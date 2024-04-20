Пеп Гвардиола: «Реал» был невероятен в защите, очень долго оборонялся. «Ман Сити» не способен на такое»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола отметил игру «Реала» в защите в Лиге чемпионов.

В среду «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) во втором четвертьфиналом матче Лиги чемпионов и прошел в полуфинал турнира.

«Они были невероятны в обороне, в своей штрафной. При том количестве талантов, которое у них есть, они защищались долго, долго, долго. Моя команда на такое не способна.

Если бы моей команде пришлось много минут обороняться в штрафной, а мы не сильны в этом, мы не смогли этого сделать. Нужно отдать должное сопернику. В следующий раз, если мы снова будем играть, как мы можем создать 60 ударов и еще больше моментов?

Это все, на что [«Ман Сити»] способен. В следующий раз постараемся сыграть лучше. Но футболисты сделали все. Так было три дня назад против «Лутона», так было против «Реала», так было против «Кристал Пэлас». Команда всегда на высоте. Я так горжусь», – сказал тренер «Ман Сити».

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72 комментария
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Достойное поведение Гвардиолы после проигранного противостояния 👍
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-14
+87
Ответ Gunner_14
Достойное поведение Гвардиолы после проигранного противостояния 👍
Уже понятно с каждым вью он пытается задевать игру Реала в автобус культурно, сравнивая Лутоном Пэлесом. он уже слишком опытен сделать это как Хави как подросток.
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+55
Реал был действительно невероятен в защите. Попав под адовый пресс, не прогнулся и выстоял, продемонстрировав потрясающую психологическую устойчивость. Да, Сити тяжело играть в такую игру, но это лишь означает что Реал это понимал и выбрал единственно правильную тактику в этих обстоятельствах.
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+49
Он так завуалированно Реал приравнял к Пэласу и Лутону, всё таки сколько Пепа не корми, всё равно в сторону Каталонии смотрит
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Уважение к сопернику, а также умение подчеркнуть его достоинства при сравнении со своей командой, это дорого стоит! Проще говоря, сказать, что сегодня наш оппонент был откровенно сильнее нас и поэтому победил!!! Снимаю шляпу, мистер Гвардиола!👍
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+15
Ответ Madhamish
Комментарий скрыт
не угадал с тактикой так, что сам РЕАЛ - один из лучших клубов мира приезжает в Манчестер с сугубо оборонительным планом на игру. Не угадал с составом - а он что, Нострадамус? Как бе ошибается каждый тренер, даже топ-класса. А по стратегии на сезон вообще кек: главный претендент на победу в АПЛ, вылет из ЛЧ от самого кубкового клуба в мире. Игроки вымученные, наверное потому что в начале сезона было похмелье, а потом нужно было нагонять отставание, не?
Все перечисленные матчи показывают не какую-то ограниченность Гвардиолы, а то, что другие не стоят на месте и пытаются приспособиться к игре Сити. Если что, игра горожан очень сильно менялась за период тренерства Гвардиолы. И мы не на компе в менеджера играем, где можно одной тактикой всех вынести.
Тот прошлогодний Сити - это феномен футбола. Когда складываются абсолютно все пазлы. Каждый раз так происходить не может, и глупо в это верить и вообще ставить кому-то в вину
Как итог, Гвардиола дает результат, клуб растёт и развивается, что ещё надо то? Команда так или иначе обновляется, игра меняется. И все это без бедлама и вакханалии по типу Челси и Барсы.
+18
-4
+14
Ответ Potapson
Реал был действительно невероятен в защите. Попав под адовый пресс, не прогнулся и выстоял, продемонстрировав потрясающую психологическую устойчивость. Да, Сити тяжело играть в такую игру, но это лишь означает что Реал это понимал и выбрал единственно правильную тактику в этих обстоятельствах.
Потеря Куртуа/Милитао из-за травм крестов перед началом сезона(а позже и Алабы - игроков основного состава прошлого сезона) заставила тренерский штаб экстренно переработать игру в обороне, а игроков - намного серьёзнее к ней относится - и по сезону это заметно.

