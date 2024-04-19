Ривалдо считает Моуринью подходящим тренером для «Барсы»: «Он победитель и отличный человек»

Теги Жозе Моуринью Барселона Ла Лига Ривалдо Пеп Гвардиола Футбол

Ривалдо считает, что «Барселону» должен возглавить Жозе Моуринью.

«Есть много болельщиков, которые не принимают игроков или тренеров, представлявших команду соперника или руководивших ею. Но Моуринью уже работал в «Барселоне», с сэром Бобби Робсоном, и он отличный человек.

Конечно, некоторые моменты его работы как тренера и иногда противоречивость с собственными болельщиками могут вызывать опасения с самого начала, но он победитель.

Учитывая, что Жозе сейчас без клуба, и ситуацию в «Барселоне», на мой взгляд, ему проще возглавить команду, чем Гвардиоле. Думаю, это было бы отличное подписание для «Барселоны», даже если некоторым болельщикам не нравится это имя.

Несомненно, он проделал бы большую работу, знает команду, испанскую лигу, Лигу чемпионов и имеет большой опыт», – написал Ривалдо в колонке для Betfair.

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42 комментария
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Параллельная вселенная: Моуриньо в «Барсе», Гвардиола в «Реале»😁
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+32
Ответ PUYOL5
Параллельная вселенная: Моуриньо в «Барсе», Гвардиола в «Реале»😁
Вообще то Жозе был ассистентом главное тренера в Барсе и тренировал Гвардиолу
+35
-3
+32
Скажите Ривалдо что на дворе 2024 год
+20
-3
+17
Уважаю Моура, желаю ему реанимировать свою карьеру, но в Барсе ему делать нечего. Он не умеет или не хочет научиться работать с нынешней молодежью, а в Барсе сейчас собралось слишком много очень молодых и талантливых прожектов, чтобы дать Моуру спустить их потенциал в унитаз.
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Надеюсь, Лапорта еще в своем уме.
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Ответ Шем
Включите матч с ПСЖ если хотите увидеть автобус бчк. Витинья по игре выглядел батей на фоне Педри и Френки. Только недавно все болельщики ругали Хави за унылую игру и тактику миллион навесов на Леву. У некоторых болельщиков барсы память максимум на 3 последних матча.
что то я в первом матче и во втором до удаления не видел никакого автобуса, а вот с ман сити у реала был, да ещё и двухэтажный)))
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Ответ PUYOL5
Было бы «роковым» решением
Нет не было бы. Барса бы с золотым поколением воспитанников играла бы в более вертикальный футбол. И возможно бы кубков лч было бы больше.
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Ответ Oleg Kostin
Ладно Реал привык играть в футбол маленьких команд и ставить автобус, но автобус от Барселоны, команда которая всю жизнь играет в атакующий красивый футбол, мне кажется это будет конец света, ни один адекватный болельщик барсы не переживёт назначения этого. Унылого футбола в барсе ещё не хватало!
всю жизнь Барса не играла в красивый атакующий футбол. Кройфф в 90-х привил определенную философию, которую сейчас Хави называет ДНК. до этого Барса играла в разный футбол при разных тренерах.
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Ответ Born is the King
Вообще то Жозе был ассистентом главное тренера в Барсе и тренировал Гвардиолу
Да, даже выиграл кубок Каталонии (2000)

ван Гал доверял ему полностью руководить командой на незначимых играх
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Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо - лучший тренер XXI века
Чем он велик так никто и не понял
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Кто такой этот Ривалдо?! Чего добился?
Болтает чушь какую-то. Местные эксперты сказали, что португалец сбитый летчик, а этот тут вылез со своим недалеким мнением.
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Отличный человек который ни в одном клубе без скандалов не обошелся
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Если уйдет Хави, лучше Моуриньо чем Маркес нулевый
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Лучше проиграть в 1/8 ЛЧ чем не сыграть в ней вообще
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Подалуйста только не он
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А что курит ривальдо
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Ответ Spaten
Реал и Барса не рассматривают Эмери потому что он баск?
Эмери в больших клубах не даёт ожидаемого результата, ПСЖ и Арсенал тому пример. Но в клубах чуть проще он превосходит ожидания - Лига Европы 3 раза подряд с Севильей, 1 раз с Вильярреалом, полуфинал ЛЧ с ним же, да и сейчас с Астон Виллой в зоне ЛЧ идет. Можно еще вспомнить Валенсию, которая регулярно была в призёрах ЛаЛиги и в еврокубках неплохо смотрелась. Дайте Эмери середняка и его будут боятся топы, дайте Эмери топа и он будет боятся середняков )
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А может в Ливерпуль? "Думаю, это было бы отличное подписание, даже если некоторым болельщикам не нравится это имя".
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Ответ Kenai Tahov
Уважаю Моура, желаю ему реанимировать свою карьеру, но в Барсе ему делать нечего. Он не умеет или не хочет научиться работать с нынешней молодежью, а в Барсе сейчас собралось слишком много очень молодых и талантливых прожектов, чтобы дать Моуру спустить их потенциал в унитаз.
Люблю Маура за тот накал, который был в тогдашних Классико, но про молодежь ты однозначно прав
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Ответ PUYOL5
Было бы «роковым» решением
Поэтому и отговорили
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В 2008 году Моуриньо всерьёз рассматривали на главного, но в итоге Чики Бегиристайн отговорил Лапорту, после чего взяли молодого Пепа
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