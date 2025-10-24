Домработница Касильяса подозревается в краже 5 дорогих часов у экс-вратаря «Реала». Женщина пыталась покинуть Испанию, ее арестовали. Две модели удалось вернуть

Домработница обокрала Икера Касильяса .

Как сообщает Marca, национальная полиция Испании задержала домработницу Касильяса и одного мужчину по подозрению в причастности к краже пяти элитных часов из дома бывшего вратаря «Реала» и сборной Испании.

В ходе операции удалось вернуть две украденные модели, тогда как поиски оставшихся трех продолжаются.

О краже Касильяс заявил 16 октября, когда заметил пропажу часов у себя дома. Подозреваемые намеревались покинуть страну – их арестовали во вторник, 21 октября.