То, что подобная ответсвенная игра в обороне всей команды оказалась лучше тактикой и против Сити в гостях - совпадение, но явно удачное для Реала, и неудачное для Сити.
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+12
Многие тут не поняли что он от обиды пытается упрекнуть Реал в автобусе
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-2
+11
Ответ Madhamish
Комментарий скрыт
Такого сверхконцентрированного бреда я ещё не читал после матча. Тем более после матча, где хотя бы немного находящийся выше ступени «дилетант» в футболе человек скажет, что Сити был по-настоящему монструозен и сделал практически всё возможное и даже больше для победы. Как вообще можно игнорировать тот факт, что сити не размазал Реал только благодаря исключительно слаженной игре в обороне. Я за почти 20 лет, что болею за Реал даже не вспомню, когда я видел нечто подобное от любимой команды. Сидел и потел все 120 минут игрового времени, потому что Сити играл великолепно и страшно давил, по факту постоянно держа Реал у обрыва, потому что сложно было представить, как Реалу удасться отыграться, если станут уступать в счёте. В данном случае коса нашла на камень, а коса у Сити была что надо. Реал показал оборонительную игру абсолютно элитного уровня, которая запомнится очень надолго наравне с общими победами Интера над Барсой, Атлетико над Барсой в ЛЧ, Челси над Барсой. Посмотрите как играл сити в этой лиге чемпионов, это первая игра, где они не забили 3 мяча с начала турнира, о какой перезагрузке речь может идти речь? Что нужно было сделать Гвардиоле? В футбол играют две команды и сити потрясающе играл в футбол. Я бы очень хотел, чтобы Реал тоже так вдавливал элитную команду в свою штрафную, держа судьбу противостояния по сути на расстоянии одной ошибки. Это первый вылет сити из лиги чемпионов, где вообще не должно быть вопросов к команде и я уверен, у болельщиков сити их и нет. А то, что вы написали про какие-то матчи, так в сезоне играют порядка 60-ти игр некоторые, абсолютно нормально, что в каких-то матчах что-то не получается. Но этот матч точно не из тех. Про Крауча исключительно забавно, учитывая тот факт, что игра команды и ее рисунок были веерными, а не закинь на столба, а там только подбери подходящего.
Знаете, о чём прежде всего говорит ваш комментарий? О пренебрежении к той титанической работе, которую проделали игроки Реала на Этихаде. Ведь все сводится к тому, что достаточно было поменять парочку игроков, немного внести изменения в тактику и сити без труда прошёл бы дальше. Это читается в первом абзаце. Какой Гвардиола плохой тренер, ведь не смог такие очевидные вещи продумать.
Опять же, в футбол играют две команды. Сити показал элитный футбол, Реал показал элитный футбол. Одни показали атакующую игру, другие оборонительную. Противостояние достойное финала. Браво Сити за такую игру, браво Реалу за такой матч.
+11
-2
+9
Ответ Этот Райола хочет денег
Гвардиола должен научить свою команду играть от обороны так, чтобы хейтеры кричали- позор, автобус, антифутбол и т.д. Футбол это не только нападение, что прекрасно демонстрирует Реал
Нет хуже автобуса чем ватокат.
+12
-4
+8
Гвардиола должен научить свою команду играть от обороны так, чтобы хейтеры кричали- позор, автобус, антифутбол и т.д. Футбол это не только нападение, что прекрасно демонстрирует Реал
+12
-6
+6
Ман Сити все еще не хватает опыта, в игре с Реалом всегда чувствуется нервозность. По игре Сити лучший в мире, но ментально пока проседает.
+6
0
+6
Ответ akaAzazello
Потеря Куртуа/Милитао из-за травм крестов перед началом сезона(а позже и Алабы - игроков основного состава прошлого сезона) заставила тренерский штаб экстренно переработать игру в обороне, а игроков - намного серьёзнее к ней относится - и по сезону это заметно. То, что подобная ответсвенная игра в обороне всей команды оказалась лучше тактикой и против Сити в гостях - совпадение, но явно удачное для Реала, и неудачное для Сити.
Да сломайся так на весь сезон у Ман Сити Родри или Рубен Диаш, столько нытья было бы от Пепа, после каждого матча бы про это ныл..в отличие от того же Анчелотти, который стиснув зубы весь сезон без травмированных игроков основы идёт вперед от игры к игре
+12
-6
+6
Ответ madriden
Такого сверхконцентрированного бреда я ещё не читал после матча. Тем более после матча, где хотя бы немного находящийся выше ступени «дилетант» в футболе человек скажет, что Сити был по-настоящему монструозен и сделал практически всё возможное и даже больше для победы. Как вообще можно игнорировать тот факт, что сити не размазал Реал только благодаря исключительно слаженной игре в обороне. Я за почти 20 лет, что болею за Реал даже не вспомню, когда я видел нечто подобное от любимой команды. Сидел и потел все 120 минут игрового времени, потому что Сити играл великолепно и страшно давил, по факту постоянно держа Реал у обрыва, потому что сложно было представить, как Реалу удасться отыграться, если станут уступать в счёте. В данном случае коса нашла на камень, а коса у Сити была что надо. Реал показал оборонительную игру абсолютно элитного уровня, которая запомнится очень надолго наравне с общими победами Интера над Барсой, Атлетико над Барсой в ЛЧ, Челси над Барсой. Посмотрите как играл сити в этой лиге чемпионов, это первая игра, где они не забили 3 мяча с начала турнира, о какой перезагрузке речь может идти речь? Что нужно было сделать