Nike предлагает «Барсе» улучшенный контракт на 10 лет со следующего сезона. Лапорта считает предложение нерыночным и хочет получить самое крупное соглашение в истории спорта

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жоан Лапорта Puma Nike игровая форма деньги Футбол

Nike готовит новое спонсорское предложение для «Барселоны».

По данным Mundo Deportivo, Nike в последние несколько дней настойчиво пытается избежать потери соглашения с «Барселоной». Как утверждает источник, в понедельник в столице Каталонии состоялась встреча, на которую приехали руководители североамериканской корпорации.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не принимал участия в переговорах, но делегировал команду с очень четкими инструкциями. Одна из них – получить лучший спортивный спонсорский контракт в истории. По мнению Лапорты, Nike прилагает усилия, чтобы продолжить сотрудничество с клубом, но на данный момент их предложение не соответствует рыночной оценке.

Nike предлагает пересмотреть контракт со следующего сезона и продлить его на десять лет с увеличением фиксированной суммы. Также предусмотрен бонус за продление контракта, который будет иметь особое значение в преддверии 125-летия клуба. Такая формула может стать жизненно важным вливанием денег для клуба с точки зрения зарплатного фэйр-плей и поможет вернуться к правилу 1:1 (то есть тратить столько же, сколько клуб заработал – Sports). Утверждается, что это предложение должно стать одним из самых крупных в истории спорта.

Напомним, недавно суд вынес решение в пользу Nike по поводу мер предосторожности, о которых она запросила, когда «Барса» объявила о расторжении текущего соглашения. Согласно решению, клуб обязан исполнить действующий контракт с Nike, который рассчитан до 2028 года, и не может вести переговоры с другими производителями.

Тем не менее, Nike продолжает улучшать свое предложение клубу, который также имеет на столе крупное предложение от Puma, а также рассматривает возможность производить свою собственную форму.

«Барселона» сообщила Nike о намерении расторгнуть контракт: «У них было 45 дней, чтобы выплатить компенсацию за грубое нарушение. Они этого не сделали» 

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25 комментариев
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Ответ cerato776
Для начала нужно до полуфинала доходить ,а потом требовать самое крупное соглашение
МЮ то вообще в плей офф не выходит ю, а самые жирные контракты заключает
+49
-4
+45
Для начала нужно до полуфинала доходить ,а потом требовать самое крупное соглашение
+38
-21
+17
Ответ Dr.aydar
МЮ то вообще в плей офф не выходит ю, а самые жирные контракты заключает
И в случае с Барселоной ,и в случае с МЮ на первое место выходит мировой бренд, имя .МЮ очень популярен в Китае и Азии ,Барселона не менее .
Но на мой взгляд ,Барселона не в том положении, чтобы ставить условия. Хотя уверен ,что Пума предложит жирный контракт
+19
-8
+11
Упала цена сегодня наверняка
+4
0
+4
Так а самое крупное соглашение в истории спорта будет рыночным?
+3
0
+3
Пума больше симпатизирует
+6
-4
+2
Не знал что Nike опустился до уровня Барселоны...
+9
-7
+2
Аудитория АПЛ и Ла Лиге отличается количественно и финансово, это и делает разницу, плюс скандалы с судейством и не понятные его перспективы в плане дальнейшего разбирательства
+2
0
+2
надеюсь в ближайшее время барса решит финансовые проблемы и тогда все будет окей
+2
0
+2
Ответ SaH4r.
Если бы не глупая красная, то пэсэге еле ноги бы унёс с Монжуика.
а, ну тогда ладно))))))
+3
-1
+2
Ответ Кирилл
Барселона - это один из самых известных мировых брендов в мире футбола и благодаря этому делаются огромные деньги. И почему Барселона не должна хотеть большой контракт, если на ее имени делают деньги ? Здесь уже привели пример МЮ, у которого результаты гораздо хуже, чем у Барселоны, но у них один из самых крупных контрактов, насколько я помню, и ничего.
Вот именно ...... что ничего
+2
-1
+1
Ответ sergey2022
Барселоне пора возвращаться с космоса на Землю в своих аппетитах по контракту с Nike, результаты идут вниз
Барселона - это один из самых известных мировых брендов в мире футбола и благодаря этому делаются огромные деньги.
И почему Барселона не должна хотеть большой контракт, если на ее имени делают деньги ?

Здесь уже привели пример МЮ, у которого результаты гораздо хуже, чем у Барселоны, но у них один из самых крупных контрактов, насколько я помню, и ничего.
+6
-5
+1
Ответ cerato776
Для начала нужно до полуфинала доходить ,а потом требовать самое крупное соглашение
барса это бренд.один из самых популярных клубов мире
+1
0
+1
Барселоне пора возвращаться с космоса на Землю в своих аппетитах по контракту с Nike, результаты идут вниз
+5
-4
+1
Ответ cerato776
Для начала нужно до полуфинала доходить ,а потом требовать самое крупное соглашение
За полуфинал какую то чашку выдают?
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Ответ BurBon
За полуфинал какую то чашку выдают?
Хз,погугли. И научись суть понимать
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На кону 10 летний спонсорский контракт, который возможно самый большой в истории Барсы, а Лапорта занят))
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