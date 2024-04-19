Боруссия – Байер, прогноз на матч 21 апреля 2024, Бундеслига

Вы думаете, что в Бундеслиге в прошлом туре была поставлена точка? Как бы не так, еще не все точки расставлены! В очередном туре Бундеслиги встретятся те, кто остался в еврокубках и действительно претендует на победу. Эдин Терзич, вышедший с «Боруссией» в полуфинал Лиги чемпионов, и Хаби Алонсо, который вышел с «Байером» в полуфинал Лиги Европы. Что ж, сможет ли Терзич нанести поражение команде, у которой наконец-то есть серебряная салатница и до сих пор не было поражений в этом сезоне? Или же новоиспеченный чемпион не даст шансов никому и докажет, что выигранный им титул не является счастливой случайностью?

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Боруссия

«Боруссия» выдала великий матч против «Атлетико», и это действительно великий матч. Проиграв в первом матче 1:2, в ответной встрече в течение 90 минут клуб под руководством Славенко Терзича по-настоящему бился за полуфинал. Они оформили дубль в первом тайме, забив дважды за 5 минут. Затем «индейцы» сравняли счет, но вот тогда и прорезался характер хозяев: дубль в течение трех минут выводит дортмундцев впервые с сезона 2012/2013 в полуфинал Лиги чемпионов. Диего Симеоне после игры признал, что дортмундцы победили по делу и абсолютно заслуженно.

Забитые в домашнем матче четыре гола записаны на счет Юлиана Брандта, Яна Матсена, Никласа Фюллькруга и Марселя Забитцера соответственно. Открывший счет Брандт удостоился приза лучшему игроку матча, хотя считает, что его заслужил именно Забитцер. В полуфинале «Боруссия» будет играть против «ПСЖ», которому проиграла на групповом этапе 0:2 и сыграла вничью 1:1. Кто бы мог предположить их встречу на стадии полуфинала? Только самые отчаянные. Но Терзич намерен побиться за финал, а там уж как повезёт.

Главное сражение для дортмундцев еще впереди, а сейчас надо доиграть Бундеслигу. Да, чемпион уже определен, но «Боруссии» это может и помочь раскрепоститься: 5-е место дает путевку в Лигу Европы, но при наличии 56 очков и условного равенства с «Лейпцигом» можно побиться и снова за Лигу чемпионов. Хотя здесь есть шанс пробиться в новый сезон и с блеском завершить текущий, правда, путь к этому намного сложнее…

Байер

Наконец-то слово-бумажник «Neverkusen» отправилось на свалку истории европейского и мирового футбола. Хаби Алонсо помог своему клубу сделать то, что предательски сорвалось 22 года тому назад на фоне других неудач, и принес ему первый в истории титул чемпиона Германии. «Вердер», пропустивший пять мячей, может утешаться тем, что именно он в тот день так или иначе помог прекратить длившуюся гегемонию «Баварии». Теперь в Леверкузене впору открывать условную полку трофеев и размещать туда ту самую «серебряную салатницу». Но все-таки для полной реабилитации за сезон 2001/2002 «Байеру» надо бы еще и Лигу Европы выиграть, и Кубок взять (в финале же «Кайзерслаутерн»).

В четвертьфинале он выбил из борьбы «Вест Хэм»: выиграв в первом матче 2:0, в ответном матче он умудрился уйти от поражения в самой концовке (хотя пропустили аж на 13-й минуте, счет удалось сравнять на 89-й усилиями Джереми Фримпонга). Теперь Хаби Алонсо предстоит игра против «Ромы», но бояться походу должен не Алонсо, а его визави Даниэле де Росси. Ведь Алонсо до сих пор за этот сезон не проиграл вообще ни одной встречи. Остается только гадать: если все-таки ему удастся выиграть оба трофея без единого поражения, вручат ли «Байеру» какую-нибудь символическую «золотую салатницу»? (Привет «Арсеналу» сезона 2003/2004). О том, какая будет реакция у болельщиков, говорить не надо: воображение само все дорисует получше любой нейросети. Пивом они своего тренера уже облили по случаю победы в Бундеслиге, стоит ли закупиться шампанским на случай невиданной щедрости со стороны футбольной фортуны?

