Кунде сказал, что история с Гюндоганом и Араухо закрыта: «Злого умысла не было. В раздевалке «Барсы» спокойствие»
Жюль Кунде заявил, что история с Илкаем Гюндоганом и Рональдом Араухо закрыта.
Напомним, «Барселона» уступила в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» (1:4, 4:6 по сумме двух матчей) и вылетела из турнира. На 29-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу каталонцев, защитник хозяев Рональд Араухо был удален за срыв выхода один на один нападающего парижан Брэдли Барколя.
После игры хавбек «блауграны» Гюндоган сказал: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру».
«В раздевалке «Барсы» царит спокойствие», мы поговорили об этом между собой. И тема закрыта. У Илкая не было злого умысла. Араухо это понял после разговора. Тема закрыта, все движутся в одном направлении», – сказал защитник «Барсы».
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Он подвел всех. Я понимаю, парня гнобить и давить не надо, чтобы не сломать, но, извините, вину он осознавать должен. Такие вещи с бухты барахты не делаются. Это вам не окошко разбить. Чел абсолютно выключил мозги в матче и угробил все. Это может быть только единственный раз в жизни, а если до Араухо это не доходит, пусть едет назад в Уругвай.