РФС хочет провести матч легенд России и Бразилии: «Можно привезти Роналдиньо, Кафу, Ривалдо, Кака – они вызовут большой ажиотаж, будет большой праздник даже для Москвы. Соберем целый стадион, все реализуемо»

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В РФС рассказали об идее провести матч легенд сборных России и Бразилии.

Такую идею высказал глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

– Мне кажется, матч легенд России и Бразилии вполне реализуем. Надо, чтобы Кафу переговорил с футболистами. Если они между собой договорятся, что готовы приехать, это будет большой праздник даже для Москвы.

Можно без проблем собрать целый стадион. Привезти Роналдиньо, Кафу, Ривалдо, Таффарела, Кака. Они вызовут большой ажиотаж.

– Вы назвали супер-состав. Кто из наших футболистов мог бы им противостоять?

– У нас из разных поколений можно собрать несколько сборных. Начиная от Егора Титова, Дмитрия Аленичева, Андрея Тихонова и заканчивая более молодыми Андреем Аршавиным, Павлом Погребняком, Романом Широковым, Игорем Семшовым.

Смешанный состав будет очень дееспособным. Но, конечно, надо будет соблюсти средний возраст, чтобы россияне не были моложе бразильцев.

– Но реально ли сюда привезти Роналдиньо и Ривалдо?

– Думаю, да. Это вопрос цены. Все реализуемо. Надо целиться именно в такие вещи.

– Есть ощущение, что цена на Роналдиньо будет высоковата.

– Но он и сделает весь медийный эффект и кассу. Мы прекрасно понимаем, что футбол – это шоу-бизнес. Лица, которые в нем участвуют, монетизируют проект.

Будут герои – будет интерес болельщиков, спонсоров и вещателей. Бизнес-модель можно посчитать. Но нужно еще отталкиваться от интереса и желания приехать звезд бразильского футбола. Второй и третий составы будут неинтересны, – заявил Терешин.

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3 комментария
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Будут герои – будет интерес болельщиков, спонсоров и вещателей. Бизнес-модель можно посчитать. Но нужно еще отталкиваться от интереса и желания приехать звезд бразильского футбола.

Значит так. Жених согласен, родственники тоже, а вот невеста...
- Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо.
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Широков: думаете, мы этот колхоз не обыграем?
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Ответ Дмитрий Рабко
Будут герои – будет интерес болельщиков, спонсоров и вещателей. Бизнес-модель можно посчитать. Но нужно еще отталкиваться от интереса и желания приехать звезд бразильского футбола. Значит так. Жених согласен, родственники тоже, а вот невеста... - Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо.
Понятно что они приедут,никто не октажется от заработка.
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