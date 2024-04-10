РФС хочет провести матч легенд России и Бразилии: «Можно привезти Роналдиньо, Кафу, Ривалдо, Кака – они вызовут большой ажиотаж, будет большой праздник даже для Москвы. Соберем целый стадион, все реализуемо»

В РФС рассказали об идее провести матч легенд сборных России и Бразилии.

Такую идею высказал глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

– Мне кажется, матч легенд России и Бразилии вполне реализуем. Надо, чтобы Кафу переговорил с футболистами. Если они между собой договорятся, что готовы приехать, это будет большой праздник даже для Москвы.

Можно без проблем собрать целый стадион. Привезти Роналдиньо, , Ривалдо, , . Они вызовут большой ажиотаж.

– Вы назвали супер-состав. Кто из наших футболистов мог бы им противостоять?

– У нас из разных поколений можно собрать несколько сборных. Начиная от Егора Титова, Дмитрия Аленичева, и заканчивая более молодыми , Павлом Погребняком, Романом Широковым, Игорем Семшовым.

Смешанный состав будет очень дееспособным. Но, конечно, надо будет соблюсти средний возраст, чтобы россияне не были моложе бразильцев.

– Но реально ли сюда привезти Роналдиньо и Ривалдо?

– Думаю, да. Это вопрос цены. Все реализуемо. Надо целиться именно в такие вещи.

– Есть ощущение, что цена на Роналдиньо будет высоковата.

– Но он и сделает весь медийный эффект и кассу. Мы прекрасно понимаем, что футбол – это шоу-бизнес. Лица, которые в нем участвуют, монетизируют проект.

Будут герои – будет интерес болельщиков, спонсоров и вещателей. Бизнес-модель можно посчитать. Но нужно еще отталкиваться от интереса и желания приехать звезд бразильского футбола. Второй и третий составы будут неинтересны, – заявил Терешин.