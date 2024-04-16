Геннадий Орлов: «Абаскаль вообще не разбирается в футболе. Его вдруг взяли в самую известную команду России – это авантюра»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака».

Испанец покинул пост главного тренера команды 14 апреля.

«К увольнению все шло. Уж совсем плох был Абаскаль в последнее время. Он даже не мог сформулировать вообще ни то, что он хочет, ни то, какая у него игра. Он вообще не разбирается в футболе. Может, плохой переводчик у него был?

Но мне кажется, он в футболе ничего не понимает. Есть такая русская пословица: «кто ясно мыслит, тот ясно изъясняет», и когда тренер что-то соображает, то сразу понятна его концепция, система взглядов на футбол.

Но как, кто взял вообще этого 35-летнего, ну как можно такого брать, он нигде не работал, никто не знает степени его образованности, какие у него титулы… И вдруг его взяли в команду, самую известную в России. Ну это авантюра», – сказал футбольный комментатор. 

Орлов о «Спартаке»: «Надо очищать эту конюшню от секонд-хенда. Слышал, хотят голландца. Зачем? Почему не Тихонова, не Юрана?»

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62 комментария
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Самую известную....даже гендос не спорит....
+55
-8
+47
Сколько шлака льют на человека, который никому зла не сделал. Вот кто по токсичности после русских может быть выше? Молодой парень после России уже может ничего не бояться в жизни
+41
-6
+35
"Тут надо сказать, что "Спартак" поменял своё лицо. Это заслуга Абаскаля, конечно. Главный тренер в команде – это всё. Он молодец, он генератор идей", - цитирует Орлова "РБ Спорт".

1 марта 2023 года

Мастер спорта по переобуванию
+26
0
+26
Ответ Slavnov
Самую известную....даже гендос не спорит....
И ты заметил? 😉
+17
-2
+15
Блин, Абаскаля Путин что ли покритиковал? Чего всей толпой так навалились, как будто исчадье ада какое-то. Тренера увольняются везде регулярно, но тут будто демона низвергли.
+12
0
+12
Ответ Сергей Щенников
И ты заметил? 😉
Да тут нереально не заметить было, даже я приксуел
+9
0
+9
Ответ Evgen_Hazard
Сколько шлака льют на человека, который никому зла не сделал. Вот кто по токсичности после русских может быть выше? Молодой парень после России уже может ничего не бояться в жизни
Не зря после Спартака, многие тренеры пошли вверх. Тоднско в сборной Бельгии, Карпин в сборной России, Унай - Астон Виллу поднял хорошо.
+11
-3
+8
Геннадий Орлов - профессионал, он очень хорошо разбирается в футболе всех команд РПЛ(кроме Зенита) и регулярно эти команды критикует.
В этом году этот профессионал решил расширить сферу свой деятельности и перейти ещё на хоккей. Он хорошо изучил и обильно критикует все команды КХЛ ( кроме СКА имени Р.Ротенберга, так получилось, это другое).
+10
-3
+7
Ответ Детрит
"Тут надо сказать, что "Спартак" поменял своё лицо. Это заслуга Абаскаля, конечно. Главный тренер в команде – это всё. Он молодец, он генератор идей", - цитирует Орлова "РБ Спорт". 1 марта 2023 года Мастер спорта по переобуванию
флюгер же)
+5
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Потом Орлов скажет что его не так поняли .
+4
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+4
Ну да, в России каждый балабол разбирается в футболе лучше тренера, однако же тренером идти не спешит что-то.
После Спартака у тренера всегда неплохая карьера. Каррера в Греции, а теперь в Италии, Тедеско взял кубок Германии, а теперь с Бельгией на Евро, Эмери просто красавчик.
Ну а Гена трепло то еще. У него все хреновые вокруг кроме его Зенита и мясного изделияСКА
+3
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Геннадий Сергеевич, у вас в хоккей в городе ситуация такая же, только Абаскаль тренировал все-таки.
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«Он нигде не работал, никто не знает его степени образованности…»
Сейчас уже вроде не середина 20 века. Вся озвученая информация об Абаскале в более чем исчерпывающем объеме гуглится за минуту.
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Да слили его просто.
Авантюра - да, это так. Имени ему точно не хватало.
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Напарник Мостового проснулся.
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Я бы руководству вслед за Абаскалем в отставку предложил .
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Гена а твой богданыч кроме Уфы где работал)))) Скади спасибо Бразилам а то б все поглядели на зенит ерлхино мостового
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Геннадий Орлов: "он нигде не работал, никто не знает степени его образованности"

Тренерская карьера Абаскаля:
2012—2014 Академия «Севильи» тренер
2014—2016 Севилья аналитик
2016—2017 Севилья (до 13)
2017—2018 Кьяссо
2018 Лугано
2018—2019 Кадис зам. тех. сек.
2019—2020 Асколи мол. деп.
2019—2020 Асколи (до 19)
2020 Асколи и. о.
2020 Асколи
2020—2021 Асколи (до 19)
2021 Волос
2022 Базель асс.
2022 Базель и. о.
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Кто еще камень в сторону испанца не кинул?
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Почему у квасных не бомбит, когда без опыта назначали в топ клубы Карпина, Черчесова, Аленичева, Кобилева, Хохлова, Мусаева, Шалимова, Рахимова, Чернышева, Семака и десятки других отечественных физруков в команды попроще. О каком недоверии к молодым и отечественным тренерам может идти речь после этого?
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На Клоппа или Алонсо не хватит не денег, не игроков нормальных, да и их желания тоже. То, что наши, включая спартаковцев 90х годов, лучше, большой вопрос. Но и не факт, что сильно хуже. В остальном хорошо бы научиться уважать тренеров и игроков, которые работали в команде, и достойно с ними прощаться.
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То ли дело дядя Гена! Эксзперд!
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Кто взял, того уже нет...
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Ответ Ozz99
Не зря после Спартака, многие тренеры пошли вверх. Тоднско в сборной Бельгии, Карпин в сборной России, Унай - Астон Виллу поднял хорошо.
Унай сначала очередные чашки ЛЕ с Севильей взял перед Виллой.
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Ответ Grinders
да много кто. что бразильцы говорили перед приходом Анчелотти? мне даже неудобно его упоминать в треде про шарлатана
Какие бразильцы? При чем тут Анчелотти?
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Ответ Quya Piu
Вот интересно было бы, если бы Абаксаль привёл бы Спартак к чемпионству, чтобы все критики тогда сказали бы про него??
Так ведь не привёл 😉
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Ответ StHappyOne
Да каждый тренер в Спартаке последние годы это авантюра. Они берут прикольного молодого ноунейма и думают, ну вот сейчас он кааак взорвет. А потом пук в лужу.
А кто там ещё молодой в последнее время? Тедеско.
Кто ещё?
Тедеско - плохой тренер?
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Ну да, в России каждый балабол разбирается в футболе лучше тренера, однако же тренером идти не спешит что-то. После Спартака у тренера всегда неплохая карьера. Каррера в Греции, а теперь в Италии, Тедеско взял кубок Германии, а теперь с Бельгией на Евро, Эмери просто красавчик. Ну а Гена трепло то еще. У него все хреновые вокруг кроме его Зенита и мясного изделияСКА
Ответственность.
Критиковать всегда легче. Чем взять ответственность на себя.
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Ответ Alex1104
А кто там ещё молодой в последнее время? Тедеско. Кто ещё? Тедеско - плохой тренер?
Тедеской не плохой. Он просто не тренер
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Ну, уж Орлову говорить про "ясно изъясняет... Он хоть одну фамилию произнёс правильно? )))
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