Пеп о вылете от «Реала»: «Ман Сити» был хорош. Достаточно хорош? Нет. Кто побеждает, тот и прав»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о вылете из Лиги чемпионов от «Реала».

«Самое невероятное, что мы боролись как команда, которой мы являемся, до самого конца. «Реал» – невероятная команда, привыкшая играть под давлением, и даже так мы были абсолютно великолепны.

Мы проиграли по пенальти со счетом 3:4. Нужно принять это. Мы были хороши. Достаточно хороши? Нет. Если бы мы были немного лучше, мы бы выиграли. В этом деле кто выигрывает, тот прав, а кто не выигрывает, тот не прав. Не делайте еще один анализ из этого.

Что могло бы случиться, если бы? Это не имеет значения на этом уровне. Вы должны побеждать. Мы сделали все. Мы знаем это, они знают это, весь мир знает это. Но этого оказалось недостаточно», – сказал тренер «Ман Сити».

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53 комментария
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В отличии от Хави, не обвиняет судей 👍
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+110
Пеп по факту уважение
+87
0
+87
Ответ Эрнандес Эрнандес
В отличии от Хави, не обвиняет судей 👍
Мало того до судей, ещё и до матерей до их. Перекрытый
+51
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+48
Всегда держится достойно, классное чувство юмора, легкий троллинг без оскорблений и самоирония, всё это тренер с большой буквы, не на словах, а по делу, Пеп Гвардиола!!!👌
+39
-1
+38
Ответ Cruel Snake
Мало того до судей, ещё и до матерей до их. Перекрытый
Хави вообще неадекватный человек. Это было видно, еще когда он был игроком. Очень много жаловался судьям… а теперь на судей)
+37
-13
+24
Ответ Айхальский
Пеп по факту уважение
Пора цитатник делать, как у Д. Стейтема
+20
-1
+19
великий
+12
-2
+10
Гвардиола конечно молодец что не ищет оправдания !
+11
-1
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Ответ pasmike
У Хави передоз ДНК. Пеп все же человек значительно приличнее похоже.
Так то ДНК больше оказалось у Энрике)
+8
-2
+6
Ответ elkipalki
Как минимум могли бы чуть меньше катать пперек и чуть больше обострять. Но страх перед контратаками Реала был сильнее.
когда штрафную дисциплинированно обороняют в 9-10 полевых, перекат — это не протекция от контр, а единственный способ растаскать оборону через движение и создать пространство
+5
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+4
что было бы с нервной системой Хави, если бы он играл не в той барсе, с Месси ,иньестой , и т.д. которые выносили всех подряд 😂😂😂 неадекватный цыган😂😂😂
+5
-2
+3
Просто страшно представить , что наговорил бы Хави’ после такого матча, и да именно такой реакцией отличаются Великие от Физруков.
+6
-3
+3
Гвардиола всегда адекватно и корректно высказывается.
+3
0
+3
Как минимум могли бы чуть меньше катать пперек и чуть больше обострять. Но страх перед контратаками Реала был сильнее.
+4
-2
+2
Ответ Эрнандес Эрнандес
В отличии от Хави, не обвиняет судей 👍
У Хави передоз ДНК. Пеп все же человек значительно приличнее похоже.
+3
-1
+2
Ответ alexx9
В Реал не пойдет..или
Не пойдет, не переживайте 😉
+2
0
+2
Ответ elkipalki
Как минимум могли бы чуть меньше катать пперек и чуть больше обострять. Но страх перед контратаками Реала был сильнее.
Страх перед контратаками, которых не было? Правильно уже написали до меня, этими перекатами пытались раскачать и растаскать этот взвод оловянных солдатиков из штрафной. Когда удавалось взвинтить темп (комбинации в касание, пропуски на третьего или же индивидуальные проходы), то опасность возрастала.
+1
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Все по делу
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0
+1
Ответ Эрнандес Эрнандес
В отличии от Хави, не обвиняет судей 👍
У Хави что-то с нервами мне кажется.
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Ответ pasmike
У Хави передоз ДНК. Пеп все же человек значительно приличнее похоже.
Тут парадокс, люди когда уходят из Барселоны становятся человечнее.
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Ответ Xm.md
Есть великие тренеры, а есть тренеры мешков
я бы сказал меньшинств
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Ответ Ренат Ильясов
Подскажите, может, знаете: почему сейчас при взламывании подобной обороны тренеры отказались от тактики дальних ударов? Такова тенденция последних 5-7 лет. Хотя, как кажется, это наиболее эффективный способ при дефиците времени и при массовом скоплении игроков защищающейся команды у своей штрафной.
как мне показалось, Анчелотти очень чётко усвоил урок первой встречи: игроки Сити у штрафной почти не получали открытых мячей и не могли комфортно подготовить удар. тот же Фоден, который в этом сезоне не раз и не два забивал со смещением под левую, ни разу не получил подобной возможности. но даже так у Сити набралось 12 заблокированных ударов, хотя понятно, что многие наносились из штрафной
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Страх перед контратаками, которых не было? Правильно уже написали до меня, этими перекатами пытались раскачать и растаскать этот взвод оловянных солдатиков из штрафной. Когда удавалось взвинтить темп (комбинации в касание, пропуски на третьего или же индивидуальные проходы), то опасность возрастала.
Ну это проблемы сити что они находясь 80 минут в чужой штрафной не смогли забить больше одного,если бы Реал так их прижал то как минимум 3 забил бы
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Ответ revodrok
когда штрафную дисциплинированно обороняют в 9-10 полевых, перекат — это не протекция от контр, а единственный способ растаскать оборону через движение и создать пространство
Подскажите, может, знаете: почему сейчас при взламывании подобной обороны тренеры отказались от тактики дальних ударов? Такова тенденция последних 5-7 лет.
Хотя, как кажется, это наиболее эффективный способ при дефиците времени и при массовом скоплении игроков защищающейся команды у своей штрафной.
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Ответ ksn 1979
Любому топ клубу надо отдать Реалу мяч и вся эта пруха испарится. У сегодняшнего Реала только одна атакующая опция, на своей половине отобрать мяч и пульнуть в зону, где Винисиус с Родриго, других нет.))) Убогость нужно бить только убогостью.
Комментарий удален модератором
Ответ Simbad
Не пойдет, не переживайте 😉
Надеюсь..( за Барсу)
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Вообще то - " Кто сильнее, тот и прав"(с)

Гвардиоле - уважение.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
В отличии от Хави, не обвиняет судей 👍
Пеп стал адекватным, и это заставляет уважать !!!
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Ну это иной ДНК..
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Реал вышел обороняться. И правильно сделал. Это принесло результат. Обе команды играли максимально круто.
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