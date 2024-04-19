Гвардиола про «Ман Сити»: «Мы не машины. Усталость есть. Холанд почувствовал что-то, мышечная проблема. Де Брюйне чувствовал себя изнуренным»

Пеп Гвардиола ответил на вопрос об усталости футболистов «Манчестер Сити».

Главный тренер «горожан» высказался о физических кондициях и после матча против «Реала» в .

«Кевин выглядит хорошо. Эрлинг что-то почувствовал, есть мышечная проблема.

Кевин чувствовал себя изнуренным, уставшим после матча, но он пропустил пять месяцев из-за травмы [в начале сезона], так что это нормально.

Что касается усталости футболистов, то нормально, учитывая количество игр, которые мы сыграли в этом сезоне и в предыдущих сезонах.

Времени на восстановление не так много. Мы играли в дополнительном времени [против «Реала»], и это при нашей интенсивности игры.

Мы не машины. Усталость есть», – сказал главный тренер « » .