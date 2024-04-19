«В Китае достаточно велик авторитет Путина. Там это главный бренд России». Фанат китайского футбола из МГИМО

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Владимир Путин высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Политика Футбол

Кандидат наук и лектор МГИМО объяснил, как в Китае относятся к России.

Кандидат наук и лектор МГИМО на кафедре востоковедения Иван Зуенко рассказал, как в Китае относятся к России.

В субботу, 20 апреля, Sports покажет матч «Шанхая» Слуцкого – в 15:00 мск они сыграют с «Наньтун Чжиюнь». Иван Зуенко будет комментировать игру вместе с Вадимом Лукомским и Артемом Терентьевым. Приходите за увлекательными историями о Китае и китайском футболе!

– Как среднестатистический китаец относится к современной России?

– Как к огромной стране и важному игроку в мировой политике. Мы иногда воспринимаем себя сквозь призму чрезмерной скромности, принижаем свое значение, но это вовсе не так.

Россия – великая страна, которая сыграла огромную роль в новой истории Китая. Попросту у нас одна из самых протяженных границ в мире, давняя история взаимоотношений. 

Сложно под одну гребенку собрать различные образы из разных групп населения, но в целом отношение к России – позитивное. Достаточно велик авторитет Путина. Это главный бренд России в современном Китае. 

Есть большой интерес к тому, что происходит на Украине. Когда это началось, то конфликт стал главной новостью – и на ТВ, и в интернете.

То есть в восприятии Китая это точно не локальная история. Многие желают России успехов, чтобы у нас все закончилось хорошо. 

– Как Китай пережил крах коммунистических идей в мире? 

– Когда развалился СССР, для них это был шок. Такого никто не ожидал. В Китае считали, что будет очень тяжело оставаться единственной крупной страной с социалистической идеологией. 

Но они пережили и справились.

Да, сейчас Китай – это симбиоз социалистических и капиталистических идей. Рыночная экономика существует, есть эксплуатация человека человеком, но приоритет все же отдается социальноориентированной политике.

Частному капиталу не дают доминировать, стараются больше внимания уделять здравоохранению, медицине, образованию, пенсионной системе, потому что в период быстрых рыночных реформ немного запустили эти сферы. 

У меня в детстве, как у многих после развала в СССР, отношение к социалистической идеологии было как к чему-то устаревшему, что рано или поздно отомрет.

Но Китай показывает, что от такого мышления надо избавляться, – сказал Зуенко в интервью Sports.

