Востоковед из МГИМО: «В Китае про штаб Слуцкого писали: «Эти волосатики могли бы вывести нас на ЧМ-2026!» Леонид со своей харизмой должен зайти китайцам»

Теги Василий Березуцкий Сергей Игнашевич Леонид Слуцкий премьер-лига Россия болельщики Sports.ru высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Востоковед из МГИМО рассказал, как в Китае воспринимают Леонида Слуцкого.

– Слуцкого и его штаб в комментариях под китайскими статьями называют «волосатики». Что это значит?

– Звучит это так: «Лао-маоцзы». Слегка пренебрежительное выражение для обозначения русских. Но я бы его не демонизировал, китайцы всех иностранцев называют какими-нибудь подобными словами. У них так принято. Причем посыл может быть позитивным. Про штаб Слуцкого, например, писали: «А эти волосатики могли бы вывести нас на ЧМ-2026!»

Откуда взялось про «волосатиков»? Есть две версии, в общем-то похожих. Первая: русских так называли с XIX века, потому что они часто носили бороду. У китайцев бороды не очень растут. А вторая версия: потому что у русских более волосатое тело. Я вот в Китае часто хожу в бани – так вообще не видел волосатых китайцев. 

Повторюсь, это точно не из желания обидеть. Для них это просторечное обозначение русского. 

– Как назначения Слуцкого восприняли в Китае?

– Восторгов не было. Было такое: «Поживем-увидим». Тренеры в Китае меняются очень часто, болельщики к этому привыкли. Поэтому не фокусируются на личности наставника. Плюс Слуцкий сменил очень успешного тренера У Цзиньгуя, благодаря которому «Шэньхуа» выиграл Кубок Китая и попал в азиатскую ЛЧ.

После пяти побед в шести матчах (плюс завоевания Суперкубка), конечно, все хвалят, но обратная серия все может поменять. 

Кстати, запомнился один забавный момент, который удивил до глубины души. Когда в группе «Шэньхуа» выкладывали фотки со сборов, на одной из них был Василий Березуцкий. И какой-то чувак написал в комментариях: «О, Игнашевич. Крутой!» Посмешило, конечно, а с другой стороны подумал: «Нифига себе, на ассоциативном уровне он ведь правильно попал. Знают про тот ЦСКА в Китае». 

– В Китае вышла большая статья про Слуцкого – начиная с истории, как он спасал кошку в Волгограде. В комментариях тот случай очень впечатлил китайцев. Почему?

– Может быть, потому что символ «Шэньхуа» – леопард. Плюс китайцы любят такие истории.

Вообще есть чувство, что Слуцкий со своей медийностью, харизмой, определенным очарованием должен зайти китайцам. Например, песня, которую они исполняли в честь Нового года – «Вдруг как в сказке…» – очень понравилась болельщикам. Для них это прям неожиданно и прикольно. 

Все-таки в Китае фигура тренера и наставника чуть иначе воспринимается. На них смотрят снизу вверх. А Слуцкий эту дистанцию чуть сокращает, – рассказал кандидат наук и лектор МГИМО на кафедре востоковедения Иван Зуенко в большом интервью Sports

В субботу, 20 апреля, на Sports можно будет посмотреть матч «Шанхая» Слуцкого – в 15:00 по московскому времени они сыграют с «Наньтун Чжиюнь». Иван Зуенко будет комментировать игру вместе с Вадимом Лукомским и Артемом Терентьевым. 

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25 комментариев
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Ответ izdaba
Волосатики?
Ты не читал текст новости, да?
+15
-2
+13
– Звучит это так: «Лао-маоцзы».

Нет, Лео-молодцы!))
+11
-1
+10
надо их с мнением Терминатора Алешки ознакомить😅
+11
-4
+7
Успеха Лёне. Реально было тяжко смотреть, как он деградирует.
+6
0
+6
Ответ Amalfitano
Если Лёня будет держать такой же уровень результатов летом китайцы пригласят еще какого-нибудь нашего тренера. А то и игроков начнут приглашать. Судя по тому что я увидел - наши там точно не затерялись бы.
Я тебя, во-первых, нихао)
+5
0
+5
Если Лёня будет держать такой же уровень результатов летом китайцы пригласят еще какого-нибудь нашего тренера. А то и игроков начнут приглашать. Судя по тому что я увидел - наши там точно не затерялись бы.
+4
0
+4
Главный тренер сборной КНР по футболу - Лео Слу Цкий
+5
-1
+4
В России китайцев тоже называют слегка пренебрежительно " Китаеза"
+7
-4
+3
Ответ Amalfitano
Если Лёня будет держать такой же уровень результатов летом китайцы пригласят еще какого-нибудь нашего тренера. А то и игроков начнут приглашать. Судя по тому что я увидел - наши там точно не затерялись бы.
С их безобразным уровнем обороны, наши бы там прижились. У нас в фнл так не привозят. Только реализуй
+3
0
+3
Ответ Эндрю81
Вы не из тех, кто ходит на концерт юмористов и когда камера выхватывает зал - сидите весь такой в черном с лицом кирпичом?
Нет, я не хожу вообще на концерты юмористов. А юмор так же есть разный. Он бывает порой низкопробный.
+2
0
+2
Т.е. "волосатик" может именовать китайца "узкоглазым"? Будет "без обид и даже позитивно"?
+2
0
+2
Это они и товарища Ленина волосатиком называют?!
+1
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Ответ Эндрю81
Народный вы, наверное, хотели сказать. Многие ошибаются, говоря это слово. Бывает, не корите себя.
Чего вы так плохо о народе то, милейший? Уверен, большинство у нас выше всего этого будет.
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Смешно, учитывая, что Слуцкий волосы пересадил
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Ответ Красная стрела
Успеха Лёне. Реально было тяжко смотреть, как он деградирует.
Вы не из тех, кто ходит на концерт юмористов и когда камера выхватывает зал - сидите весь такой в черном с лицом кирпичом?
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Позитивно, да, но при общении тет-а-тет с «волосатиком» они конечно же не будут так обращаться)
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Но и сам по себе Леонид довольно Китаеморфный в некоторых ракурсах, и наверное особенно в своих утренних пробуждениях) Успехов ему )
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волосатики в каком месте?
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ну мы ж их тоже узкоглазыми называем, так что, чего тут сердиться. Хотя мне кажется такие фривольности - удел малообразованных личностей
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