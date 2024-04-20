Кунде сказал, что история с Гюндоганом и Араухо закрыта: «Злого умысла не было. В раздевалке «Барсы» спокойствие»

Жюль Кунде заявил, что история с Илкаем Гюндоганом и Рональдом Араухо закрыта.

Напомним, « » уступила в ответном матче 1/4 финала «ПСЖ» (1:4, 4:6 по сумме двух матчей) и вылетела из турнира. На 29-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу каталонцев, защитник хозяев был удален за срыв выхода один на один нападающего парижан Брэдли Барколя.

После игры хавбек «блауграны» Гюндоган сказал: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру».

«В раздевалке «Барсы» царит спокойствие», мы поговорили об этом между собой. И тема закрыта. У Илкая не было злого умысла. Араухо это понял после разговора. Тема закрыта, все движутся в одном направлении», – сказал защитник «Барсы».

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