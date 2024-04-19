Гвардиола о Палмере: «Он два года просил отпустить его. Что мы могли сделать? Он потрясающе играет в «Челси»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Коул Палмер Футбол

Пеп Гвардиола рассказал, что Коул Палмер два года просил отпустить его из «Сити».

21-летний полузащитник покинул манчестерский клуб в летнее трансферное окно, перейдя в «Челси» за 42,5 млн фунтов. В текущем сезоне он забил 23 гола во всех соревнованиях, в том числе 20 в Премьер-лиге.

– Было ли ошибкой отпустить Палмера?

– Он исключительный игрок. Я много раз говорил, что не дал ему тех игровых минут, которые, он, возможно, заслужил и теперь получает в «Челси». Я полностью понимаю это.

Он застенчивый парень с большим потенциалом. Случилось так, как случилось. Он потрясающе играет, что я могу сказать? Решение было принято по многим причинам.

Он просил отпустить его в течение двух лет, а я просил остаться. Он сказал, что хочет уйти, что мы могли сделать? Я сказал: «Останься, потому что Рияд [Марез] ушел», но он два года хотел уйти, – рассказал главный тренер «Манчестер Сити» на пресс-конференции.

В субботу «Сити» сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка Англии, который пройдет на «Уэмбли». Матч состоится в 19:15 по московскому времени.

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23 комментария
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Палмер не готов был идти путём Фодена, когда того годами Пеп чуть не по миллиметру к основе подпускал.
К тому же по его перфомансу в Челси хорошо видно что это была бы пустая трата времени для него.
+38
-3
+35
В результате перехода выиграли все: 1) «Сити» не было смысла держать игрока, который хотел уйти + получили деньги; 2) «Челси» приобрел фантастического игрока; 3) Палмер получил столько игрового времени, сколько не получил бы в предыдущем клубе, ярко заявив о себе
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-2
+23
Палмер как минимум пенальти бы забил в четвертьфинале))) на самом деле жаль, что отпустили
+24
-3
+21
Ответ #SharkTeam
Тут какое дело. Обратно вернуться или уйти в другой топ будет сложно. А Челси неизвестно поднимется или нет. Возможно Палмер еще много лет не сыграет в ЛЧ даже. Но зато играет постоянно
держи в курсе
+8
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+5
Если бы гарантировали ему время игровое, он бы точно остался. Воспитанник клуба это не пустой звук. Но на его позиции как я понимаю играет Фоден, тяжело бороться
+7
-3
+4
Ответ Михо
Если бы гарантировали ему время игровое, он бы точно остался. Воспитанник клуба это не пустой звук. Но на его позиции как я понимаю играет Фоден, тяжело бороться
Я прям вижу, как Гвардиола заходит в раздевалку и говорит: "Вот этот парень с академии будет постоянно играть, остальные будут игровое время делить в зависимости от того, как будут себя проявлять на тренировках и официальных играх".
Это безусловно сплотило бы коллектив ещё больше.

Уже были Сане, Жезус, Стерлинг и др., которые хотели большего и в итоге не продлевали свои контракты. Пеп их отпускал.
Он всегда говорил, что не будет любой ценой удерживать тех, кто хочет уйти.
+7
-3
+4
Ответ Евгений Сидоров
Палмер не готов был идти путём Фодена, когда того годами Пеп чуть не по миллиметру к основе подпускал. К тому же по его перфомансу в Челси хорошо видно что это была бы пустая трата времени для него.
Да никто не знает если бы да кобы, как сложится его карьера в Челси и как бы сложилось в Сити, одно понятно своё игровое время он бы получил и постепенно стал бы основным, если бы перетерпел трудности в начале, а Челси пока не понятно что за проект и на что они претендуют, будет ли Челси так же доминировать во всех турнирах как Сити, думаю врятли.
+5
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+4
Ответ Gunner_14
В результате перехода выиграли все: 1) «Сити» не было смысла держать игрока, который хотел уйти + получили деньги; 2) «Челси» приобрел фантастического игрока; 3) Палмер получил столько игрового времени, сколько не получил бы в предыдущем клубе, ярко заявив о себе
Мне кажется потерпев пару лет он заиграл бы в Сити и как Фоден который к своим 20+ годам выиграл кучу трофеев .
А Палмер далеко не факт что выиграет что-то кроме индивидуальных наград
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Ответ Real_v_dushe
Подождите, причём здесь итоги сезона к будущим перспективам команды и отношению к конкретному игроку? Это же ненормально такого сильного и молодого игрока продать так дёшево по сегодняшним ценам и вообще продать, не давая ему при этом играть? Я понимаю, Сити наплевать на деньги, скважина нефть качает и будет качать ещё долго, но всё же. Во-вторых, ну кто в Сити 20+9 в 27 матчах АПЛ год назад сделал, перечислите? В-третьих, ну очевидно же, что глупость произошла. Почему отрицать надо очевидное?
Что значит причем, там все крутые игроки и Палмер проигрывал конкуренцию.
То, что можно было продать дороже, согласен. Но с остальным хз.
Пеп сказал - Марез ушел, будешь больше играть. Он не захотел так. Ему пошли навстречу, раз давно просил отпустить.
Гарантий игры в основе же все равно бы не дали. А бороться за место в Сити и Челси большая разница
К чему сравнивать его стату в Челси и игроков Сити? Де Брюйне никогда 20 не забивал в АПЛ, ты может скажешь что Палмер круче него?
Марез был лучшим игроком АПЛ и тоже не забивал 20.
Какие-то сравнения, будто он бы в Сити такую же стату собрал.
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Что надо было сделать? Ставить его в состав. Грилиш играет, а он намного слабее. Доку играет, хотя кроме скорости и дриблинга у него нет никаких достоинств. Значит, мог бы играть и Палмер.
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Да все отлично получилось. Новый Лэмпард для Челси пришел.
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Протекторату? А вместо кого он играть должен был, вместо Мареза?
Ну так вон Пеп сказал, что Рияд ушел оставайся будешь играть
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Ответ Михо
Если бы гарантировали ему время игровое, он бы точно остался. Воспитанник клуба это не пустой звук. Но на его позиции как я понимаю играет Фоден, тяжело бороться
Палмер манюшный, об этом уже говорили неоднократно. И в Сити он только терпел, потому что там лучшая академия. Как только он выучился, он решил сваливать.
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Ответ Евгений Сидоров
Палмер не готов был идти путём Фодена, когда того годами Пеп чуть не по миллиметру к основе подпускал. К тому же по его перфомансу в Челси хорошо видно что это была бы пустая трата времени для него.
Палмер манюшный и не хотел играть в сити вообще, ни вместо Фодена, ни вместо Мареза.
И в Челси он выглядит хорошо, потому что остальная команда плоха.
В Сити он был бы не так заметен.
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Ответ RiFF RAFF
Да никто не знает если бы да кобы, как сложится его карьера в Челси и как бы сложилось в Сити, одно понятно своё игровое время он бы получил и постепенно стал бы основным, если бы перетерпел трудности в начале, а Челси пока не понятно что за проект и на что они претендуют, будет ли Челси так же доминировать во всех турнирах как Сити, думаю врятли.
На самом деле ещё очень важно, как пойдут другие сезоны, особенно касается самого Челси. Но вроде он похож на умного парня, который не станет бросать футбол после карьерного прорыва.
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