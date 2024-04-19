Орлов считает, что «Зенитом» управляют лучше, чем «Спартаком»: «Миллиард рублей – сбор от матча РПЛ 2 марта в Петербурге. Вот что такое менеджмент»
Геннадий Орлов сравнил менеджмент «Зенита» и «Спартака».
– Менеджмент «Зенита» находится на принципиальном ином уровне [чем у «Спартака»], не так ли?
– Абсолютно верно! Приведу такой пример: 2-го марта сбор от матча чемпионата России с тем же «Спартаком» составил один миллиард рублей.
– Миллиард?!
– Да! Конечно, сюда включаются отчисления от рекламы, пунктов питания и так далее. Однако за счет продаж билетов, грамотной работы с болельщиками, интересных маркетинговых ходов «Зенит» добился колоссального прогресса в плане коммерциализации. Вот что такое менеджмент клуба и «Газпром Арена», – сказал комментатор.
Тут Шнякин недавно, комментируя матч Ливерпуль-Аталанта, на полном серьезе заявил "Вот так Пашалич и Аталанта отомстили Ливерпулю за поражение Спартака на Энфилде 7-0", то есть других мотивов выиграть матч у Аталанты, по мнению Шнякина, не было! Вот где реально крыша съехала так съехала, но спартачи этого, почему-то, не замечают.
"Футбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга заработал 150 миллионов рублей на коммерческой выручке по итогам победного матча с московским «Спартаком» — об этом сообщил коммерческий директор клуба Александр Пак...«Матч со «Спартаком» стал рекордным на «Газпром Арене» с точки зрения матчевых коммерческих доходов на играх РПЛ."
Откуда там может миллиард взяться - для меня загадка.
Я мудаку Песьякову (он же пресс-атташе, он же заведовал коммерческой составляющей) это пытался объяснить в 2000 где-то - не, нам не надо, у нас всё есть. Вот этот изменили!
Не-не, давай про конкретный случай, пути налоговых оптимизаций крайне разнообразны.
Всё же в твоей цитате есть.
Чую подвох. Не верю, что он последнее смог выговорить.