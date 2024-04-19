Семшов об интересе к Пиняеву из АПЛ: «Посмотрите, как играют «Сити» и «Челси». Как он туда впишется? Пока Сергей не готов играть на таком высоком уровне»
Игорь Семшов считает, что Сергей Пиняев не дотягивает до уровня АПЛ.
Ранее появилась информация, что Сергей Пиняев находится в сфере интересов нескольких клубов АПЛ. Один из них – «Манчестер Сити» опроверг интерес к полузащитнику железнодорожников.
– Считаю, что переход Пиняева в английские клубы невозможен. Посмотрите, как играют «Манчестер Сити» и «Челси». Как туда впишется Пиняев? Сергей сам прекрасно понимает, что не дотягивает до уровня таких команд.
Ему нужно в «Локомотиве» стабильно играть, прогрессировать. Он еще не всегда выходит в матчах в РПЛ. Пиняеву рано думать об отъезде. Все эти разговоры – выдумки.
Может, «Челси» и «Манчестер Сити» держат его в уме. Пока Сергей не готов играть на таком высоком уровне. Мы видим, сколько времени ушло на адаптацию у наших легионеров. К тому же они уезжали опытными футболистами. У Сергея будет стимул прогрессировать, раз о нем говорят в Европе.
– Какой чемпионат подходит Пиняеву?
– Точно не Англия. Думаю, Италия или Испания ему бы точно подошли, – сказал бывший игрок «Динамо» Игорь Семшов.
Есть всякие Фулхэмы, Лутоны и прочие Эвертоны.
Да хоть бы клуб из верхушки Чемпионшипа уже был бы повышением в классе однозначным.
Слова Семшова выглядят как зависть.