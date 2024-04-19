«В Китае достаточно велик авторитет Путина. Там это главный бренд России». Фанат китайского футбола из МГИМО

Кандидат наук и лектор МГИМО объяснил, как в Китае относятся к России.

Кандидат наук и лектор МГИМО на кафедре востоковедения Иван Зуенко рассказал, как в Китае относятся к России.

В субботу, 20 апреля, Sports покажет матч «Шанхая» Слуцкого – в 15:00 мск они сыграют с «Наньтун Чжиюнь». Иван Зуенко будет комментировать игру вместе с Вадимом Лукомским и Артемом Терентьевым. Приходите за увлекательными историями о Китае и китайском футболе!

– Как среднестатистический китаец относится к современной России?

– Как к огромной стране и важному игроку в мировой политике. Мы иногда воспринимаем себя сквозь призму чрезмерной скромности, принижаем свое значение, но это вовсе не так.

Россия – великая страна, которая сыграла огромную роль в новой истории Китая. Попросту у нас одна из самых протяженных границ в мире, давняя история взаимоотношений.

Сложно под одну гребенку собрать различные образы из разных групп населения, но в целом отношение к России – позитивное. Достаточно велик авторитет Путина. Это главный бренд России в современном Китае.

Есть большой интерес к тому, что происходит на Украине. Когда это началось, то конфликт стал главной новостью – и на ТВ, и в интернете.

То есть в восприятии Китая это точно не локальная история. Многие желают России успехов, чтобы у нас все закончилось хорошо.

– Как Китай пережил крах коммунистических идей в мире?

– Когда развалился СССР, для них это был шок. Такого никто не ожидал. В Китае считали, что будет очень тяжело оставаться единственной крупной страной с социалистической идеологией.

Но они пережили и справились.

Да, сейчас Китай – это симбиоз социалистических и капиталистических идей. Рыночная экономика существует, есть эксплуатация человека человеком, но приоритет все же отдается социальноориентированной политике.

Частному капиталу не дают доминировать, стараются больше внимания уделять здравоохранению, медицине, образованию, пенсионной системе, потому что в период быстрых рыночных реформ немного запустили эти сферы.

У меня в детстве, как у многих после развала в СССР, отношение к социалистической идеологии было как к чему-то устаревшему, что рано или поздно отомрет.

Но Китай показывает, что от такого мышления надо избавляться, – сказал Зуенко в интервью Sports.

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