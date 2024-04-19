Бабич сыграет против «Ростова». Защитник «Спартака» пропустил матч с «Зенитом» из-за болезни

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия травмы Виктор Мозес Роман Зобнин Александр Селихов Срджан Бабич Р-Спорт Футбол

Срджан Бабич сыграет против «Ростова» в матче 25-го тура Мир РПЛ.

Сербский защитник отправился вместе с командой на выездной матч против «Ростова», который состоится 21 апреля. 

Ранее 27-летний защитник «Спартака» из-за болезни пропустил второй матч против «Зенита» (0:0, 2:1 – первый матч) в Фонбет Кубке России.

В предстоящей игре не примут участия полузащитники Роман Зобнин и Виктор Мозес, продолжающие восстановление. Также из-за болезни не сыграет вратарь Александр Селихов.

На данный момент «Спартак» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.

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10 комментариев
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ну слава богу. Бабич и Дуарте пока сильнее Джикии.
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Подхватил джикийтрянку
+2
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Ладно Бабич, но что, блин, с Селиховым? То травма, то простуда, то поцараплся и не сыграет. Он в строю недели три за сезон, так не бывает
+2
-1
+1
Слишкович рискует не стать главным. Жора с агентом такого не простят ему))
+1
0
+1
Ответ Марат Мулюков
ну слава богу. Бабич и Дуарте пока сильнее Джикии.
Естественно, двое сильнее одного 😁
+2
-2
0
Ответ Ростовский
Как будто это спасет Спартак
Спасёт, поверь
+1
-1
0
Ответ Джиза
Ладно Бабич, но что, блин, с Селиховым? То травма, то простуда, то поцараплся и не сыграет. Он в строю недели три за сезон, так не бывает
Максименко есть, а Селихову побольше здоровья!
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