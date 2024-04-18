Аршавин об игре Соболева с «Зенитом»: «Нино и Эракович «хавали» его, когда он получал мяч. Только в концовке два раза пробил»
Андрей Аршавин назвал причину неудачной игры Александра Соболева против «Зенита».
Вчера «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч закончился победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 2:1.
«В целом обе команды вышли [играть] по схеме 4-3-3. «Спартак» страховался, поэтому поставил на флаги Хлусевича и Денисова.
Получалось так, что когда Соболев получал мяч, его, так сказать, «хавали» Нино и Эракович, продавливали, не за что было зацепиться в первом тайме.
Только в концовке Соболев два раза пробил неплохо с лета», – сказал бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин.
вот после них, действительно был футбол Сити с Реалом показали как играть надо. Разница в качестве игры и игроков космическая
Молодец. Он и с Динамо великолепно сыграл?