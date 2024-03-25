Пеле – лучший бразильский форвард в истории по версии FourFourTwo. Роналдо – 2-й, Роналдиньо – 3-й, Гарринча – 4-й, Ривалдо – 5-й, Неймар – 9-й

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Пеле признан лучшим бразильским форвардом в истории по версии FourFourTwo.

Британский журнал опубликовал список лучших игроков атаки в истории Бразилии.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Пеле

2. Роналдо

3. Роналдиньо

4. Гарринча

5. Ривалдо

6. Диди

7. Ромарио

8. Жаирзиньо

9. Неймар

10. Леонидас

В список также вошли: Бебето (14-е место), Роберто Фирмино (16-е место), Филиппе Коутиньо (17-е место), Луис Адриано (18-е место), Виллиан (22-е место), Габриэл Жезус (23-е место), Робиньо (25-е место), Луис Фабиано (26-е место) и Ришарлисон (32-е место).

Пеле – лучший бразильский игрок в истории по версии FourFourTwo. Роналдо – 2-й, Роналдиньо – 4-й, Ромарио – 5-й, Ривалдо – 6-й, Кака – 10-й

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71 комментарий
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Ответ Александр Кудрявцев
Вот вопрос а Марадона что не попал в список
Так он же болгарин
+67
-1
+66
Ответ Sergeant Squirting
Комментарий скрыт
А они давно форварды?
+23
0
+23
Ответ Uragan
Так он же болгарин
Румын
+19
-1
+18
Ответ Kahn01
Все игроки выше выигрывали ЧМ, а подающий надежды сидел на лавке и смотрел как сборная 1:7 отлетает.
У него ж травма была, а не прихоть. Не надо городить ерунду
+20
-4
+16
Ответ teddy10
Странно. Написано "форвардов", при этом на 6-м месте Диди, который всю карьеру играл оттянутого диспетчера
В оригинальной статье от 442 написано "attackers", то есть игроков атаки. "Форвард" - это уже отсебятина от спортс
+15
0
+15
Ответ Sergeant Squirting
Комментарий скрыт
Напы, брат, напы
+9
0
+9
Странно. Написано "форвардов", при этом на 6-м месте Диди, который всю карьеру играл оттянутого диспетчера
+8
-1
+7
Ответ Uragan
Так он же болгарин
А какая разница))?!
+6
0
+6
Ответ Ashot Kafka
В оригинальной статье от 442 написано "attackers", то есть игроков атаки. "Форвард" - это уже отсебятина от спортс
Он в целом не атакующий футболист. Играл в полузащите в 4-2-4.
+5
0
+5
Ответ Uragan
Болагрин, румын.. какая разница
Действительно, все эти азиаты на одно лицо.
+5
0
+5
Диди вообще-то был полузащитником, диспетчером
+4
0
+4
Это тот самый случай, когда выбери пять-шесть десяток лучших игроков и все равно любая из этих десяток будет лучшей в мире. В других странах есть конечно выдающиеся игроки, которые могли бы потеснить бразильцев в лучшей десятке мира, но если брать десятку по разным странам, ни одна не потянет в конкуренции с бразильцами.
+7
-4
+3
Ответ Владимир Владимирович
Халк в разы лучше Ришарлисона
Сколько матчей в АПЛ сыграл Халк?
Халк слишком рано погнался за деньгами. За форвардом в Китае никто следить не будет.
+4
-1
+3
Ромарио должен быть выше
+3
-1
+2
Ответ Sergeant Squirting
Комментарий скрыт
А они что разве фавориты
+2
0
+2
Ответ Alex1104
Сколько матчей в АПЛ сыграл Халк? Халк слишком рано погнался за деньгами. За форвардом в Китае никто следить не будет.
Сколько матчей в АПЛ сыграли Пеле, Гарринча или Роналдиньо?
+2
0
+2
Хорошая новость за сегодня прочитал, что Пеле признали отличным 🤘🤘🤘
+2
-1
+1
Ответ Men77
Румын
Болагрин, румын.. какая разница
+1
0
+1
Ответ Andrew Kolevatykh
А они давно форварды?
Зико куда ближе к форварду чем тот же Диди (или даже Ривалдо). Диди вообще неясно что в списке делает, он даже не десятка.
+2
-1
+1
Ответ teddy10
Странно. Написано "форвардов", при этом на 6-м месте Диди, который всю карьеру играл оттянутого диспетчера
Это все равно, что Зидана включить в список французских лучших центров нападения
+1
0
+1
Ответ Sergeant Squirting
Комментарий скрыт
так сказано, что нападающие, а не защитник и полузащитник. они будут а следующих соответствуюшиз номинациях
+1
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Ответ Дмитрий Александров
Он полузащитник
Такой же как Диди, Роналдиньо или Жаирзиньо?
Ривелино - левый крайний нападающий на чм в Мексике, Жаирзиньо- правый крайний...что то еще?
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Ответ Onion
Ромарио мог бы быть и повыше...
Ромарио не забивал голов англичанам на чемпионате мира, видимо поэтому Ривалдо там повыше...)
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Ответ Tollie
ждём аналогичный список для Аргентины: 1. Марадона 2. Батистута 3. Агуэро 4. Икарди 5. Диего Милито
Ты специально Игуаина пропустил, чтобы на комменты забайтить?
+1
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Ответ Eden Hazard
Его голы только для личной статистики. Где они были на турнирах сборной?
Надо, наверное с Юпитера пульнуть голешник, чтоб не забыли ?
Хорватам же забил конфетку
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0
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Ответ Отец Абду
Комментарий скрыт
Ему по хорошему и там делатьнечего)))
+1
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+1
Вот вопрос а Марадона что не попал в список
+5
-4
+1
Ромарио только на 7? Уверен из-за предвзятости. Топ 3, если не второй после Пеле
+4
-3
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Ромарио мог бы быть и повыше...
+2
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Ромарио задвинули. Притом, что сам он себя считает № 1 )
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