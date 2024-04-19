Севилья – Мальорка где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 22 апреля
В понедельник, 22 апреля, сыграют Севилья и Мальорка в 32 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Севилья – Мальорка
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Севилья
- Лас-Пальмас – Севилья : 0 – 2
- Хетафе – Севилья : 0 – 1
- Севилья – Сельта : 1 – 2
- Альмерия – Севилья : 2 – 2
- Севилья – Реал Сосьедад : 3 – 2
Последние матчи Мальорка
- Мальорка – Реал Мадрид : 0 – 1
- Атлетик – Мальорка : 1 – 1
- Валенсия – Мальорка : 0 – 0
- Мальорка – Гранада : 1 – 0
- Барселона – Мальорка : 1 – 0
Прогноз на матч Севилья – Мальорка