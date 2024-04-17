«Спартак» неконкурентоспособен, но сейчас он как раненый зверь – это всегда опасно. Чем раньше «Зенит» забьет, тем скорее все закончится». Орлов о матче Кубка России

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Геннадий Орлов Квинси Промес Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Спартак».

Сегодня команды сыграют в Санкт-Петербурге в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче «Зенит» одержал победу со счетом 2:1.

– Хороший «Спартак» нужен все равно. Для того, чтобы варилась наша футбольная российская каша. Но что сейчас москвичи? Команда неконкурентоспособна.

– Даже после увольнения Абаскаля второе дыхание не откроется?

– Ну, не сразу же. Это же надо делать командно. Да и на таком высоком уровне я не считаю, что любая команда может выиграть один кубковый матч. Даже команды наигранные, сыгранные.

А «Спартак» же сейчас – лоскутное одеяло. Каждый играет, как кто умеет. Отдельные игроки неплохие. Но их же надо чем-то объединить, какой-то идеей, тактикой.

Был Промес, он цеплялся за мяч и организовывал, а нет Промеса, и все – атаки нет. Но Промеса же не вытащить из тюрьмы.

– То есть совсем не верим в «Спартак» в этом матче?

– «Зенит» точно будет сильнее, но если он создаст 10 моментов и ни один не реализует, тогда, может быть, что-то получится и у «Спартака». В конце концов, они же как раненые звери сейчас. А раненый зверь всегда опасен.

Поэтому, думаю, игра будет до первого гола они: чем раньше забьет «Зенит», тем скорее все закончится для «Спартака». «Зениту» надо быстро забить, а потом уже увеличивать разницу, – сказал Орлов.

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18 комментариев
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Ну зверь зверю рознь. Раньше Спартак был кабаном. Раненый кабан опасен да. А вот какой сейчас Спартак зверь - вопрос открытый, к сожалению...
+11
-1
+10
Ответ Детрит
Ну зверь зверю рознь. Раньше Спартак был кабаном. Раненый кабан опасен да. А вот какой сейчас Спартак зверь - вопрос открытый, к сожалению...
Разве что минипиг
+8
0
+8
Сейчас!!! Уже как лет 20 они такие, Каррера вот подлечил в свое время, но это было не на долго. Убрали. Результат давал. Такие не нужны
+9
-3
+6
Иэ гуманитарных соображений раненого зверя нужно добить.
+8
-5
+3
Ответ Детрит
Ну зверь зверю рознь. Раньше Спартак был кабаном. Раненый кабан опасен да. А вот какой сейчас Спартак зверь - вопрос открытый, к сожалению...
секач
+2
-1
+1
Ну во-первых,неизвестно, какой состав выставит Семак, думается, что опять будут играть резервисты. Во-вторых, даже если будет 10:0,какая разница, всё равно ни кто не вылетает.
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Геннадий.
над освобождением Тохи из тюрьмы в оаэ люди работают
думаю Тоху ещё увидим в Москве
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да порвет он сегодня этот зенит
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Орлов издевается над нашим спартачком.
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Ответ Иван Кондауров
Разве что минипиг
минипиг тоже насрать может и ещё как)))
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Ответ Виктор Нарыков
Раньше Спартак был львом,от взляда которого,даже Реалу было не по себе,а шакалята,типа зенита тряслись от страха.... Что такое гена орлов? Это что-то сыграл один сезон в зените и два в Ленинградце,а ведёт себя так,будто он второй Месси... Что такое зенит? Убрать зоопарк мюллера(на который уходят народные деньги) и он будет там,где Сочи и Ахмат. Если золото бросить в грязь,оно всё равно будет золотом,а Легенда ,как и Народная Команда-Это на века. Как может зверинец мюллера быть народной командой? Завтра не будет мюллера и денег Газпрома,не будет и этих обезьян,которые нужны только в России. К сожалению наш футбол деградирует,благодаря этим зверинцам и зоопаркам. Ушли Черенковы и Гавриловы,Хлестовы и Кульковы,Тихоновы и Титовы(всех не перечислишь)... Кому-то Царство Небесное и Светлая Память,кому-то Здоровья и Долгой и Хорошей жизни. Равноценной замены пока к сожалению нет. Спасибо этим зверинцам и зоопаркам и орловым,которые это прославляют и всяким ворам,которые это финансируют,а на Русских Ребят денег почему-то нет,нужно долго ждать пока эти таланты вырастут,проще поехать в джунгли и купить по дешёвке ни кому не нужных обезьян.
Вот это у тебя бабахнуло!!!
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Ответ алекс голудин
Вот человек критикует тренера, он говорит, что тренер не разбирается в футболе, команда неконкурентноспособна. Но давайте вспомним 1 тайм игры этих команд в Москве, когда неконкурентноспособным был Зенит, который в итоге вылез за счёт индивидуального мастерства очередного бразильца. Спартак же показал очень хорошую командную игру в этом матче. Арлов ты дно
Так это донный уповень Семак вылез наружу. Но это не отменяет донности Спартак. Семак и Анжи, и Туле, и Уфе влетать умудрялся, но это на выезде.
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