Орлов считает, что «Зенитом» управляют лучше, чем «Спартаком»: «Миллиард рублей – сбор от матча РПЛ 2 марта в Петербурге. Вот что такое менеджмент»

Геннадий Орлов сравнил менеджмент «Зенита» и «Спартака».

– Менеджмент «Зенита» находится на принципиальном ином уровне [чем у «Спартака»], не так ли?

– Абсолютно верно! Приведу такой пример: 2-го марта сбор от матча чемпионата России с тем же «Спартаком» составил один миллиард рублей.

– Миллиард?!

– Да! Конечно, сюда включаются отчисления от рекламы, пунктов питания и так далее. Однако за счет продаж билетов, грамотной работы с болельщиками, интересных маркетинговых ходов «Зенит» добился колоссального прогресса в плане коммерциализации. Вот что такое менеджмент клуба и «Газпром Арена», – сказал комментатор.