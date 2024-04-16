Геннадий Орлов: «Абаскаль вообще не разбирается в футболе. Его вдруг взяли в самую известную команду России – это авантюра»
Геннадий Орлов высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака».
Испанец покинул пост главного тренера команды 14 апреля.
«К увольнению все шло. Уж совсем плох был Абаскаль в последнее время. Он даже не мог сформулировать вообще ни то, что он хочет, ни то, какая у него игра. Он вообще не разбирается в футболе. Может, плохой переводчик у него был?
Но мне кажется, он в футболе ничего не понимает. Есть такая русская пословица: «кто ясно мыслит, тот ясно изъясняет», и когда тренер что-то соображает, то сразу понятна его концепция, система взглядов на футбол.
Но как, кто взял вообще этого 35-летнего, ну как можно такого брать, он нигде не работал, никто не знает степени его образованности, какие у него титулы… И вдруг его взяли в команду, самую известную в России. Ну это авантюра», – сказал футбольный комментатор.
Орлов о «Спартаке»: «Надо очищать эту конюшню от секонд-хенда. Слышал, хотят голландца. Зачем? Почему не Тихонова, не Юрана?»
1 марта 2023 года
Мастер спорта по переобуванию
В этом году этот профессионал решил расширить сферу свой деятельности и перейти ещё на хоккей. Он хорошо изучил и обильно критикует все команды КХЛ ( кроме СКА имени Р.Ротенберга, так получилось, это другое).
После Спартака у тренера всегда неплохая карьера. Каррера в Греции, а теперь в Италии, Тедеско взял кубок Германии, а теперь с Бельгией на Евро, Эмери просто красавчик.
Ну а Гена трепло то еще. У него все хреновые вокруг кроме его Зенита и мясного изделияСКА
Сейчас уже вроде не середина 20 века. Вся озвученая информация об Абаскале в более чем исчерпывающем объеме гуглится за минуту.
Авантюра - да, это так. Имени ему точно не хватало.
Тренерская карьера Абаскаля:
2012—2014 Академия «Севильи» тренер
2014—2016 Севилья аналитик
2016—2017 Севилья (до 13)
2017—2018 Кьяссо
2018 Лугано
2018—2019 Кадис зам. тех. сек.
2019—2020 Асколи мол. деп.
2019—2020 Асколи (до 19)
2020 Асколи и. о.
2020 Асколи
2020—2021 Асколи (до 19)
2021 Волос
2022 Базель асс.
2022 Базель и. о.
Кто ещё?
Тедеско - плохой тренер?
Критиковать всегда легче. Чем взять ответственность на себя.