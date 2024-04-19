Ривалдо считает Моуринью подходящим тренером для «Барсы»: «Он победитель и отличный человек»

Ривалдо считает, что «Барселону» должен возглавить Жозе Моуринью.

«Есть много болельщиков, которые не принимают игроков или тренеров, представлявших команду соперника или руководивших ею. Но Моуринью уже работал в «Барселоне», с сэром Бобби Робсоном, и он отличный человек.

Конечно, некоторые моменты его работы как тренера и иногда противоречивость с собственными болельщиками могут вызывать опасения с самого начала, но он победитель.

Учитывая, что сейчас без клуба, и ситуацию в «Барселоне», на мой взгляд, ему проще возглавить команду, чем . Думаю, это было бы отличное подписание для «Барселоны», даже если некоторым болельщикам не нравится это имя.

Несомненно, он проделал бы большую работу, знает команду, испанскую лигу, чемпионов и имеет большой опыт», – написал в колонке для Betfair.