Орлов считает, что «Зенитом» управляют лучше, чем «Спартаком»: «Миллиард рублей – сбор от матча РПЛ 2 марта в Петербурге. Вот что такое менеджмент»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Газпром Арена (Крестовский) деньги Футбол

Геннадий Орлов сравнил менеджмент «Зенита» и «Спартака».

– Менеджмент «Зенита» находится на принципиальном ином уровне [чем у «Спартака»], не так ли?

– Абсолютно верно! Приведу такой пример: 2-го марта сбор от матча чемпионата России с тем же «Спартаком» составил один миллиард рублей.

– Миллиард?!

– Да! Конечно, сюда включаются отчисления от рекламы, пунктов питания и так далее. Однако за счет продаж билетов, грамотной работы с болельщиками, интересных маркетинговых ходов «Зенит» добился колоссального прогресса в плане коммерциализации. Вот что такое менеджмент клуба и «Газпром Арена», – сказал комментатор.

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97 комментариев
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Ответ Amalfitano
Какая-нибудь дочка Газпрома опять купила мерч на ярд? Да, безусловно это заслуга менеджмента Газпрома. Тут не поспоришь.
ну, стоит признать, что в магазине мерча у зенита на арене ОГРОМНОЕ количество народу. Был дважды на ней и всегда битком
+51
-12
+39
Ответ Dendun
ну, стоит признать, что в магазине мерча у зенита на арене ОГРОМНОЕ количество народу. Был дважды на ней и всегда битком
Это всё агенты Газпрома создают видимости битком набитого магазина. Всё ради того, чтобы занизить великолепную менеджерскую работу Спартака. Заговор!
+56
-17
+39
Мы к вам заехали на час, привет, хэлло, мильярд!))
+35
-5
+30
Какая-нибудь дочка Газпрома опять купила мерч на ярд? Да, безусловно это заслуга менеджмента Газпрома. Тут не поспоришь.
+59
-33
+26
Гена, ты нездоров?
+43
-21
+22
Даже при стоимости билета по 10к набирается около половины (если мы поверим что их не раздали) и еще на 500 кто-то взял рекламы? Ну, Ген, ну хорош
+29
-14
+15
Ответ arspurs9
Что он несет? Какой ярд? А потом особо двинутые доказывают, что у Генки не поехала крыша.
Если у ГРО и съехала крыша, то не больше, чем у проспартаковских комментаторов с МАТЧ-ТВ!
Тут Шнякин недавно, комментируя матч Ливерпуль-Аталанта, на полном серьезе заявил "Вот так Пашалич и Аталанта отомстили Ливерпулю за поражение Спартака на Энфилде 7-0", то есть других мотивов выиграть матч у Аталанты, по мнению Шнякина, не было! Вот где реально крыша съехала так съехала, но спартачи этого, почему-то, не замечают.
+12
-2
+10
Ответ RW7
Даже при стоимости билета по 10к набирается около половины (если мы поверим что их не раздали) и еще на 500 кто-то взял рекламы? Ну, Ген, ну хорош
А еще каждый посетитель каждый матч покупает игровую майку, не забывай
+20
-10
+10
Ответ Amalfitano
Какая-нибудь дочка Газпрома опять купила мерч на ярд? Да, безусловно это заслуга менеджмента Газпрома. Тут не поспоришь.
какая нибудь дочка Лукойла выплатит рыжему эту же сумму, и продолжит рассказывать как несправпдлив мир. Боль выражается в разных проявлениях. Страдай.
+14
-5
+9
Гена, в миллиарде девять нулей, а не шесть
+17
-9
+8
Это разговор про фэйр плей.Вот так преподносится отчетность.зенит за год продает по 20 миллионов футболок своего клуба.Вдумайтесь в цифру.))Жаль на этот политический проект нельзя аудит натравить,как в Англии или Италии.Они хотят всем показать,что зарабатывают больше,чем тратят.Но это не так.Катаюсь по стране по работе,давно не видел людей в футболках зенита,даже у них в городе.
+13
-5
+8
Ответ Dendun
ну, стоит признать, что в магазине мерча у зенита на арене ОГРОМНОЕ количество народу. Был дважды на ней и всегда битком
Это получается где-то 30-50 тысяч болельщиков должны купить билеты за 10к, и каждый по майке за 10к, остальное еще пару сотен миллионов дадут спонсоры за один матч, чтобы добить до миллиарда) Причем не удивлюсь, что таких показателей в матчдей даже у супертопов мировых не всегда выходит) мне кажется, Орлов трындит)
+20
-13
+7
Ответ Amalfitano
Какая-нибудь дочка Газпрома опять купила мерч на ярд? Да, безусловно это заслуга менеджмента Газпрома. Тут не поспоришь.
конечно,конечно. везде заговоры
+8
-2
+6
Ответ Eugene88
А еще каждый посетитель каждый матч покупает игровую майку, не забывай
за едой ВСЕГДА очередь. многие перекусывают и перед матчем, и в перерыве. я постоянно вижу снующих туда-сюда людей в процессе игры, которые меня безумно раздражают. и - да, мерч покупают с огромным энтузиазмом. кстати, как считал доход по билетам?
+9
-5
+4
Не верю, что миллиард! Даже с учетом рекламы, от которой максимум, наверное, прибыли. Пришло 56 000 болельщиков. Почем билеты? 2-3 000 в среднем? Вот и считайте = примерно миллионов 200. А еще 800 000 000 за рекламу и аренду продавцам?! ))) Миллиард. ) Может, триллион?!
+5
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+4
Ответ prus_3
Не знаю, что в этот миллиард включил Орлов (?!), но матч действительно был весьма "прибыльным". Бизнес ФМ писал: "доходы футбольного клуба из Северной столицы по итогам дерби 2 марта на «Газпром Арене» составили 150 миллионов рублей, что стало беспрецедентным показателем за последние четыре года."