Гвардиоле? В футбол играют две команды и сити потрясающе играл в футбол. Я бы очень хотел, чтобы Реал тоже так вдавливал элитную команду в свою штрафную, держа судьбу противостояния по сути на расстоянии одной ошибки. Это первый вылет сити из лиги чемпионов, где вообще не должно быть вопросов к команде и я уверен, у болельщиков сити их и нет. А то, что вы написали про какие-то матчи, так в сезоне играют порядка 60-ти игр некоторые, абсолютно нормально, что в каких-то матчах что-то не получается. Но этот матч точно не из тех. Про Крауча исключительно забавно, учитывая тот факт, что игра команды и ее рисунок были веерными, а не закинь на столба, а там только подбери подходящего. Знаете, о чём прежде всего говорит ваш комментарий? О пренебрежении к той титанической работе, которую проделали игроки Реала на Этихаде. Ведь все сводится к тому, что достаточно было поменять парочку игроков, немного внести изменения в тактику и сити без труда прошёл бы дальше. Это читается в первом абзаце. Какой Гвардиола плохой тренер, ведь не смог такие очевидные вещи продумать. Опять же, в футбол играют две команды. Сити показал элитный футбол, Реал показал элитный футбол. Одни показали атакующую игру, другие оборонительную. Противостояние достойное финала. Браво Сити за такую игру, браво Реалу за такой матч.
Там, честно говоря, после фразы, что взяли требл, потому что повезло, можно дальше с человеком не дискутировать
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+5
Ответ Питер Пэн
Тот еще лицемер. Ни разу в жизни не признал и не признается никогда что сыграл плохо или соперник его переиграл
Так он и не сыграл плохо, это раз. Просто соперник выстоял и выжил.
А, во- вторых, это ложь. После ужасного матча на Вилла Парке он так и сказал, что «мы плохо играли, и это вероятно наш худший матч».
+7
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+5
Ответ Даулет Абдрахманбек
Уже понятно с каждым вью он пытается задевать игру Реала в автобус культурно, сравнивая Лутоном Пэлесом. он уже слишком опытен сделать это как Хави как подросток.
Согласен. После матча похвалил Реал, а теперь неделю будет говорить об этом матче в таком ключе, как сейчас.
+5
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Не проиграть Мансити на их поле было практически невозможно, Реал выбрал тактику которая дала результат. Конечно же жаль что эти обе команды встретились так рано. Лучше было бы если это был Финал.
+5
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Ответ Personology Center
Я уверен, что большинство болельщиков "Реала" при общей радости о того, что они прошли дальше (мои поздравления, кстати), в глубине душе испытывают досаду от того, что их команда не сыграла как "Сити". По крайней мере, если бы я болел за "Реал", мне бы этого точно хотелось.
Спасибо за поздравление, но нам абсолютно пох.. главное прошли такого тяжелейшего соперника со смертоносноми игроками и лицемером тренером
+7
-2
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Ну, не знаю про то, что Сити не может так долго обороняться. А разве в матче с Атлетико два года назад Сити не играл от обороны во втором матче? Тогда ещё помню шутили мол Пеп выбесил Симеоне, тем что закосплеил их стиль. Не помню правда, там вроде только второй тайм был такой.
+5
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+5
Пеп все таки не умеет достойно проигрывать) чувствуется его обида на Реал из за оборонительной тактики и прохода дальше соперника. Анчелотти переиграл Пепа в этой партии.
+13
-9
+4
Ответ SPAIN 2010
Да сломайся так на весь сезон у Ман Сити Родри или Рубен Диаш, столько нытья было бы от Пепа, после каждого матча бы про это ныл..в отличие от того же Анчелотти, который стиснув зубы весь сезон без травмированных игроков основы идёт вперед от игры к игре
Сломайся так Родри или Рубен, Ман Сити просто купил бы ему замену за 100-150 млн евро. ;)
+5
-1
+4
Что что, а сохранить лицо при после тяжелых вылетов Пеп умеет. Без нытья, по делу.
+6
-2
+4
Ответ Personology Center
Я уверен, что большинство болельщиков "Реала" при общей радости о того, что они прошли дальше (мои поздравления, кстати), в глубине душе испытывают досаду от того, что их команда не сыграла как "Сити". По крайней мере, если бы я болел за "Реал", мне бы этого точно хотелось.
Я сказал бы так: учитывая класс своих игроков атаки, Реал очень мало создавал впереди. Даже в контратаках. Пеп против Анчелотти , это противостояние двух философий : с одной стороны вечный поиск идей в пользу атакующего стиля с другой « всё гениальное просто». А удачный результат, даже если к нему пришли по острию лезвия, многое прощает. Я знаю, что сейчас тут обрушилось бы на папу Карло если бы удача в конце оказалась на стороне Сити.
+4
0
+4
Ответ &_Bishep_&
Я сказал бы так: учитывая класс своих игроков атаки, Реал очень мало создавал впереди. Даже в контратаках. Пеп против Анчелотти , это противостояние двух философий : с одной стороны вечный поиск идей в пользу атакующего стиля с другой « всё гениальное просто». А удачный результат, даже если к нему пришли по острию лезвия, многое прощает. Я знаю, что сейчас тут обрушилось бы на папу Карло если бы удача в конце оказалась на стороне Сити.
Без основных ЦЗ, кипера и опорника Анчелотти вышел в полуфинал, пройдя Сити, который нагибает "лучшую лигу мира". А как он это сделал - меня, как болельщика Мадрида, это не волнует.

