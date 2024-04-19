Пеп – журналистам: «В футболе приходится проигрывать. Или вы думаете, что мы возьмем требл? А в следующем еще один? И выиграем АПЛ с отрывом в 20 очков? Это неправда»

Пеп Гвардиола высказался перед матчем с «Челси» в 1/2 финала Кубка Англии.

Тренер «Манчестер Сити» поделился мыслями на фоне вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала от «Реала».

«У нас нет другого выхода, и мы не хотим жалеть себя. В футболе приходится проигрывать.

Мы играли на максимуме возможностей, но не смогли победить. Что дальше? У нас нет времени на размышления, мы будем размышлять летом о том, что произошло за весь сезон. В футболе вы боретесь за победу – именно это мы и делали, – но иногда проигрываете матчи. Так и случилось.

Вы хотите играть 120 минут так, как мы играли последние 80 минут против «Реала»? Вы знаете, какая команда нам противостояла? Ожидали ли вы, что они не будут владеть мячом, создавать моменты или иметь возможности для этого?

И сейчас, сидя здесь, вы думаете, что мы выиграем еще один требл? А в следующем сезоне еще один? И мы выиграем Премьер-лигу с отрывом в 20 очков? Это неправда», – сказал тренер «горожан».