Пеле – лучший бразильский игрок в истории по версии FourFourTwo. Роналдо – 2-й, Роналдиньо – 4-й, Ромарио – 5-й, Ривалдо – 6-й, Кака – 10-й

Теги Кака Сборная Бразилии по футболу Роналдиньо Роналдо рейтинги Ромарио Пеле Ривалдо Зико Сократес Гарринча Жаирзиньо Футбол

Пеле признан лучшим бразильским игроком в истории по версии FourFourTwo.

Британский журнал опубликовал список 10 лучших футболистов в истории Бразилии.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Пеле

2. Роналдо

3. Гарринча

4. Роналдиньо

5. Ромарио

6. Ривалдо

7. Зико

8. Сократес

9. Жаирзиньо

10. Кака

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94 комментария
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Где Робсон?
+59
-6
+53
Одни атакующие игроки. Могли хоть из защитников кого нибудь в список внести: Кафу, Роберто Карлос
+44
-2
+42
А Неймар,видя данный рейтинг,слезу не пустил?
+40
-2
+38
Ответ Oleg Olegov
Где Робсон?
Ладно Робсон, Кариока где?
+36
-1
+35
Ответ Сергей Галынский
А Неймар,видя данный рейтинг,слезу не пустил?
Думаю, он заслужил место в 10. Всё таки лучший бомбардир в истории сборной
+34
-8
+26
Ответ Oleg Olegov
Где Робсон?
Он в топе бразильцев РПЛ)
+20
0
+20
Ответ leon01
Ривалдо по сути выдал один блестящий сезон или полтора
Как минимум 5, все сезоны в Барсе, кроме последнего, когда его усадили на лавку, и сезон в Депортиво, и это только в Европе. Кроме того два блестящих ЧМ(в 2002 он был лучшим игроком у бразильцев, имхо) и в Копе-99(тоже лучший игрок).
+13
0
+13
За Неймара немного грустно, по своему таланту железный топ-5, но он решил пойти иным путем. Соблюдай режим профессионального спортсмена Роналдо или Роналдиньо, вопросов о лучшем бразильце бы не возникало
+17
-5
+12
Ответ Сергей Галынский
А Неймар,видя данный рейтинг,слезу не пустил?
И утер её 100долларовой купюрой
+12
0
+12
Ответ Кеша Вашуков
Погряз в двойках
точнее в "дуойках"
+7
0
+7
Ответ JamesBulger7
У бразильцев в принципе с соблюдением режима не все хорошо. По всей видимости связано это с тем, что большинство растут в нищете.
Связано это с тем, что они карнавальщики и фестивальщики по натуре своей, у них культура такая. Африканцы, а так африканские французы/бельгийцы, так же зачастую растут в нищете, возможно еще большей, но с дисциплиной у них на порядок лучше
+9
-3
+6
А где Абелардо? Который даже с одной ногой стал легендой Омского Газмяса?
+6
0
+6
Ответ Prokuror Prokurorov
Тиагу Силва и Кафу должны быть в десятке. Как раз редкое исключение для бразильцев, это игроки, которые даже после 35 играли на высочайшем топ уровне.
Кафу - вполне, Тиагу - даже не смешно.
+7
-1
+6
Неймар реально не дотягивает как ни крути
+11
-5
+6
Ответ Алексей Евстифеев
Одни атакующие игроки. Могли хоть из защитников кого нибудь в список внести: Кафу, Роберто Карлос
Ну и лучше кого они из этого списка?
+5
0
+5
Классных бразильских игроков настолько много, что их колоду можно тасовать по-всякому. Я считаю, что у каждого человека должен быть свой лучший бразильский игрок - далеко не обязательно лучший в каких-то там списках, а просто самый запомнившийся, яркий. Для меня это Бебето. И Раи где-то близко.
+4
0
+4
Ответ chiscuid
За Неймара немного грустно, по своему таланту железный топ-5, но он решил пойти иным путем. Соблюдай режим профессионального спортсмена Роналдо или Роналдиньо, вопросов о лучшем бразильце бы не возникало
У бразильцев в принципе с соблюдением режима не все хорошо. По всей видимости связано это с тем, что большинство растут в нищете.
+4
0
+4
Роналдо второй, дальше определить невозможно. Схожи по уровню человек 10, если не больше.
+4
0
+4
Ответ Vatikan
где винисиус?
В джунглях кокосы катает
+4
0
+4
Ответ Bavarec-Art
Ромарио считает, что он второй
Вполне может так считать, сыграл намного больше чем Роналдо, хотя по таланту феномен впереди, но оба чемпионы мира, оба играли за ПСВ и рвали там, оба сыграли сезон в Барсе и становились лучшими бомбардирами в первый же сезон
+3
0
+3
Ответ Егор Ковалёв
Ривалино
Ривелино
+3
0
+3
Ответ Александр Головин17
Лучший бомбардир не дотягивает, понял
простите, а что этот лучший бомбардир выиграл на уровне сборной? Олимпиаду и кубок конфедераций, даже не брал Кубок Америки, про ЧМ я вообще молчу.
Если бы составляли рейтинг по уровню таланта и потенциала в начале карьеры - то Неймар наверное был бы в тройке. А так отсутствие Кафу куда более нелогичное.
+6
-3
+3
Ответ добрый грек
Ладно Робсон, Кариока где?
Погряз в двойках
+3
0
+3
Ответ Мельников Михаил
Ээээ....как бы удивление у меня. Ривалдо тут. В десятке. А Неймара нет. Так-то лучший бомбардир сборной Бразилии.
обладатель зм и чм ривалдо, по делу
+3
0
+3
Раи
+2
0
+2
Кафу достоин быть в десятке или защитники в другой квалификации?
+2
0
+2
Ответ Сергей Галынский
А Неймар,видя данный рейтинг,слезу не пустил?
Завершит карьеру тогда и будет претендовать
+2
0
+2
Ответ chiscuid
За Неймара немного грустно, по своему таланту железный топ-5, но он решил пойти иным путем. Соблюдай режим профессионального спортсмена Роналдо или Роналдиньо, вопросов о лучшем бразильце бы не возникало
роналдо 2 раза креста рвал, что объективно сказалось на карьере. Режим тут ни при чем
+4
-2
+2
Ответ chiscuid
За Неймара немного грустно, по своему таланту железный топ-5, но он решил пойти иным путем. Соблюдай режим профессионального спортсмена Роналдо или Роналдиньо, вопросов о лучшем бразильце бы не возникало
А что не так с Рональдо и его спортивным режимом ? Человек через кресты прошел . Его чудесное воскрешение на ЧМ 2002, после полутора лет непрерывных травм- сродни подвигу !
+3
-1
+2
Ответ songbilong
За 1 ЛЧ? Почему не Кака?
Так он и в бразилии все выиграл)
+2
0
+2
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