Аршавин об игре Соболева с «Зенитом»: «Нино и Эракович «хавали» его, когда он получал мяч. Только в концовке два раза пробил»

Андрей Аршавин назвал причину неудачной игры Александра Соболева против «Зенита».

Вчера «Зенит» и « » сыграли вничью (0:0) в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч закончился победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 2:1.

«В целом обе команды вышли [играть] по схеме 4-3-3. «Спартак» страховался, поэтому поставил на флаги и .

Получалось так, что когда Соболев получал мяч, его, так сказать, «хавали» Нино и , продавливали, не за что было зацепиться в первом тайме.

Только в концовке Соболев два раза пробил неплохо с лета», – сказал бывший футболист « » .