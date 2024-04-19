Гвардиола о Палмере: «Он два года просил отпустить его. Что мы могли сделать? Он потрясающе играет в «Челси»
Пеп Гвардиола рассказал, что Коул Палмер два года просил отпустить его из «Сити».
21-летний полузащитник покинул манчестерский клуб в летнее трансферное окно, перейдя в «Челси» за 42,5 млн фунтов. В текущем сезоне он забил 23 гола во всех соревнованиях, в том числе 20 в Премьер-лиге.
– Было ли ошибкой отпустить Палмера?
– Он исключительный игрок. Я много раз говорил, что не дал ему тех игровых минут, которые, он, возможно, заслужил и теперь получает в «Челси». Я полностью понимаю это.
Он застенчивый парень с большим потенциалом. Случилось так, как случилось. Он потрясающе играет, что я могу сказать? Решение было принято по многим причинам.
Он просил отпустить его в течение двух лет, а я просил остаться. Он сказал, что хочет уйти, что мы могли сделать? Я сказал: «Останься, потому что Рияд [Марез] ушел», но он два года хотел уйти, – рассказал главный тренер «Манчестер Сити» на пресс-конференции.
В субботу «Сити» сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка Англии, который пройдет на «Уэмбли». Матч состоится в 19:15 по московскому времени.
К тому же по его перфомансу в Челси хорошо видно что это была бы пустая трата времени для него.
Это безусловно сплотило бы коллектив ещё больше.
Уже были Сане, Жезус, Стерлинг и др., которые хотели большего и в итоге не продлевали свои контракты. Пеп их отпускал.
Он всегда говорил, что не будет любой ценой удерживать тех, кто хочет уйти.
А Палмер далеко не факт что выиграет что-то кроме индивидуальных наград
То, что можно было продать дороже, согласен. Но с остальным хз.
Пеп сказал - Марез ушел, будешь больше играть. Он не захотел так. Ему пошли навстречу, раз давно просил отпустить.
Гарантий игры в основе же все равно бы не дали. А бороться за место в Сити и Челси большая разница
К чему сравнивать его стату в Челси и игроков Сити? Де Брюйне никогда 20 не забивал в АПЛ, ты может скажешь что Палмер круче него?
Марез был лучшим игроком АПЛ и тоже не забивал 20.
Какие-то сравнения, будто он бы в Сити такую же стату собрал.
Ну так вон Пеп сказал, что Рияд ушел оставайся будешь играть
И в Челси он выглядит хорошо, потому что остальная команда плоха.
В Сити он был бы не так заметен.