Бартон о вратаре женской сборной Англии: «Я говорил, что забил бы ей 100 из 100 пенальти. Я ошибался. Я бы забил 1000 из 1000 левой ногой»

Джоуи Бартон вновь критически отозвался о женщинах в контексте футбола.

Бывший хавбек «Манчестер Сити» раскритиковал выступление голкипера сборной Англии Мэри Эрпс в игре « » с « » (1:3).

«Как известно, я сказал, что забил бы 100 из 100 пенальти в ее ворота. Стоит признать, что я ошибался.

Я беру свои слова обратно. Впервые в истории. Мировой эксклюзив: я был неправ.

На самом деле я бы забил ей 1000 из 1000 пенальти левой ногой. Она бы даже близко к мячу не подобралась.

Она даже не смогла покинуть центр ворот, когда била Бет Мид, так что у нее нет ни малейшего шанса дотянуться до любого моего удара.

И мне еще говорят, что она лучший голкипер в мире», – сказал Бартон в своем подкасте.

«Женщины не должны говорить о мужском футболе. Это другая игра». Как же поджег Джоуи Бартон 🔥

Бартон – самый ненавидимый человек в футболе по версии FourFourTwo. Роналду – 7-й, Суарес – 8-й, Моуринью – 10-й, Марадона – 14-й, Фергюсон – 27-й