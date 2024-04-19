Семшов об интересе к Пиняеву из АПЛ: «Посмотрите, как играют «Сити» и «Челси». Как он туда впишется? Пока Сергей не готов играть на таком высоком уровне»

Теги Локомотив Игорь Семшов Челси Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия серия А Италия Ла Лига Сергей Пиняев Футбол

Игорь Семшов считает, что Сергей Пиняев не дотягивает до уровня АПЛ.

Ранее появилась информация, что Сергей Пиняев находится в сфере интересов нескольких клубов АПЛ. Один из них – «Манчестер Сити» опроверг интерес к полузащитнику железнодорожников.

– Считаю, что переход Пиняева в английские клубы невозможен. Посмотрите, как играют «Манчестер Сити» и «Челси». Как туда впишется Пиняев? Сергей сам прекрасно понимает, что не дотягивает до уровня таких команд.

Ему нужно в «Локомотиве» стабильно играть, прогрессировать. Он еще не всегда выходит в матчах в РПЛ. Пиняеву рано думать об отъезде. Все эти разговоры – выдумки.

Может, «Челси» и «Манчестер Сити» держат его в уме. Пока Сергей не готов играть на таком высоком уровне. Мы видим, сколько времени ушло на адаптацию у наших легионеров. К тому же они уезжали опытными футболистами. У Сергея будет стимул прогрессировать, раз о нем говорят в Европе.

Какой чемпионат подходит Пиняеву?

– Точно не Англия. Думаю, Италия или Испания ему бы точно подошли, – сказал бывший игрок «Динамо» Игорь Семшов.

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вчера посмотрел игру Миранчука, так это совсем другой футболист стал. Физически сильно окреп в Италии, двигается , борется плюс техника не ушла. Укатил бы туда на 2-3 года раньше вполне мог уже играть в Милане или Интере. Че сидеть в этом болоте , как ты будешь лучше играя с мертвыми паспортистами и ленивыми легионерами ? 🤷‍♂️
+27
-1
+26
Для Боэли необязательно, чтобы игрок был готов.
+9
-1
+8
Если есть возможность, то надо пробовать. Однозначно.
+6
0
+6
Можно по примеру Зинченко через ПСВ , а Пиняев поперспективнее будет.
+5
0
+5
Обычный вброс, агентские игры и не более! Заканчиваются чемпионаты, агенты начинают вбрасывать подобную инфу - это же их хлеб.
+3
-1
+2
МС, Челси... а почему не Бернли? А Зинченко был готов?
+3
-1
+2
А во что играет Челси?
+1
0
+1
Ответ 5t1ck
Вчера посмотрел игру Миранчука, так это совсем другой футболист стал. Физически сильно окреп в Италии, двигается , борется плюс техника не ушла. Укатил бы туда на 2-3 года раньше вполне мог уже играть в Милане или Интере. Че сидеть в этом болоте , как ты будешь лучше играя с мертвыми паспортистами и ленивыми легионерами ? 🤷‍♂️
Да, Головин еще более яркое подтверждение. Сама наша лига не способствует развитию игроков. Всех все устраивает, в лучшем случае получается не деградировать.
+1
0
+1
Ответ ractorosan527@gmail.com
он и не станет топ уровнем кроме скорости нет не фига
Скорость свою он может использовать лишь при свободном пространстве. В условиях плотной опеки его сжирают на раз. А по скорости движению с мячом, что с места, что дистанционно, он уступает Мудрику. А сам Мудрик - дубина еще та. Там сжирают всех, даже Кварацхелию с его скоростным дриблингом. А Пиняев - далеко не Винисиус. Так что делайте выводы))
+3
-2
+1
Ответ Nils Michael
Агент молодец, начинает работать! Только слишком круто взял, конечно
А почему бы и нет! Пример Лунина тоже имеет место быть, сначала по аренде, а потом предоставится шанс!
0
0
0
Ответ Oleg Kostin
В апл нужна физика? Ты посмотри на Бернардо Силву там же школьник играет, да там половину футболистов без физики, дрищи ходят, тем не менее им это не мешает играть на высоком уровне.
Бернарду Сильва один из самых выносливых футболистов в мире
0
0
0
Ответ Oleg Kostin
В апл нужна физика? Ты посмотри на Бернардо Силву там же школьник играет, да там половину футболистов без физики, дрищи ходят, тем не менее им это не мешает играть на высоком уровне.
при чем тут?? там бегать нужно и очень много. Пиняев через 15-20 минут замены будет просить,ах да посмотри сколько Бернарду бегает в том же Сити? про остальных Я вообще молчу
0
0
0
Ответ Kit244098
Скорость свою он может использовать лишь при свободном пространстве. В условиях плотной опеки его сжирают на раз. А по скорости движению с мячом, что с места, что дистанционно, он уступает Мудрику. А сам Мудрик - дубина еще та. Там сжирают всех, даже Кварацхелию с его скоростным дриблингом. А Пиняев - далеко не Винисиус. Так что делайте выводы))
вот и я о том же скорость есть но не чего кроме
0
0
0
Он и в РПЛ заурядный игрок, Захарян здорово выделялся не смотря на возраст, но как показала практика в Ла лиге этого было не достаточно, так что Ман Сити Пиняев - не верю.
0
0
0
Агент молодец, начинает работать! Только слишком круто взял, конечно
+1
-1
0
А в Англии существует 6 клубов что ли?
Есть всякие Фулхэмы, Лутоны и прочие Эвертоны.

Да хоть бы клуб из верхушки Чемпионшипа уже был бы повышением в классе однозначным.
0
0
0
Как будто все сразу на таком уровне играют? Перспективный молодой футболист, из которого может выйти ТОП уровень, таких и надо покупать.

Слова Семшова выглядят как зависть.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий