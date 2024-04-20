Тренер «Зенита» Оливейра об ЛЧ: «Может, мы бы и дошли до 1/4 финала, кто знает? Нам бы сначала там сыграть, а потом говорить» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Вильям Оливейра Нино Мота Футбол

Вильям Оливейра высказался о том, мог бы «Зенит» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

— Защитник «Зенита» Нино заявил, что нынешний состав клуба мог бы дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. Что думаете?

— Нам бы сначала там сыграть, а потом говорить (смеется). Сложно сказать, как далеко мы бы смогли зайти, но сейчас мы стараемся брать хороших футболистов, которые могут выдерживать уровень Лиги чемпионов. 

Может быть, мы бы и дошли до четвертьфинала, кто знает? — сказал ассистент главного тренера «Зенита».

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30 комментариев
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Из группы хрен выйдете, какая 1/4)
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+22
Зенит в лучшие-то годы не мог 1/8 пройти, какой сейчас четвертьфинал нафиг?
+26
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Исходя из выступлений Зенитушки в ЛЧ при Семаке, уместнее было бы сказать: "Может быть, при благоприятном стечении обстоятельств, зацепились бы за 3-е место в группе"
+12
-3
+9
Новость до конца бы прочитали сначала, потом уже гневные комментарии строчили бы)
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+5
Бавария с Реалом и ПСЖ с Боруссией в очередной раз поблагодарили судьбу, что на их пути не встал Зенит.
+7
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Ответ Сарсен Абдрахманов
А что сразу убивать?
Он ещё про какого-то Видители написал, я так и не понял, грузин что ли.
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Ответ Вячеслав Лобачев
Новость до конца бы прочитали сначала, потом уже гневные комментарии строчили бы)
Читать, понимать иронию это сложно)))
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В прошлом сезоне дошли бы до полуфинала. Планка опустилась.
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Ответ alim_liver_kz
Из группы хрен выйдете, какая 1/4)
Хотя бы 3-место ))
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к сожалению дойти не получиться до 1/4 финала , там люди бегают на высоких скоростях , а дойти мини сборной Бразилии можно только до первого места в рпл
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Ответ Максим
Комментарий скрыт
Не ложился ещё? Давай, завязывай там, скоро понедельник.
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Ответ Ivan Petrov
По себе людей судишь? Поверь не все люди ,как ты,сидят на синей кочерге
О! Ванюшка! Да вы там вдвоём заливаете, смотрю!
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Ответ Сарсен Абдрахманов
А что сразу убивать?
Ну или изнасиловать
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Ответ Din Korso
Я тоже думаю, что дошли бы! Надо верить в свои силы с таким составом!
Не смеши 🤣
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Ответ Вова Пупкин
Конечно дошли бы до 1/4. Почему нет?
Потому что нет 🤣
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Ответ Максим
Ну или изнасиловать
Судя по всему с Ванькой один человек, или реально вместе там за воротник заливаете, или вообще по запрещенке пошлю,судя по вашим комментам
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Ответ Доктор Верховцев
Не ложился ещё? Давай, завязывай там, скоро понедельник.
Что семак вон что натворил мы не участвуем теперь в еврокубках
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Ответ Максим
Комментарий скрыт
А что сразу убивать?
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Это вы на фоне РПЛ богатые, но там рыбы сильно крупнее)
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извиняюсь, но режет глаза: «о ЛЧ», а не «об ЛЧ»
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Лет через 10 возможно
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