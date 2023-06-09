«Реал» и «Челси» интересуются Лаутаро. Почеттино считает аргентинца одним из лучших форвардов в мире

Лаутаро Мартинес интересен «Реалу» и «Челси».

Английский и испанский клубы будут конкурировать в попытке договориться о переходе нападающего « ».

Сообщается, что подписание нападающего является одним из приоритетов лондонской команды в предстоящем трансферном окне, а занимает лидирующие места в списке потенциальных кандидатов.

Кроме того, отмечается, что главный тренер « » считает аргентинца одним из лучших нападающих в мире.

Лаутаро забил 21 мяч и сделал 6 голевых передач в 38 матчах за итальянский клуб в сезоне Серии А.

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