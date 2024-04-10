Де Йонг выйдет в старте «Барселоны» на матч с «ПСЖ». Хавбек не играл больше месяца

Френки де Йонг возвращается на поле после связанной с травмой паузы.

Полузащитник включен в стартовый состав «Барселоны» на первый матч 1/4 финала чемпионов против « ».

В последний раз до этого нидерландец играл 3 марта. Подробно со статистикой де можно ознакомиться здесь.

Главный тренер «Барселоны» выпустит с первой минуты следующих футболистов:

– вратарь: Марк-Андре тер Стеген;

– защита: , Пау Кубарси, Рональд Араухо, Жюль Кунде;

– полузащита: Френки де Йонг, Илкай Гюндоган, Серджи Роберто, Рафинья Диас, Ламин Ямаль;

– нападение: Роберт Левандовски.

«ПСЖ» – «Барселона». Мбаппе, Левандовски, Дембеле, Ямаль играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00