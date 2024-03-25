Пеле – лучший бразильский игрок в истории по версии FourFourTwo. Роналдо – 2-й, Роналдиньо – 4-й, Ромарио – 5-й, Ривалдо – 6-й, Кака – 10-й
Пеле признан лучшим бразильским игроком в истории по версии FourFourTwo.
Британский журнал опубликовал список 10 лучших футболистов в истории Бразилии.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Пеле
2. Роналдо
3. Гарринча
4. Роналдиньо
5. Ромарио
6. Ривалдо
7. Зико
8. Сократес
9. Жаирзиньо
10. Кака
Если бы составляли рейтинг по уровню таланта и потенциала в начале карьеры - то Неймар наверное был бы в тройке. А так отсутствие Кафу куда более нелогичное.