Ещё один одарённый. Вы читать умеете? Для детсадовцев - есть выручка, а есть прибыль. Есть EBITDA и т.д, если уж совсем упарываться.
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+4
Ответ Бюджетник
Комментарий скрыт
Март 2023. Это и была вполне грамотная работа по "возвращению" болельщиков из-за ситуации с Fan ID.
+9
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+3
Новость от 10 мая 2023 года:
"Футбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга заработал 150 миллионов рублей на коммерческой выручке по итогам победного матча с московским «Спартаком» — об этом сообщил коммерческий директор клуба Александр Пак...«Матч со «Спартаком» стал рекордным на «Газпром Арене» с точки зрения матчевых коммерческих доходов на играх РПЛ."
Откуда там может миллиард взяться - для меня загадка.
+4
-1
+3
Ответ Konstantin Zorin
Вытравить всё вокруг, оставив одну команду на многомиллионный город, построить стадион за двойную стоимость, привлекать бесплатными билетами не весть кого - вот что такое питерский менеджмент.
Прикинь, так бывает. Зарабатывать можно без кокаина и бромантана.
+6
-4
+2
Ответ Konstantin Zorin
Вытравить всё вокруг, оставив одну команду на многомиллионный город, построить стадион за двойную стоимость, привлекать бесплатными билетами не весть кого - вот что такое питерский менеджмент.
Точно! И начать зарабатывать. Это и есть работа менеджмента футбольного клуба, прикинь!
+2
0
+2
Не знаю, что в этот миллиард включил Орлов (?!), но матч действительно был весьма "прибыльным". Бизнес ФМ писал: "доходы футбольного клуба из Северной столицы по итогам дерби 2 марта на «Газпром Арене» составили 150 миллионов рублей, что стало беспрецедентным показателем за последние четыре года."
+6
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Ответ Celsius
ГСО таки комментатор, а не экономист, может чего и попутал, бог весть. Но в целом он прав - менеджмент Зенита работает значительно успешней менеджмента Спартака.
Это факт. Я просто обрисовал откуда мог взяться миллиард. Мы заказчик - ФК Зенит. Заказываем организацию, прочую светотень. Слова - "выручка", "сбор" не коррелируются с прибылью ваще никак. Более того, они могут быть минусовыми, но это не мешает им быть выручкой, сбором и т.д.
Я мудаку Песьякову (он же пресс-атташе, он же заведовал коммерческой составляющей) это пытался объяснить в 2000 где-то - не, нам не надо, у нас всё есть. Вот этот изменили!
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Ответ Жорег Борщофф
Это факт. Я просто обрисовал откуда мог взяться миллиард. Мы заказчик - ФК Зенит. Заказываем организацию, прочую светотень. Слова - "выручка", "сбор" не коррелируются с прибылью ваще никак. Более того, они могут быть минусовыми, но это не мешает им быть выручкой, сбором и т.д. Я мудаку Песьякову (он же пресс-атташе, он же заведовал коммерческой составляющей) это пытался объяснить в 2000 где-то - не, нам не надо, у нас всё есть. Вот этот изменили!
Ну внатуре, синекуры и в Зените были, просто от них избавились.
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Ответ Celsius
"сбор от матча составил" То есть речь о выручке. " 150 миллионов рублей на коммерческой выручке по итогам победного матча с московским «Спартаком»" "По итогам 2023 года выручка «Газпром-Арены» составила 3,65 млрд рублей, сообщает «РБ Бизнес». Отмечается, что большая часть дохода была получена от продажи рекламы — 2,39 млрд рублей" 2,39 млрд рублей за 30 матчей РПЛ (бог с ним с КР) это 80 млн. руб. на матч. Итого: Выручка в матч-дей 150 млн. руб и за рекламу 80 млн. руб., как тут миллиард то получить, я не понимаю? Объясни.
Ну смотри, ты продаёшь пирожок за 10 рублей, на упаковку тратишь 80 копеек, на то, что внутри, плюс аренда, амортизация, налоги, зарплату и т.д - сколько там... 7-70. Остаётся 1,5 рубля.

Не-не, давай про конкретный случай, пути налоговых оптимизаций крайне разнообразны.
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Ответ Вадим Сидоров
Потому что в Москве больше развлечений и многое приелось. До нулевых сколько Питер выиграл титулов в футболе, баскете, волейболе, хоккее?? И сколько Москва
Так у Москвы всё ресурсы были, борматан, да и в сборную не брали если в Москву не переедешь
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ГСО жжёт!!! Рупор Газпрома))) Даже питерским болельщикам ясно, что эта цифра нереальна, а уж про миллионы от продажи билетов… Смешно.))
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
«Зенит» добился колоссального прогресса в плане коммерциализации. Чую подвох. Не верю, что он последнее смог выговорить.
Он перед этим словом трижды выговорил имя Тони Алдервейрелд!
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Ответ Celsius
Комментарий удален пользователем
Есть выручка, а есть прибыль. Не хотел обидеть, если что, просто мне кажется странным не видеть разницу.
Всё же в твоей цитате есть.
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Орлова становится много. Где требуется затычка в бочке он тут, как тут.
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«Зенит» добился колоссального прогресса в плане коммерциализации.
Чую подвох. Не верю, что он последнее смог выговорить.
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