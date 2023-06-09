«Реал» и «Челси» интересуются Лаутаро. Почеттино считает аргентинца одним из лучших форвардов в мире

Теги Интер Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Маурисио Почеттино Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес интересен «Реалу» и «Челси».

Английский и испанский клубы будут конкурировать в попытке договориться о переходе нападающего «Интера».

Сообщается, что подписание нападающего является одним из приоритетов лондонской команды в предстоящем трансферном окне, а Лаутаро Мартинес занимает лидирующие места в списке потенциальных кандидатов.

Кроме того, отмечается, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает аргентинца одним из лучших нападающих в мире.

Лаутаро забил 21 мяч и сделал 6 голевых передач в 38 матчах за итальянский клуб в сезоне Серии А.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

11 комментариев

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За Валенсию с 1999
Махнутся на Мудрика с доплатой от Интера
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Сергей Орлов
Он лучший в мире по запарыванию моментов.
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Андрюха с района
Ответ Макс Кидалов
Не согласен, все игроки уже состоявшие в обеих командах, холланд от того что выграет или проиграет финал лч, его цена никак не поменяется или Лаутаро, тоже никак не поменяется его цена, от выгрыша или проигрыша в финале. Они уже несколько лет играют на топ уровне, это не игроки которые только только раскрылись
Ты можешь быть не согласен по своей наивности) Но в зависимости от действий игроков в подобных матчах цены как раз на них и растут) Это законы рынка)
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Этот Райола хочет денег
Все ждут завтра. Очень многие трансферные цели сменят свой ценник и востребованность именно по итогу финала
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DolJun
1 к 1 на мандингос было бы справедливо
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Назар Игорь
Челси уже отпугнул многих классных игроков, только большим контрактом может заинтересовать. С уходом Абрамовича клуб неуклонно деградирует.
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zp7pxdxwnq
Чемпионат мира пускай повнимательней посмотрят и подумают получше)
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Акира_1
Как обычно итальянская нищета заломит ценник гигантский, а сами будут торговаться за каждую копейку ЗП Лукаку. 🤭
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