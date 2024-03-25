Пеле – лучший бразильский форвард в истории по версии FourFourTwo. Роналдо – 2-й, Роналдиньо – 3-й, Гарринча – 4-й, Ривалдо – 5-й, Неймар – 9-й
Пеле признан лучшим бразильским форвардом в истории по версии FourFourTwo.
Британский журнал опубликовал список лучших игроков атаки в истории Бразилии.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Пеле
2. Роналдо
3. Роналдиньо
4. Гарринча
5. Ривалдо
6. Диди
7. Ромарио
8. Жаирзиньо
9. Неймар
10. Леонидас
В список также вошли: Бебето (14-е место), Роберто Фирмино (16-е место), Филиппе Коутиньо (17-е место), Луис Адриано (18-е место), Виллиан (22-е место), Габриэл Жезус (23-е место), Робиньо (25-е место), Луис Фабиано (26-е место) и Ришарлисон (32-е место).
Пеле – лучший бразильский игрок в истории по версии FourFourTwo. Роналдо – 2-й, Роналдиньо – 4-й, Ромарио – 5-й, Ривалдо – 6-й, Кака – 10-й
Халк слишком рано погнался за деньгами. За форвардом в Китае никто следить не будет.
Ривелино - левый крайний нападающий на чм в Мексике, Жаирзиньо- правый крайний...что то еще?
Хорватам же забил конфетку