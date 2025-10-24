Пау Кубарси: «Класико – один из самых важных матчей в мире. «Реал» захочет отомстить, но «Барселоне» нужно верить в свою игру»
Пау Кубарси дал комментарий перед матчем «Реала» и «Барселоны».
26 октября команды сыграют в матче Ла Лиги.
– В прошлом сезоне мы показали, на что способны, обыграв их четыре раза. В этот раз нас ждет новый матч. Они захотят отомстить, но нам нужно оставаться собой, как и в прошлом сезоне, и верить в свою игру.
– Чувствуете ли вы давление, играя на «Бернабеу»?
– Класико – один из самых важных матчей в мире. Его все будут смотреть.
Но даже при этом я не чувствую давления как такового. На «Бернабеу» другая атмосфера, но играть там все равно приятно, – сказал защитник «Барселоны» Пау Кубарси.
