Востоковед из МГИМО: «В Китае про штаб Слуцкого писали: «Эти волосатики могли бы вывести нас на ЧМ-2026!» Леонид со своей харизмой должен зайти китайцам»

Востоковед из МГИМО рассказал, как в Китае воспринимают Леонида Слуцкого.

– Слуцкого и его штаб в комментариях под китайскими статьями называют «волосатики». Что это значит?

– Звучит это так: «Лао-маоцзы». Слегка пренебрежительное выражение для обозначения русских. Но я бы его не демонизировал, китайцы всех иностранцев называют какими-нибудь подобными словами. У них так принято. Причем посыл может быть позитивным. Про штаб Слуцкого, например, писали: «А эти волосатики могли бы вывести нас на ЧМ-2026!»

Откуда взялось про «волосатиков»? Есть две версии, в общем-то похожих. Первая: русских так называли с XIX века, потому что они часто носили бороду. У китайцев бороды не очень растут. А вторая версия: потому что у русских более волосатое тело. Я вот в Китае часто хожу в бани – так вообще не видел волосатых китайцев.

Повторюсь, это точно не из желания обидеть. Для них это просторечное обозначение русского.

– Как назначения Слуцкого восприняли в Китае?

– Восторгов не было. Было такое: «Поживем-увидим». Тренеры в Китае меняются очень часто, болельщики к этому привыкли. Поэтому не фокусируются на личности наставника. Плюс Слуцкий сменил очень успешного тренера У Цзиньгуя, благодаря которому «Шэньхуа» выиграл Кубок Китая и попал в азиатскую ЛЧ.

После пяти побед в шести матчах (плюс завоевания Суперкубка), конечно, все хвалят, но обратная серия все может поменять.

Кстати, запомнился один забавный момент, который удивил до глубины души. Когда в группе «Шэньхуа» выкладывали фотки со сборов, на одной из них был . И какой-то чувак написал в комментариях: «О, . Крутой!» Посмешило, конечно, а с другой стороны подумал: «Нифига себе, на ассоциативном уровне он ведь правильно попал. Знают про тот ЦСКА в Китае».

– В Китае вышла большая статья про Слуцкого – начиная с истории, как он спасал кошку в Волгограде. В комментариях тот случай очень впечатлил китайцев. Почему?

– Может быть, потому что символ «Шэньхуа» – леопард. Плюс китайцы любят такие истории.

Вообще есть чувство, что Слуцкий со своей медийностью, харизмой, определенным очарованием должен зайти китайцам. Например, песня, которую они исполняли в честь Нового года – «Вдруг как в сказке…» – очень понравилась болельщикам. Для них это прям неожиданно и прикольно.

Все-таки в Китае фигура тренера и наставника чуть иначе воспринимается. На них смотрят снизу вверх. А Слуцкий эту дистанцию чуть сокращает, – рассказал кандидат наук и лектор МГИМО на кафедре востоковедения Иван Зуенко в большом интервью Sports.

В субботу, 20 апреля, на можно будет посмотреть матч « » Слуцкого – в 15:00 по московскому времени они сыграют с «Наньтун Чжиюнь». Иван Зуенко будет комментировать игру вместе с Вадимом Лукомским и Артемом Терентьевым.

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