Домработница Касильяса подозревается в краже 5 дорогих часов у экс-вратаря «Реала». Женщина пыталась покинуть Испанию, ее арестовали. Две модели удалось вернуть
Домработница обокрала Икера Касильяса .
Как сообщает Marca, национальная полиция Испании задержала домработницу Касильяса и одного мужчину по подозрению в причастности к краже пяти элитных часов из дома бывшего вратаря «Реала» и сборной Испании.
В ходе операции удалось вернуть две украденные модели, тогда как поиски оставшихся трех продолжаются.
О краже Касильяс заявил 16 октября, когда заметил пропажу часов у себя дома. Подозреваемые намеревались покинуть страну – их арестовали во вторник, 21 октября.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?1256 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости