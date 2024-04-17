Nike предлагает «Барсе» улучшенный контракт на 10 лет со следующего сезона. Лапорта считает предложение нерыночным и хочет получить самое крупное соглашение в истории спорта

Nike готовит новое спонсорское предложение для «Барселоны».

По данным Mundo Deportivo, в последние несколько дней настойчиво пытается избежать потери соглашения с «Барселоной». Как утверждает источник, в понедельник в столице Каталонии состоялась встреча, на которую приехали руководители североамериканской корпорации.

Президент «Барселоны» не принимал участия в переговорах, но делегировал команду с очень четкими инструкциями. Одна из них – получить лучший спортивный спонсорский контракт в истории. По мнению Лапорты, Nike прилагает усилия, чтобы продолжить сотрудничество с клубом, но на данный момент их предложение не соответствует рыночной оценке.

Nike предлагает пересмотреть контракт со следующего сезона и продлить его на десять лет с увеличением фиксированной суммы. Также предусмотрен бонус за продление контракта, который будет иметь особое значение в преддверии 125-летия клуба. Такая формула может стать жизненно важным вливанием денег для клуба с точки зрения зарплатного фэйр-плей и поможет вернуться к правилу 1:1 (то есть тратить столько же, сколько клуб заработал – Sports). Утверждается, что это предложение должно стать одним из самых крупных в истории спорта.

Напомним, недавно суд вынес решение в пользу Nike по поводу мер предосторожности, о которых она запросила, когда «Барса» объявила о расторжении текущего соглашения. Согласно решению, клуб обязан исполнить действующий контракт с Nike, который рассчитан до 2028 года, и не может вести переговоры с другими производителями.

Тем не менее, Nike продолжает улучшать свое предложение клубу, который также имеет на столе крупное предложение от Puma, а также рассматривает возможность производить свою собственную форму.

«Барселона» сообщила Nike о намерении расторгнуть контракт: «У них было 45 дней, чтобы выплатить компенсацию за грубое нарушение. Они этого не сделали»