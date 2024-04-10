Де Йонг выйдет в старте «Барселоны» на матч с «ПСЖ». Хавбек не играл больше месяца
Френки де Йонг возвращается на поле после связанной с травмой паузы.
Полузащитник включен в стартовый состав «Барселоны» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
В последний раз до этого нидерландец играл 3 марта. Подробно со статистикой де Йонга можно ознакомиться здесь.
Главный тренер «Барселоны» Хави выпустит с первой минуты следующих футболистов:
– вратарь: Марк-Андре тер Стеген;
– защита: Жоау Канселу, Пау Кубарси, Рональд Араухо, Жюль Кунде;
– полузащита: Френки де Йонг, Илкай Гюндоган, Серджи Роберто, Рафинья Диас, Ламин Ямаль;
– нападение: Роберт Левандовски.
«ПСЖ» – «Барселона». Мбаппе, Левандовски, Дембеле, Ямаль играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Вперед Барса!!!