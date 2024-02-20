Бартон о вратаре женской сборной Англии: «Я говорил, что забил бы ей 100 из 100 пенальти. Я ошибался. Я бы забил 1000 из 1000 левой ногой»
Джоуи Бартон вновь критически отозвался о женщинах в контексте футбола.
Бывший хавбек «Манчестер Сити» раскритиковал выступление голкипера сборной Англии Мэри Эрпс в игре «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» (1:3).
«Как известно, я сказал, что забил бы 100 из 100 пенальти в ее ворота. Стоит признать, что я ошибался.
Я беру свои слова обратно. Впервые в истории. Мировой эксклюзив: я был неправ.
На самом деле я бы забил ей 1000 из 1000 пенальти левой ногой. Она бы даже близко к мячу не подобралась.
Она даже не смогла покинуть центр ворот, когда била Бет Мид, так что у нее нет ни малейшего шанса дотянуться до любого моего удара.
И мне еще говорят, что она лучший голкипер в мире», – сказал Бартон в своем подкасте.
«Женщины не должны говорить о мужском футболе. Это другая игра». Как же поджег Джоуи Бартон 🔥
Бартон – самый ненавидимый человек в футболе по версии FourFourTwo. Роналду – 7-й, Суарес – 8-й, Моуринью – 10-й, Марадона – 14-й, Фергюсон – 27-й
Рубить правду-матку во времена тоталитарного либерализма - это дорогого стоит!
Даже если то, что им сказано - близко к правде, все равно: кто любит таких говорунов? Да ещё самоутверждающихся за счёт женской темы. Вот это герой….
Браво)
...
Забавно.