Тренер «Зенита» Оливейра об ЛЧ: «Может, мы бы и дошли до 1/4 финала, кто знает? Нам бы сначала там сыграть, а потом говорить» 

Вильям Оливейра высказался о том, мог бы «Зенит» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

— Защитник «Зенита» заявил, что нынешний состав клуба мог бы дойти до четвертьфинала чемпионов. Что думаете?

— Нам бы сначала там сыграть, а потом говорить (смеется). Сложно сказать, как далеко мы бы смогли зайти, но сейчас мы стараемся брать хороших футболистов, которые могут выдерживать уровень Лиги чемпионов.

Может быть, мы бы и дошли до четвертьфинала, кто знает? — сказал ассистент главного тренера « ».