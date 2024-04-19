«Севилья» – «Мальорка»: прогноз на матч 32 тура испанской Ла Лиги, 22 апреля

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В понедельник, 22 апреля, «Севилья» дома сыграет с «Мальоркой». Игра пройдет в 32 туре испанской Ла Лиги и начнется в 22:00 по московскому времени. Синоптики обещают хорошую погоду в день игры – 13 градусов тепла и солнце. Игра пройдет в Севилье, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Обе команды идут в середине турнирной таблицы, и не претендуют на значительные достижения – еврокубковая зона находится довольно далеко. А вот зона вылета гораздо ближе, однако очковый запас наверняка поможет командам остаться в Ла Лиге.

 

Рекомендованные варианты ставок на игру:

  • победа «Севильи» или ничья – 1.38 или победа «Севильи» за 2.04 (вариант для более рисковых игроков);
  • ТМ 2.5 – 1.50;
  • ОЗ нет – 1.61.

При формировании прогноза на матч «Севилья» – «Мальорка», обратимся к статистике выступления команд в чемпионате Испании, поговорим об истории противостояния коллективов, рассмотрим текущую игровую форму. Кроме того, изучим списки лучших бомбардиров и ассистентов команд, а также расскажем о футболистах, которые не смогут принять участие в матче из-за травм и дисквалификаций. Эта информация поможет вам сделать осмысленную ставку на поединок двух середняков чемпионата Испании.

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«Севилья»

 

Подопечные Кике Санчеса Флореса идут только на 13 месте в турнирной таблице. Команда в 31 матче национального первенства выиграла восемь встреч, в 10 играх сыграла вничью и потерпела 13 поражений. «Севилья» забила 39 голов и пропустила 44 мяча. Отметим, в активе «Севильи» 34 очка – отрыв от зоны вылета составляет девять баллов.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

В целом «Севилья» в последних поединках выступает довольно успешно. Так, команда обыграла «Хетафе» и «Лас-Пальмас» – соперников, в играх с которыми должна была набирать максимум очков. В то же время андалусийцы сыграли вничью с «Альмерией» – главным аутсайдером Ла Лиги, уступили «Сельте», которая также пребывает в нижней части таблицы. Впрочем, команда нивелировала очковые потери победой над «Реалом Сосьедад» – командой из верхней части таблицы.

«Севилья» в последних пяти матчах забила девять голов – 1,8 мяча за матч, а пропустила шесть мячей или 1,2 гола за игру. Андалусийцы владеют мячом на протяжении 40,2% игрового времени.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Юссеф Эн-Несири – марроканец провел 34 матча во всех турнирах и наколотил 15 голов. На втором месте идет ветеран «Севильи» Серхио Рамос – защитник отыграл в 30 поединках, забил семь голов и отдал два ассиста. На третьей строчке расположился Исаак Ромеро с пятью голами в 15 встречах.

К слову, Исаак Ромеро лидирует в списке лучших ассистентов команды. Испанец отдал четыре результативные передачи в 15 играх. На втором месте идет Сусо с аналогичным количеством ассистов в 31 матче. А третью строчку занимает Андриа Педроса с четырьмя голевыми пасами в 37 поединках.

В предстоящей встрече команде не поможет центральный защитник Лоик Баде. Футболист получил мышечную травму и пока неизвестны сроки полного восстановления футболиста. Также из-за перелома пальца не сыграет центральный полузащитник команды Джибриль Соу – сроки восстановления игрока также под вопросом.

  • 14.04.24 «Лас-Пальмас» – «Севилья» 0:2;
  • 30.03.24 «Хетафе» – «Севилья» 0:1;
  • 17.03.24 «Севилья» – «Сельта» 1:2;
  • 11.03.24 «Альмерия» – «Севилья» 2:2;
  • 02.03.24 «Севилья» – «Реал Сосьедад» 3:2.

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«Мальорка»

 

Команда идет на 15 месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 31 очко. «Мальорка» провела 31 матч, в которых выиграла шесть игр, в 13 поединках сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Мальорка» забила 25 голов и пропустила 36 мячей. Отметим, отрыв команды от зоны вылета составляет шесть баллов.

В последних пяти матчах команды Хавьера Агирре были зафиксированы следующие результаты:

Команда вполне ожидаемо проиграла «Атлетику», «Барселоне» и «Реалу», в актив коллектива можно записать победу над «Гранадой» – предпоследней командой Ла Лиги, а тажке ничью с «Валенсией».

«Мальорка» в последних пяти матчах забила два гола или 0,4 мяча за матч, а пропустил коллектив три мяча, или 0,6 гола за игру. «Мальорка» владеет мячом на протяжении 42% игрового времени.

Лучший бомбардир команды – Абдон Пратс. Футболист провел 34 матча во всех турнирах, наколотил 11 голов, три из которых забил с пенальти. На второй строчке расположился Кайл Ларин с шестью голами в 36 поединках. А на третьем месте– Ведат Мурики с пятью голами, одним с пенальти, в 27 встречах.

Лидирует в списке лучших ассистентов команды Дани Родригес – испанец провел 36 матчей, в которых отдал пять ассистов. На втором месте идет Серджи Дардер с четырьмя результативными передачами в 34 встречах, а на третьей строчке расположился Пабло Маффео с тремя голевыми пасами в 20 играх.

Голкипер Предраг Райкович не сыграет в предстоящей встрече из-за дисквалификации. В лазарете «Мальорки» нет травмированных футболистов.

Прогноз на матч «Севилья» – «Мальорка»

 

В истории противостояния обеих команд зафиксировано 77 матчей, в которых 33 раза побеждала «Севилья», а в 20 поединках победу праздновали футболисты «Мальорки». «Севилья» наколотила 116 голов, а «Мальорка» ответила 75 мячами. В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

  • 09.12.23 «Мальорка» – «Севилья» 1:0;
  • 11.02.23 «Севилья» – «Мальорка» 2:0;
  • 15.10.22 «Мальорка» – «Севилья» 0:1;
  • 11.05.22 «Севилья» – «Мальорка» 0:0;
  • 27.10.21 «Мальорка» – «Севилья» 1:1.

Если же говорить о коэффициентах, которые букмекеры предлагают на игру, то аналитики БК верят в хозяев и не верят в гостей. Например, букмекерская контора «БетБум» дает на победу «Севильи» коэффициент 2.04, ничья оценена в 3.34, а вот победа «Мальорки» – в 4.42. Отметим и дополнительные маркеты, аналитики ждут нерезультативной игры и на рынок ТМ 2.5 дают коэфф 1.50, по мнению специалистов «БетБум», не предвидится и голов, забитых в ворота обеих команд. На ОЗ нет можно поставить за 1.61.

Согласимся с аналитиками букмекера, но перестрахуемся – «Севилья» и «Мальорка» в нынешнем сезоне представляют собой середняков лиги. Хозяева пребывают в лучшей игровой форме, но мы не стали бы ставить на чистую победу «Севильи», а взяли бы двойной исход. В остальном мы полностью согласны с аналитиками «БетБум».

Наши варианты ставок на игру:

  • победа «Севильи» или ничья – 1.38 или победа «Севильи» за 2.04 (вариант для более рисковых игроков);
  • ТМ 2.5 – 1.50;
  • ОЗ нет – 1.61.

В росписи букмекерских контор коэффициенты постоянно меняются. Для отслеживания актуальных котировок рекомендуем просматривать страницу матча «Севилья» – «Мальорка» на сайте и в приложениях БК «БетБум».

Где смотреть матч Севилья – Мальорка

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Севилья – Мальорка
Дата проведения
22 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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