Де Йонг выйдет в старте «Барселоны» на матч с «ПСЖ». Хавбек не играл больше месяца

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Френки де Йонг возвращается на поле после связанной с травмой паузы.

Полузащитник включен в стартовый состав «Барселоны» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

В последний раз до этого нидерландец играл 3 марта. Подробно со статистикой де Йонга можно ознакомиться здесь.

Главный тренер «Барселоны» Хави выпустит с первой минуты следующих футболистов:

вратарь: Марк-Андре тер Стеген;

защита: Жоау Канселу, Пау Кубарси, Рональд Араухо, Жюль Кунде;

полузащита: Френки де Йонг, Илкай Гюндоган, Серджи Роберто, Рафинья Диас, Ламин Ямаль;

нападение: Роберт Левандовски.

«ПСЖ» – «Барселона». Мбаппе, Левандовски, Дембеле, Ямаль играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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7 комментариев
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вот зачем человеку выходить, если он только залечился и не имел игровой практики?!
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Норм. Всяко лучше других возможных вариантов. Удачи.
Вперед Барса!!!
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Ответ & Co1366
Рискованный шаг - лучше бы на подмену во втором тайме.
На втором тайме выйдет Педри
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Барсе надо забыть о Бернанду и других и покупать опорника даже если это будет единственный трансфер летом. Иначе следующий сезон можно даже и не начинать.
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по мне Кристенсен вместо де Йонга и Лопес вместо Роберто могли бы выйти. матч покажет
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Ответ ISkO
Барсе надо забыть о Бернанду и других и покупать опорника даже если это будет единственный трансфер летом. Иначе следующий сезон можно даже и не начинать.
кристенсен там прижился
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