Пеп о вылете от «Реала»: «Ман Сити» был хорош. Достаточно хорош? Нет. Кто побеждает, тот и прав»

Пеп Гвардиола высказался о вылете из Лиги чемпионов от «Реала».

«Самое невероятное, что мы боролись как команда, которой мы являемся, до самого конца. «Реал» – невероятная команда, привыкшая играть под давлением, и даже так мы были абсолютно великолепны.

Мы проиграли по пенальти со счетом 3:4. Нужно принять это. Мы были хороши. Достаточно хороши? Нет. Если бы мы были немного лучше, мы бы выиграли. В этом деле кто выигрывает, тот прав, а кто не выигрывает, тот не прав. Не делайте еще один анализ из этого.

Что могло бы случиться, если бы? Это не имеет значения на этом уровне. Вы должны побеждать. Мы сделали все. Мы знаем это, они знают это, весь мир знает это. Но этого оказалось недостаточно», – сказал тренер «Ман Сити».