Гвардиола о Палмере: «Он два года просил отпустить его. Что мы могли сделать? Он потрясающе играет в «Челси»

Пеп Гвардиола рассказал, что Коул Палмер два года просил отпустить его из «Сити».

21-летний полузащитник покинул манчестерский клуб в летнее трансферное окно, перейдя в «Челси» за 42,5 млн фунтов. В текущем сезоне он забил 23 гола во всех соревнованиях, в том числе 20 в Премьер-лиге.

– Было ли ошибкой отпустить ?

– Он исключительный игрок. Я много раз говорил, что не дал ему тех игровых минут, которые, он, возможно, заслужил и теперь получает в «Челси». Я полностью понимаю это.

Он застенчивый парень с большим потенциалом. Случилось так, как случилось. Он потрясающе играет, что я могу сказать? Решение было принято по многим причинам.

Он просил отпустить его в течение двух лет, а я просил остаться. Он сказал, что хочет уйти, что мы могли сделать? Я сказал: «Останься, потому что Рияд [Марез] ушел», но он два года хотел уйти, – рассказал главный тренер « » на пресс-конференции.

В субботу «Сити» сыграет с « » в полуфинале Кубка Англии, который пройдет на «Уэмбли». Матч состоится в 19:15 по московскому времени.