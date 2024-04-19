Бабич сыграет против «Ростова». Защитник «Спартака» пропустил матч с «Зенитом» из-за болезни
Срджан Бабич сыграет против «Ростова» в матче 25-го тура Мир РПЛ.
Сербский защитник отправился вместе с командой на выездной матч против «Ростова», который состоится 21 апреля.
Ранее 27-летний защитник «Спартака» из-за болезни пропустил второй матч против «Зенита» (0:0, 2:1 – первый матч) в Фонбет Кубке России.
В предстоящей игре не примут участия полузащитники Роман Зобнин и Виктор Мозес, продолжающие восстановление. Также из-за болезни не сыграет вратарь Александр Селихов.
На данный момент «Спартак» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.