Пеп Гвардиола: «Реал» был невероятен в защите, очень долго оборонялся. «Ман Сити» не способен на такое»
Пеп Гвардиола отметил игру «Реала» в защите в Лиге чемпионов.
В среду «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) во втором четвертьфиналом матче Лиги чемпионов и прошел в полуфинал турнира.
«Они были невероятны в обороне, в своей штрафной. При том количестве талантов, которое у них есть, они защищались долго, долго, долго. Моя команда на такое не способна.
Если бы моей команде пришлось много минут обороняться в штрафной, а мы не сильны в этом, мы не смогли этого сделать. Нужно отдать должное сопернику. В следующий раз, если мы снова будем играть, как мы можем создать 60 ударов и еще больше моментов?
Это все, на что [«Ман Сити»] способен. В следующий раз постараемся сыграть лучше. Но футболисты сделали все. Так было три дня назад против «Лутона», так было против «Реала», так было против «Кристал Пэлас». Команда всегда на высоте. Я так горжусь», – сказал тренер «Ман Сити».
Все перечисленные матчи показывают не какую-то ограниченность Гвардиолы, а то, что другие не стоят на месте и пытаются приспособиться к игре Сити. Если что, игра горожан очень сильно менялась за период тренерства Гвардиолы. И мы не на компе в менеджера играем, где можно одной тактикой всех вынести.
Тот прошлогодний Сити - это феномен футбола. Когда складываются абсолютно все пазлы. Каждый раз так происходить не может, и глупо в это верить и вообще ставить кому-то в вину
Как итог, Гвардиола дает результат, клуб растёт и развивается, что ещё надо то? Команда так или иначе обновляется, игра меняется. И все это без бедлама и вакханалии по типу Челси и Барсы.
То, что подобная ответсвенная игра в обороне всей команды оказалась лучше тактикой и против Сити в гостях - совпадение, но явно удачное для Реала, и неудачное для Сити.
Знаете, о чём прежде всего говорит ваш комментарий? О пренебрежении к той титанической работе, которую проделали игроки Реала на Этихаде. Ведь все сводится к тому, что достаточно было поменять парочку игроков, немного внести изменения в тактику и сити без труда прошёл бы дальше. Это читается в первом абзаце. Какой Гвардиола плохой тренер, ведь не смог такие очевидные вещи продумать.
Опять же, в футбол играют две команды. Сити показал элитный футбол, Реал показал элитный футбол. Одни показали атакующую игру, другие оборонительную. Противостояние достойное финала. Браво Сити за такую игру, браво Реалу за такой матч.
А, во- вторых, это ложь. После ужасного матча на Вилла Парке он так и сказал, что «мы плохо играли, и это вероятно наш худший матч».
Возможно, если бы Аняелотти из года в год ставил автобус, меня бы это бесило, но думаю, в случае побед мне было бы пофиг и на это