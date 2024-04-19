Гвардиола про «Ман Сити»: «Мы не машины. Усталость есть. Холанд почувствовал что-то, мышечная проблема. Де Брюйне чувствовал себя изнуренным»
Пеп Гвардиола ответил на вопрос об усталости футболистов «Манчестер Сити».
Главный тренер «горожан» высказался о физических кондициях Эрлинга Холанда и Кевина де Брюйне после матча против «Реала» в Лиге чемпионов.
«Кевин выглядит хорошо. Эрлинг что-то почувствовал, есть мышечная проблема.
Кевин чувствовал себя изнуренным, уставшим после матча, но он пропустил пять месяцев из-за травмы [в начале сезона], так что это нормально.
Что касается усталости футболистов, то нормально, учитывая количество игр, которые мы сыграли в этом сезоне и в предыдущих сезонах.
Времени на восстановление не так много. Мы играли в дополнительном времени [против «Реала»], и это при нашей интенсивности игры.
Мы не машины. Усталость есть», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Кто бы что ни говорил про АПЛ, но физика у английских команда просто бешеная.
ЗЫ. Поражают составители календаря в Англии. МСити, который играл с среду, и овертайм, ставят на субботу. А МЮ и Ковентри, которые отдыхали всю неделю, на вскр.
И не первый раз у них наблюдается такой неадекват.
370 тыщ-Де Брейне 400 тыщ
Как роботы 100 минут не давали дышать Реалу..
Другое дело, что использовать это давление Пеп так и не научился.. Вспомнилась игра его Барсы против Интера Моуриньо.. Там тоже самое было после удаления то ли Мунтари, то ли Мотты.. Владение под 80%, куча попыток попасть в штрафную, угловые.. А по итогу игру все равно забрал Интер..