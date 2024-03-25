Пеле – лучший бразильский форвард в истории по версии FourFourTwo. Роналдо – 2-й, Роналдиньо – 3-й, Гарринча – 4-й, Ривалдо – 5-й, Неймар – 9-й

Пеле признан лучшим бразильским форвардом в истории по версии FourFourTwo.

Британский журнал опубликовал список лучших игроков атаки в истории .

Топ-10 выглядит следующим образом:

1.

2. Роналдо

3. Роналдиньо

4. Гарринча

5. Ривалдо

6. Диди

7. Ромарио

8. Жаирзиньо

9. Неймар

10. Леонидас

В список также вошли: (14-е место), (16-е место), (17-е место), Луис Адриано (18-е место), Виллиан (22-е место), (23-е место), Робиньо (25-е место), Луис Фабиано (26-е место) и Ришарлисон (32-е место).

Пеле – лучший бразильский игрок в истории по версии FourFourTwo. Роналдо – 2-й, Роналдиньо – 4-й, Ромарио – 5-й, Ривалдо – 6-й, Кака – 10-й