Аршавин об игре Соболева с «Зенитом»: «Нино и Эракович «хавали» его, когда он получал мяч. Только в концовке два раза пробил»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Нино Мота Александр Соболев Даниил Хлусевич Страхиня Эракович Даниил Денисов Футбол

Андрей Аршавин назвал причину неудачной игры Александра Соболева против «Зенита».

Вчера «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч закончился победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 2:1.

«В целом обе команды вышли [играть] по схеме 4-3-3. «Спартак» страховался, поэтому поставил на флаги Хлусевича и Денисова.

Получалось так, что когда Соболев получал мяч, его, так сказать, «хавали» Нино и Эракович, продавливали, не за что было зацепиться в первом тайме.

Только в концовке Соболев два раза пробил неплохо с лета», – сказал бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин.

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21 комментарий
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Эракович в матчах со спартаком: я всё это хаваю, у меня нет выбора
+15
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+14
Ответ dimanchik179
кого там возили? самый скучный матч кубка, обе команды ходили пешком.
Да ладно, Зенит точно мог несколько положить, если бы не вратарь
+13
-2
+11
Питерские весь матч возили Спартак, не схавали только Максимуса😐
+13
-5
+8
Ответ dimanchik179
кого там возили? самый скучный матч кубка, обе команды ходили пешком.
Посмотрите статистику игры. По цифрам, как будто Зенит играл против команды из подвала турнирной таблицы... 9! явных голевых моментов у Зенита!..
+4
0
+4
это вообще не назвать футболом, 3 передачи точные сделать не могут (я про Спартак) Зенит ещё двигался хоть, красно-белые мёртвые.
вот после них, действительно был футбол Сити с Реалом показали как играть надо. Разница в качестве игры и игроков космическая
+4
-1
+3
Ответ Toha1090
Да ладно, Зенит точно мог несколько положить, если бы не вратарь
3,16 - 0,14 по xG
+3
0
+3
Был обычный товарищеский матч . Спартак не мог , а Зенит не хотел играть . Только к концу матча чуть поцапались , сделав видимость какой-то борьбы . В итоге все довольны - Спартак "не потерял лицо" в Питере и остался в Кубке , Зенит прошёл дальше за счёт двух матчей . Травм не было и все живы-здоровы .
+3
-2
+1
Соболев явно не уровень СМ
+1
0
+1
Ответ ApXuMaHqPuT
Питерские весь матч возили Спартак, не схавали только Максимуса😐
Максименко сыграл по максимуму )))
Молодец. Он и с Динамо великолепно сыграл?
+1
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+1
Спартак не собирался выигрывать, вот и Соболеву не делали передач, а то вдруг забьет не нужный гол.
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Ответ Spartakus1984
Соболев по статситике выиграл у защитников зенита половину единоборств,а он ведь нападющий а не защитник.Но он и не Месси что бы в одиночку накручивать.
Т.е. нападающий не должен выигрывать единоборства у защиты? 😂
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Ответ Ковид 07.10.52
Спартак не собирался выигрывать, вот и Соболеву не делали передач, а то вдруг забьет не нужный гол.
делали,но в своих нога путался и отлетало от него как от стены
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Ответ Джованни Джованни
делали,но в своих нога путался и отлетало от него как от стены
Боялся забить.
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Ответ Ковид 07.10.52
Боялся забить.
)))))))
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Ответ Valentin Kompaneytsev
Никто никого "не схавал". Просто Спартак разобран. Убеждён с новым тренером команда будет готова к конкуренции. Когда у Аршавина появится ответственность в работе и нужно будет отвечать за результат, его мировоззрение качественно изменится. Иначе его могут "схавать".
я еще валероверов помню )
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Ответ pelevin78
я еще валероверов помню )
Well done!
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