Кунде сказал, что история с Гюндоганом и Араухо закрыта: «Злого умысла не было. В раздевалке «Барсы» спокойствие»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Илкай Гюндоган Жюль Кунде Рональд Араухо Футбол

Жюль Кунде заявил, что история с Илкаем Гюндоганом и Рональдом Араухо закрыта.

Напомним, «Барселона» уступила в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» (1:4, 4:6 по сумме двух матчей) и вылетела из турнира. На 29-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу каталонцев, защитник хозяев Рональд Араухо был удален за срыв выхода один на один нападающего парижан Брэдли Барколя.

После игры хавбек «блауграны» Гюндоган сказал: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру».

«В раздевалке «Барсы» царит спокойствие», мы поговорили об этом между собой. И тема закрыта. У Илкая не было злого умысла. Араухо это понял после разговора. Тема закрыта, все движутся в одном направлении», – сказал защитник «Барсы».

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12 комментариев
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Араухо сдуру похоронил гигантские усилия сокомандников и шансы на более менее успешный сезон и ему еще и слова не скажи? Да он должен был публично извинится в раздевалке на коленях перед всей командой. а если он этого не сделал, то его должны были ногами покатать по полу всей командой.
Он подвел всех. Я понимаю, парня гнобить и давить не надо, чтобы не сломать, но, извините, вину он осознавать должен. Такие вещи с бухты барахты не делаются. Это вам не окошко разбить. Чел абсолютно выключил мозги в матче и угробил все. Это может быть только единственный раз в жизни, а если до Араухо это не доходит, пусть едет назад в Уругвай.
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+7
Ответ Madhamish
Араухо сдуру похоронил гигантские усилия сокомандников и шансы на более менее успешный сезон и ему еще и слова не скажи? Да он должен был публично извинится в раздевалке на коленях перед всей командой. а если он этого не сделал, то его должны были ногами покатать по полу всей командой. Он подвел всех. Я понимаю, парня гнобить и давить не надо, чтобы не сломать, но, извините, вину он осознавать должен. Такие вещи с бухты барахты не делаются. Это вам не окошко разбить. Чел абсолютно выключил мозги в матче и угробил все. Это может быть только единственный раз в жизни, а если до Араухо это не доходит, пусть едет назад в Уругвай.
хорошо. я отправил на почту Барсе все что ты написал. они поговорят с Араухо и сообщат о результатах.
+10
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+6
Ответ 9lives exclusive #jewelxxet
хорошо. я отправил на почту Барсе все что ты написал. они поговорят с Араухо и сообщат о результатах.
Ты же не догадался перевести на испанский. так что все зря
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ну раз сам Кунде сказал то да
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Пока там всякие гюндоганы играют еще и рот раскрывают, барса будет всегда конкретным середняком
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ппц Араухо офигел и напарники , которые поддерживают его также. Лишил команду шансов на победу, ещё и не нравится, когда тебе мягко это доносят, закончилось время, когда старшие в команде могли накричать,теперь все нытики,которых нельзя критиковать.
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Ответ Madhamish
Араухо сдуру похоронил гигантские усилия сокомандников и шансы на более менее успешный сезон и ему еще и слова не скажи? Да он должен был публично извинится в раздевалке на коленях перед всей командой. а если он этого не сделал, то его должны были ногами покатать по полу всей командой. Он подвел всех. Я понимаю, парня гнобить и давить не надо, чтобы не сломать, но, извините, вину он осознавать должен. Такие вещи с бухты барахты не делаются. Это вам не окошко разбить. Чел абсолютно выключил мозги в матче и угробил все. Это может быть только единственный раз в жизни, а если до Араухо это не доходит, пусть едет назад в Уругвай.
Никто никому ничего не должен, если ты сам никому ничего не обещаешь
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Ответ Madhamish
Ты же не догадался перевести на испанский. так что все зря
Да да у них не найдется переводчика
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Ответ Madhamish
Ты же не догадался перевести на испанский. так что все зря
да норм, через яндекс переведут. делов то
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