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57 комментариев
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По дешёвке нефть и газ продаёт
Самое смешное кукарекали что нашли рынок сбыта ресурсов за место Европы, но про цену молчком)
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Ещё бы, страну Китаю продаёт ведь.
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А болгары восхитились?
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Фанат китайского футбола из МГИМО - звучит как анекдот.
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Да че уж там. Китайцы только Винни-пуха боятся, он там тот-кого-нельзя называть) Вот уж кто там главный авторитет, вызывающий страх.
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Ответ R14052010
Комментарий скрыт
Ага, любят наш Дальний Восток)
Ладно, выздоравливай
+15
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+10
Ответ R14052010
Комментарий скрыт
Владимир Рудольфович здравствуйте
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-5
+9
Ответ R14052010
Комментарий скрыт
Китай не лицемерный?)
Продавать надо тому, кто больше платит, никаких друзей в политике и экономике нет, есть только временные союзники
+10
-3
+7
Ответ R14052010
Комментарий скрыт
Отсыпешь?
+7
-1
+6
Ответ R14052010
Комментарий скрыт
Это же рофл да?
+7
-1
+6
Ответ Уинстон Синий
Из МГИМО
Откуда?
+7
-1
+6
Ответ TOSHIBA
Запуск российской ракеты Ангара на орбиту проспали или в/на Украине об этом скромно промолчали?
Вряд-ли Ангарой можно хвастатся в Китае. Они запустили ракету аналогичной грузоподъёмности на 8 лет раньше.
Так что да, только Путин, больше для китайцев брендов нету.
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Ответ Eduard Rastryopin
Комментарий удален модератором
Запуск российской ракеты Ангара на орбиту проспали или в/на Украине об этом скромно промолчали?
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Ответ R14052010
Комментарий скрыт
Так территории никто не отбирает, Солнцеликий сам несколько островов отдал, плюс они лес вывозят из страны.
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Ответ TOSHIBA
Быстро вы съехали со своего вопроса чем может похвастаться Россия на "частника" Маска, осваивающего бюджеты Пентагона😄
Т.е. все чем вы смогли похвастаться - разработкой 1992 года,которая на голову проигрывает разработке частной компании?
Вам самому не смешно?
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+4
Ответ R14052010
Я историю учил, понимаешь?
Случаем не учебник ли за авторством Мединского?
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+3
Ответ utsh44psmr
Из МГИМО
Из МГИМО
+4
-1
+3
А второй бренд - "Москвич".
+6
-3
+3
Ответ TOSHIBA
Запуск российской ракеты Ангара на орбиту проспали или в/на Украине об этом скромно промолчали?
В/на патриотических методичках забыли упомянуть,что начало разработки Ангары в 1992 году?
За это время произведено 7 запусков.
У частника Маска более 200 запусков сверхтяжелого Фалькона,хотя его разработка на 10 лет позже началась.
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Ответ ZenitFan
Карту Китая открой и посмотри распределение. Там большинство жителей на юге страны живёт. На севере мизер , ибо и холодно и инфраструктура не очень. Их на север палками не загнать.Но клоуны с маргарином в голове, будут утверждать , что им нужен наш дальний восток. Да, в России дураков лет на сто запасено
Ты бывал в приграничных городах, был в Сибири? Видел, сколько там китайцев? Вот и закрой свой рот. Я с семьёй переехал в 15 лет из Гусь-Хрустального и помню, что там. Мизер относительно Китая это огромное количество миллионов. Я привёл факты, что были переданы острова Китаю, и Китайцы лес за даром вывозят. Про дураков это ты верно подметил, только не понял, что про себя сказал.
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Из МГИМО
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Мы иногда воспринимаем себя сквозь призму чрезмерной скромности, принижаем свое значение, но это вовсе не так.
Посмешил...у нас мания величия оставшаяся от СССР так и осталась, хотя превратились в осколок великой страны. который все смотрит по сторонам, а не занимается собой.
+9
-7
+2
Ответ Dmitry Aqf
Ну, уровень жизни в Китае точно не выше. Там как нельзя лучше приходится фраза - всех много, а всего - мало. С остальным согласен. Нам их менталитет очень чужд, как и наш - им. Может быть небольшой интерес, но не больше. Ну еще мы неплохой рынок сбыта. Есть несколько интернет-знакомых из Владивостока, у которых дети пару нашли кто в Японии, кто в Ю.Корее, но вот насчет Китая - не встречал никого.
Я был и в китайской провинции, и в столице, и в крупных городах. Уровень жизни просто выше, чем в России. Людям доступнее все блага и еда. Тут чего только стоят цены на авто. Китайцам нужно работать в два-три раза меньше, чтобы заработать на автомобиль. По поводу несушествующего в природе менталитета - нет большой разницы. Любят пить, много запретов, люди отстранены от политической жизни - так можно сказать и про Китай, и про РФ. Образованный русский и китаец найдут общий язык легко. Это к вопросу про менталитет. Мне ближе такой же образованный человек как и я, чем необразованный гопник из провинции. Также и гопник из России найдёт быстро общий язык с гопником из Китая. В общем, нет никакого менталитета.
+2
-1
+1
Ответ TOSHIBA
Запуск российской ракеты Ангара на орбиту проспали или в/на Украине об этом скромно промолчали?
Разработка началась в ссср, завершилась при Ельцине. Причём тут Путин? При Путине на Луну попытались слетать, курам на смех вышло.
Не знаю как у вас там в мире пропаганды, но наша область при нем из сильного региона превратилась в деградирующий, да можно сказать в помойку никому не нужную. Высосали все что можно было и бросили. Даже дороги хуже чем в 90е, кругом грязь, мусор
+1
0
+1
Ответ TOSHIBA
Запуск российской ракеты Ангара на орбиту проспали или в/на Украине об этом скромно промолчали?
А вы всегда соседнюю страну приплетаете, когда речь в статье о нашей?
+1
0
+1
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Вряд-ли Ангарой можно хвастатся в Китае. Они запустили ракету аналогичной грузоподъёмности на 8 лет раньше. Так что да, только Путин, больше для китайцев брендов нету.
Успешный запуск Ангары в условиях жесточайших санкций само по себе достижение, кто бы что не говорил.

Ну а нобелевская премия Обаме, обманувшего всех своим обещанием закрыть Гуантаномо окончательно потеряла свою ценность. Это факт.
+3
-2
+1
Ответ Leser
А второй бренд - "Москвич".
Джак Сехол S4
+1
0
+1
Обещал поднять Россию с колен… а поднимает Китай.
+2
-1
+1
это главный бред России
+3
-2
+1
Стали вассалом Китая всего навсего
+1
0
+1
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