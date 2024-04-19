Пеп – журналистам: «В футболе приходится проигрывать. Или вы думаете, что мы возьмем требл? А в следующем еще один? И выиграем АПЛ с отрывом в 20 очков? Это неправда»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался перед матчем с «Челси» в 1/2 финала Кубка Англии.

Тренер «Манчестер Сити» поделился мыслями на фоне вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала от «Реала».

«У нас нет другого выхода, и мы не хотим жалеть себя. В футболе приходится проигрывать.

Мы играли на максимуме возможностей, но не смогли победить. Что дальше? У нас нет времени на размышления, мы будем размышлять летом о том, что произошло за весь сезон. В футболе вы боретесь за победу – именно это мы и делали, – но иногда проигрываете матчи. Так и случилось.

Вы хотите играть 120 минут так, как мы играли последние 80 минут против «Реала»? Вы знаете, какая команда нам противостояла? Ожидали ли вы, что они не будут владеть мячом, создавать моменты или иметь возможности для этого?

И сейчас, сидя здесь, вы думаете, что мы выиграем еще один требл? А в следующем сезоне еще один? И мы выиграем Премьер-лигу с отрывом в 20 очков? Это неправда», – сказал тренер «горожан».

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40 комментариев
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ФА и АПЛ за этот календарь должны быть полностью очищены от мастерсов итп , которые нанесли урон английским клубам. Абсолютно все лиги сделали максимум , чтобы их клубы подготовились у еврокубкам , но АПЛ и ФА сильнее перенасытили календарь. В итоге клуб макаронных улиток перебегал Ливер
+30
-11
+19
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По интервью видно, что Пеп не может расслабиться после поражения от Реала. Так можно и Челси проиграть.
Или расслабиться прямо на Челси
+18
-2
+16
По интервью видно, что Пеп не может расслабиться после поражения от Реала.
Так можно и Челси проиграть.
+12
-3
+9
Ответ dr. cage
Хорошо, что Зидан так же не думал, когда оформлял исторические три ЛЧ подряд..
позорные три ЛЧ подряд
+24
-16
+8
Ответ Madhamish
Патамушта кое кто зассал довериться молодежи в нужный момент. Зачем готовить и натаскивать этих Боббов, Льюисов, Гомесов, если на поле 120 минут опять играют те же игроки, которые еще в прошлом матче выглядят так, как будто разгружали вагоны со щебнем всю ночь? Есть такая штука, ротация. Обычно Анчелотти про нее не слышал, но в этот раз выучил все-таки заветное слово. А Гвардиола забыл.
Сити не был плох физически, как раз наоборот: пробег игроков Сити был на 10 с лишним км больше, чем игроков Реала, а в Мадриде на 8 км.
+8
-1
+7
Пеп личным примером должен показать, что невозможно все и всегда выигрывать, слив АПЛ в концовке сезона 😎
+6
-2
+4
Ответ Madhamish
Патамушта кое кто зассал довериться молодежи в нужный момент. Зачем готовить и натаскивать этих Боббов, Льюисов, Гомесов, если на поле 120 минут опять играют те же игроки, которые еще в прошлом матче выглядят так, как будто разгружали вагоны со щебнем всю ночь? Есть такая штука, ротация. Обычно Анчелотти про нее не слышал, но в этот раз выучил все-таки заветное слово. А Гвардиола забыл.
Если они выглядели как разгружавшие вагоны, почему тела провале только 2 атаки за 120 минут?
+6
-2
+4
Ответ ZjzoRe
в том, как сказка закончилась с введением ВАР
Так с ВАР Реал выиграл ЛЧ… и сейчас вышел в полуфинал)

Как там Челси? 😁
+3
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+3
Ответ jordy
Сити играл на победу и в основное время, и в дополнительное. То, что не получилось создать что-то убойное в дополнительное, это не значит, что не стремились выиграть. Сити тоже не роботы, там тоже могут устать. А вот Реал делал всё, чтобы дотянуть до серии пенальти. Это и пребывание на газоне по любому поводу, и отбрасывания мяча в сторону, и неспешные замены.
"Сити играл на победу в дополнительное время", катая вату без ворот? Как только возникали моменты, когда игра начиналась на встречных курсах, Пепун сразу же махал активно на бровке своим игрокам, чтобы они её успокоили и дорожили мячом. Это не игра на победу.

Реал создал момент Рюдигера с позиционной длительной атаки, Реал трижды ещё убегал очень хорошо к воротам Сити и Реал как раз был готов к тому, чтобы сыграть в хаос и вырвать победу, но не Сити в дополнительное время. Проиграв по пенкам, конечно, будут рассказывать, что это Реал хотел пенок.

