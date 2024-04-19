Гвардиола про «Ман Сити»: «Мы не машины. Усталость есть. Холанд почувствовал что-то, мышечная проблема. Де Брюйне чувствовал себя изнуренным»

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола ответил на вопрос об усталости футболистов «Манчестер Сити».

Главный тренер «горожан» высказался о физических кондициях Эрлинга Холанда и Кевина де Брюйне после матча против «Реала» в Лиге чемпионов.

«Кевин выглядит хорошо. Эрлинг что-то почувствовал, есть мышечная проблема.

Кевин чувствовал себя изнуренным, уставшим после матча, но он пропустил пять месяцев из-за травмы [в начале сезона], так что это нормально.

Что касается усталости футболистов, то нормально, учитывая количество игр, которые мы сыграли в этом сезоне и в предыдущих сезонах.

Времени на восстановление не так много. Мы играли в дополнительном времени [против «Реала»], и это при нашей интенсивности игры.

Мы не машины. Усталость есть», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

23 комментария
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Сити провел больше всех матчей в мире, наверное, если учитывать КЧМ. Усталость чувствовалось, особенно в доп время
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Непонятно, почему Холанд играл второй матч с первых минут. Его и в первом-то матче выключили наглухо, а в гостевой встрече там и так игра от обороны прогнозировалась конкретная. Надо было сразу Альвареса в роли ложной девятки выпускать. Хотя, конечно, задним умом все сильны, чоужтам.
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Ответ Mister Nobody
Матчей много, согласен, но там и скамейка как второй состав целый
Никакой там супер скамейки нет.
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Который год наблюдаю по телевизору реакцию Гвардиолы на поражения, его комментарии после матчей...ну респект же. Большой профессионал.
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Несмотря на плотный график и усталость команды, игроки Сити носились по всему полю как роботы и прессинговали даже на 110 минуте матча, в то время как игроки Мадрида с трудом передвигались по полю.

Кто бы что ни говорил про АПЛ, но физика у английских команда просто бешеная.
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Ответ Детрит
Непонятно, почему Холанд играл второй матч с первых минут. Его и в первом-то матче выключили наглухо, а в гостевой встрече там и так игра от обороны прогнозировалась конкретная. Надо было сразу Альвареса в роли ложной девятки выпускать. Хотя, конечно, задним умом все сильны, чоужтам.
Альварес тоже не огонь после зимы
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КДБ отдал всего себя в том матче. Настоящий лидер и феноменальный футболист. Очень хочется чтобы у него ещё один финал ЛЧ был, заслужил
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Удачи с Челси! Будет трудно, с учетом усталости и тем что Синие щас набрали ход.

ЗЫ. Поражают составители календаря в Англии. МСити, который играл с среду, и овертайм, ставят на субботу. А МЮ и Ковентри, которые отдыхали всю неделю, на вскр.
И не первый раз у них наблюдается такой неадекват.
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Ответ Roman
Сити провел больше всех матчей в мире, наверное, если учитывать КЧМ. Усталость чувствовалось, особенно в доп время
Прессинговали даже 120 минуте
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Ответ Roman
Сити провел больше всех матчей в мире, наверное, если учитывать КЧМ. Усталость чувствовалось, особенно в доп время
Не неси бред, у Сити игроков на 2 состава. Златовласка не может устать по определению, ходя пешком все матчи.
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Ответ Topwintop
Холланд устал получать вторую зп в лиге 370 тыщ-Де Брейне 400 тыщ
Припекает, Витян?))
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Ответ I PAINT IN BLUE
КДБ отдал всего себя в том матче. Настоящий лидер и феноменальный футболист. Очень хочется чтобы у него ещё один финал ЛЧ был, заслужил
И не финал, а кубок! )
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Ответ Детрит
Непонятно, почему Холанд играл второй матч с первых минут. Его и в первом-то матче выключили наглухо, а в гостевой встрече там и так игра от обороны прогнозировалась конкретная. Надо было сразу Альвареса в роли ложной девятки выпускать. Хотя, конечно, задним умом все сильны, чоужтам.
Его выпустили на 30 минут под уставший Реал и не сказать, что стало как-то лучше.
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Ответ Cyle Rayner
действительно, под второй тайм он был бы лучше, чтобы загружать на него мячи, когда Реал окончательно сел в обороне, чтобы дотянутьт до пенальти. Гвардиола играет в тики таку имея двух метрового амбала в нападении...
Которого выключают все кому не лень
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Ответ Детрит
Непонятно, почему Холанд играл второй матч с первых минут. Его и в первом-то матче выключили наглухо, а в гостевой встрече там и так игра от обороны прогнозировалась конкретная. Надо было сразу Альвареса в роли ложной девятки выпускать. Хотя, конечно, задним умом все сильны, чоужтам.
действительно, под второй тайм он был бы лучше, чтобы загружать на него мячи, когда Реал окончательно сел в обороне, чтобы дотянутьт до пенальти. Гвардиола играет в тики таку имея двух метрового амбала в нападении...
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Начались отмазки, типичный Пеп. Как победы, так весь такой красивый и на белом коне. Как поражение - все вокруг виноваты, кроме его самого.
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Холланд устал получать вторую зп в лиге
370 тыщ-Де Брейне 400 тыщ
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Де Брюйне ещё долго будет сниться в кошмарах его промах на 80-й минуте. С таких позиций хотя бы в створ надо попадать.
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Лысый намекает на еще лярд на трансферы
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Игрок калибра КДБ обязан был решать исход матча в основное время в тот самый момент, когда получал мяч почти на точке и бил в противоход. Зачем было поднимать мяч так высоко. Никто не мешал ему. Винить только себя.
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Давить своих игроков Пеп научил блестяще..

Как роботы 100 минут не давали дышать Реалу..
Другое дело, что использовать это давление Пеп так и не научился.. Вспомнилась игра его Барсы против Интера Моуриньо.. Там тоже самое было после удаления то ли Мунтари, то ли Мотты.. Владение под 80%, куча попыток попасть в штрафную, угловые.. А по итогу игру все равно забрал Интер..
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