга европейских клубов всегда много игроков из разных стран.
В нынешнем сезоне Сергей Пиняев забил 3 гола и сделал 4 передачи в 22 матчах Мир РПЛ.
Так и Пиняева тоже вели