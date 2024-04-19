За Пиняевым следят в «Ман Сити» и «Челси». Вингер «Локомотива» также в списке интересов «МЮ», «Ливерпуля», «Байера», «Наполи» и «Вильярреала» (HITC)

Сергей Пиняев интересен клубам АПЛ.

19-летний полузащитник « » находится в сфере интересов нескольких клубов , об этом сообщил HITC.

В частности, игру российского футболиста мониторят « », « », « », « » и « ».

Отмечается, что английские клубы могут приобрести вингера и отдать в аренду в другие клубы для получения игровой практики.

HITC также сообщил, что интерес к футболисту имеется со стороны дортмундской « », « », « » и «Байера».

Стоит добавить, что переговоров с футболистом еще не ведется, а в списках мониторинга европейских клубов всегда много игроков из разных стран.

В нынешнем сезоне Сергей Пиняев забил 3 гола и сделал 4 передачи в 22 матчах Мир РПЛ.