Возможно, если бы Аняелотти из года в год ставил автобус, меня бы это бесило, но думаю, в случае побед мне было бы пофиг и на это
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Сломайся так Родри или Рубен, Ман Сити просто купил бы ему замену за 100-150 млн евро. ;)
100%
+5
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+3
Ответ Greg Jackson
Клянусь, если бы Реал играл как Сити я бы за этот ватокат не болел. Самая унылая и бесхребетная игра. Реал начал играть против Сити так же как и на Бернабеу, но Сити и Пеп думали что они умнее всех пытаясь вату катать. Все говорят что Реал играл без контратак, но игрокам Сити ведь позволительно абсолютно безнаказанно фолить на выбегающем сопернике - это подтвердит любой кто смотрел их матчи.
Штук 5 желтых должно было быть за срыв атак. И Де Брюйне с середины первого тайма должен был быть на карточке - было видно как он намеренно очень жестко плечом в грудь блокировал соперника, но у него репутация хорошая.
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Да где такую команду найти, которая Сити будет сто двадцать минут возить?🤔🤔🤔🤔
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Бомбит у лысого.
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Пеп уже запутался и пошёл по кругу. Как понять сыграли хорошо? За 120 минут создали всего два момента. И это при быстром голе соперника! Это хорошо?
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-5
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Ответ Madhamish
Комментарий скрыт
в чем клуб не развивается? В результатах? В ЛЧ стабильнее всего только реал, и этот реал приехал в Англию играть от обороны. Этот же реал размазывал Ливерпуль что 6 лет назад, что недавно. Я не знаю, к чему тут претензии. Команда в яме - факт. При этом абсолютно любая команда попадает в подобное, но Сити даже в слабейшей форме за многие годы всё ещё главный претендент на победу в АПЛ и пожалуй единственный клуб в мире, который мог почти весь матч заставлять реал играть в своей штрафной
+4
-2
+2
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