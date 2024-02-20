Бартон о вратаре женской сборной Англии: «Я говорил, что забил бы ей 100 из 100 пенальти. Я ошибался. Я бы забил 1000 из 1000 левой ногой»

Теги Манчестер Юнайтед Джоуи Бартон премьер-лига Англия Арсенал женский футбол сборная Англии жен Футбол

Джоуи Бартон вновь критически отозвался о женщинах в контексте футбола.

Бывший хавбек «Манчестер Сити» раскритиковал выступление голкипера сборной Англии Мэри Эрпс в игре «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» (1:3).

«Как известно, я сказал, что забил бы 100 из 100 пенальти в ее ворота. Стоит признать, что я ошибался.

Я беру свои слова обратно. Впервые в истории. Мировой эксклюзив: я был неправ.

На самом деле я бы забил ей 1000 из 1000 пенальти левой ногой. Она бы даже близко к мячу не подобралась.

Она даже не смогла покинуть центр ворот, когда била Бет Мид, так что у нее нет ни малейшего шанса дотянуться до любого моего удара.

И мне еще говорят, что она лучший голкипер в мире», – сказал Бартон в своем подкасте.

«Женщины не должны говорить о мужском футболе. Это другая игра». Как же поджег Джоуи Бартон 🔥

Бартон – самый ненавидимый человек в футболе по версии FourFourTwo. Роналду – 7-й, Суарес – 8-й, Моуринью – 10-й, Марадона – 14-й, Фергюсон – 27-й

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46 комментариев
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Моё почтение этому господину!))
Рубить правду-матку во времена тоталитарного либерализма - это дорогого стоит!
+91
-26
+65
Ответ Давид Agabekyan
Уважение человеку, который оправдал убийство ледорубом. Неплохие ныне герои пошли
Не помню, чтобы Бартон высказывался на тему убийства Лейбы Троцкого
+32
-12
+20
Бартон, который известен больше своими выходками и языком без костей, чем собственно футболом, утверждается за счет девушек. Вот это герой!
+29
-11
+18
Ответ Михон Мясной
Моё почтение этому господину!)) Рубить правду-матку во времена тоталитарного либерализма - это дорогого стоит!
Уважение человеку, который оправдал убийство ледорубом. Неплохие ныне герои пошли
+28
-10
+18
Как был отбитым умником в кавычках, так и остался. Печалька
+22
-9
+13
Да он трепло обычное, уж из 1000 пару раз в штангу, пару раз мимо, пару раз отбила бы - 100%
+12
-2
+10
Бартон не боится отмены, отмена боится Бартона
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-9
+6
Зачем он комментирует женский футбол, если согласно его же логике, он ничего в нем не понимает?
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🥶🥶🥶
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+3
Готов поспорить с этим джентльменом. На деньги.
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+3
Ответ Михон Мясной
Моё почтение этому господину!)) Рубить правду-матку во времена тоталитарного либерализма - это дорогого стоит!
Если б он рубил правду-матку, то не трещал бы что вообще попадет 100/100 в створ. А так Джоуи просто поехавший утырок, монетизирующий дешёвую популярность у таких же быдланов
+6
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+2
Ответ Давид Agabekyan
Уважение человеку, который оправдал убийство ледорубом. Неплохие ныне герои пошли
так это болельщик Спартака, для этих такое норма))) у них и убийца-наркоторговец Промес - это "наш Антоха"
+6
-4
+2
Ответ dafaka13
Если б он рубил правду-матку, то не трещал бы что вообще попадет 100/100 в створ. А так Джоуи просто поехавший утырок, монетизирующий дешёвую популярность у таких же быдланов
Да он так просто тролит умственно обделённых, которые не знают, что такое гипербола и поэтому воспринимают его слова буквально))
+4
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+2
Ему платят за рекламу штоле. Типа посмотрите на этого грязного шовиниста и сексиста, поддержите девушек.
+2
0
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Трындеть - не мешки ворочать.
Даже если то, что им сказано - близко к правде, все равно: кто любит таких говорунов? Да ещё самоутверждающихся за счёт женской темы. Вот это герой….
+8
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Просто топ ))
Браво)
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Ответ VictorVallecano
В том, что парочку она все-таки отбила бы.
даже скорее всего несколько десятков пенальти и отбивать из 1000 не пришлось бы, он и так не попал бы.
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Вратарь сборной ростом 173 см
...
+1
0
+1
Бартон обычный психопат, никого он не тролит. Просто замкнуло на этой теме.
+1
0
+1
Ответ Михон Мясной
Моё почтение этому господину!)) Рубить правду-матку во времена тоталитарного либерализма - это дорогого стоит!
Восхищаться Бартоном - последнее кем можно восхищаться
+4
-3
+1
Ответ Born is the King
И у чём он неправ?
В том, что парочку она все-таки отбила бы.
+3
-3
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Ответ Рекорд в наших сердцах
Туда их, этих женщин!
в РФ за это же статья, аккуратно
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Ответ Валера Баралгин
Трындеть - не мешки ворочать. Даже если то, что им сказано - близко к правде, все равно: кто любит таких говорунов? Да ещё самоутверждающихся за счёт женской темы. Вот это герой….
Интересный момент: женщины хотят, чтобы жен фтб был равен мужскому, но в то же время «ОН САМОУТВЕРЖДАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ЖЕНЩИН». Так женщины сами хотят быть равными, вот он и сравнивает их, как равных(в плане футбола).
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а головой сколько бы забил ?)))
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Ответ Игорь Новиков
Бартон, который известен больше своими выходками и языком без костей, чем собственно футболом, утверждается за счет девушек. Вот это герой!
причем тут самоутверждение вообще? он просто в очередной раз пытается доказать что женский футбол никогда не сможет встать на уровень мужского футбола, это практически 2 разных вида спорта, поэтому не стоит никогда их сравнивать и требовать равноправия и внимания
+5
-5
0
Ответ Михон Мясной
Моё почтение этому господину!)) Рубить правду-матку во времена тоталитарного либерализма - это дорогого стоит!
чел, ты хоть погули, что такое "либерализм" перед тем как строчить
+4
-4
0
А зачем Бартон вообще так пристально следит за женским футболом?
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Гыыы🤣
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Хаха, три топовых коммента и "Вы предпочли скрыть комментарии этого пользователя"
Забавно.
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А сколько ударов из тысячи Бартон смог бы направить в створ?
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