З. Ы. Реал выигрывал в основное время более 60 минут - это доказательство прямое игры на победу.
+5
-2
+3
Ответ jordy
Сити играл на победу и в основное время, и в дополнительное. То, что не получилось создать что-то убойное в дополнительное, это не значит, что не стремились выиграть. Сити тоже не роботы, там тоже могут устать. А вот Реал делал всё, чтобы дотянуть до серии пенальти. Это и пребывание на газоне по любому поводу, и отбрасывания мяча в сторону, и неспешные замены.
Реалу надо было сыграть как Барса дома с ПСЖ? )
+3
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Болезненно воспринял Пепун поражение, конечно. Говорят, что там в раздевалке были даже разборки с игроками. Но я не согласен с его оценкой про 80 минут, там было 60 минут мощного и серьёзного давления Сити, а не 80. И в допвремя Сити не играл на победу, не создав ни одного голевого момента.
+9
-6
+3
Ответ тигр настоящий
Потому что в доп.время не было Холанда
Вообще, когда, например, вышел Милитао в допвремя, то и навесы уже были не страшны Реалу. А Холланд уже не мог играть. Сити выложился невероятно примерно с 25 по 85 минуту. За этот бешенный темп и низкую эффективность в решающие моменты атак они и заплатили тем, что 2 лидера атак не могли играть допвремя, а проваливший противостояние Родри сидел на жёлтой. Отсюда и выход Ковачича вместо КДБ, явно направленный на то, чтобы не допустить пропущенного гола, и контроль ради контроля, а никак не ради создания серьёзного давления на ворота Реала.
+6
-4
+2
Лысый шарлатан: -Вы шарлатаны от журналистики!!
+4
-2
+2
Ответ ZjzoRe
позорные три ЛЧ подряд
В чём позор ?
+5
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Ответ тигр настоящий
Потому что в доп.время не было Холанда
Холанд играл что ли в этих двух матчах? только один момент у него помню
+1
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+1
Ответ ZjzoRe
позорные три ЛЧ подряд
По-зо-р это твое рождение и ЛЧ вашего любимова Пепа с Эвребе
+1
0
+1
Ответ Боруссия Мюнгладбах
Пеп-молодец, адекватно. Не в чем упрекнуть, создал лучшую в мире по игре команду. Да, футбол не только из побед состоит. Гениальный тренер, это я как болельщик Реала говорю
Спорт без побед - это физкультура.
+1
0
+1
Ответ 134572784@vkontakte.ru
В чём позор ?
в том, как сказка закончилась с введением ВАР
+3
-2
+1
Ответ dr. cage
Хорошо, что Зидан так же не думал, когда оформлял исторические три ЛЧ подряд..
Зидан так не думал поэтому и сливал турниры ради Лиги Чемпионов! А хорошо что Пеп думает, наоборот поэтому у него два требла с двумя разными командами!!!!
+7
-6
+1
Ответ ZjzoRe
в том, как сказка закончилась с введением ВАР
Бензема это не помешало сфолить на Донарумме перед голом, запустившем камбэк против ПСЖ
+1
-1
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Ответ Любезный Коссутий
Пеп личным примером должен показать, что невозможно все и всегда выигрывать, слив АПЛ в концовке сезона 😎
Слишком хорошо, чтобы быть правдой
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Ответ AvluvRhoadesLeal
Поплыл шарлатан
Хотелось бы, чтоб это было так.
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Ответ Madhamish
Патамушта кое кто зассал довериться молодежи в нужный момент. Зачем готовить и натаскивать этих Боббов, Льюисов, Гомесов, если на поле 120 минут опять играют те же игроки, которые еще в прошлом матче выглядят так, как будто разгружали вагоны со щебнем всю ночь? Есть такая штука, ротация. Обычно Анчелотти про нее не слышал, но в этот раз выучил все-таки заветное слово. А Гвардиола забыл.
а те же, это какие?
0
0
0
Ответ Real_v_dushe
Болезненно воспринял Пепун поражение, конечно. Говорят, что там в раздевалке были даже разборки с игроками. Но я не согласен с его оценкой про 80 минут, там было 60 минут мощного и серьёзного давления Сити, а не 80. И в допвремя Сити не играл на победу, не создав ни одного голевого момента.
Потому что в доп.время не было Холанда
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Как же он переоценен как тренер...
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Проигрывают - кто? Шарлатаны. А хорошие тренеры - выигрывают.
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Пеп, Да ты успокойся!
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Реалу надо было сыграть как Барса дома с ПСЖ? )
Да не об этом шла речь.
Сыграли как сыграли. Прошли дальше и это главное.
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Или за наши нарушения накажут эвертон?
Как нельзя было это говорить?
А, блин
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Сказал как Яннис
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