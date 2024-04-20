Пеп Гвардиола: «Реал» был невероятен в защите, очень долго оборонялся. «Ман Сити» не способен на такое»

Пеп Гвардиола отметил игру «Реала» в защите в Лиге чемпионов.

В среду «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) во втором четвертьфиналом матче Лиги чемпионов и прошел в полуфинал турнира.

«Они были невероятны в обороне, в своей штрафной. При том количестве талантов, которое у них есть, они защищались долго, долго, долго. Моя команда на такое не способна.

Если бы моей команде пришлось много минут обороняться в штрафной, а мы не сильны в этом, мы не смогли этого сделать. Нужно отдать должное сопернику. В следующий раз, если мы снова будем играть, как мы можем создать 60 ударов и еще больше моментов?

Это все, на что [«Ман Сити»] способен. В следующий раз постараемся сыграть лучше. Но футболисты сделали все. Так было три дня назад против «Лутона», так было против «Реала», так было против «Кристал Пэлас». Команда всегда на высоте. Я так горжусь», – сказал тренер «Ман Сити».