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Ну а вообще «Байеру» предстоит сыграть первый матч в Бундеслиге уже в статусе чемпиона Германии. И противостоять ему будет «Боруссия», у которой амбиции на оставшуюся часть сезона еще есть, хотя как бы она не надорвалась в попытке успеть и в Бундеслиге, и в ЛЧ.

Прогноз

Матч состоится 21 апреля и начнется в 18:30 на «Сигнал Идуна Парк». Вот очень хорошую задачку подкинули букмекерам BetBoom две команды. Вроде как у них есть мотивация, но уже ниже обычного минимума. И букмекеры пока не уверены до конца, кому отдать предпочтение. 2.47 на новоиспеченного чемпиона. 2.62 на тех, кто одолел Диего Симеоне. И 3.89 на то, что разойдутся миром. Крохотное преимущество, но что же оно решает? Оно чисто символическое на фоне того, что произошло после финального свистка в игре с «Вердером».

Вот сиди и выбирай, что может случиться и какой исход пророчат букмекеры. «Байер» отыгрывался весь матч против «Вест Хэма», но отыгрался-таки (хотя победа 1:0 «Вест Хэму» все равно ничего не сулила). А «Боруссия» превзошла мадридцев после первого матча героическими усилиями, но сколько на это потрачено сил… Однако давайте отступим от наших лирических рассуждений и вернемся к цифрам BetBoom.

Предлагаются тоталы больше 3 за 1.79 и меньше 3 за 2.05. Поскольку в Бундеслиге не прочь увидеть крупные тоталы, хорошо бы задаться вопросом, а что было в предыдущих матчах вообще у обеих команд… Начнем с изучения статы «Боруссии».

30 марта. Бундеслига. Бавария 0:2 Боруссия Дортмунд

6 апреля. Бундеслига. Боруссия Дортмунд 0:1 Штутгарт

10 апреля. Лига чемпионов. Атлетико 2:1 Боруссия Дортмунд

13 апреля. Бундеслига. Боруссия Менхенгладбах 1:2 Боруссия Дортмунд

16 апреля. Лига чемпионов. Боруссия Дортмунд 4:2 Атлетико

Ну на примере дортмундской «Боруссии» видно, что с крупными тоталами не очень у нее было до той самой эпической битвы дома с «Атлетико». Во всех четырех встречах зафиксирован тотал не больше 3.5 (кэф 1.64), хотя атакующие силы, как показала игра против дружины Симеоне, у Терзича превосходные. Ну и стоит заметить: чередуются результаты, дважды проявлялись тоталы меньше 2.5 (кэф 2.66), один из которых стал облегчением для «Байера» (получили две пробоины мюнхенцы, хотя по игре дортмундцы должны были сами пропустить столько же).

А теперь посмотрим, что успел выдать Хаби Алонсо за предыдущие пять матчей.

3 апреля. Кубок Германии. Байер 4:0 Фортуна

6 апреля. Бундеслига. Унион 0:1 Байер

11 апреля. Лига Европы. Байер 2:0 Вест Хэм

14 апреля. Бундеслига. Байер 5:0 Вердер

18 апреля. Лига Европы. Вест Хэм 1:1 Байер

21 и 29 июля 2023 года «Байер» провел в межсезонье товарищеские матчи против скромного «Падерборна» и будущего участника плей-офф ЛЧ «Реала Сосьедада». Итог – поражения 1:2 и 0:1. Но с тех пор никто ни в одном матче не смог обыграть «Байер». За 44 матча ни одного поражения, и «Бавария» скрипит от досады и зависти зубами. Тоталы здесь опять небольшие, меньше 2.5 в трех случаях, хотя тотал больше 3.5 в Кубке недавно был (его можно выбрать с кэфом 2.28), да еще и с «Вердером» получился тотал больше 4.5 с кэфом 3.88. Можно сказать, «золотой тотал»!

И в этом матче стоит ждать голы от обеих команд: кэф 1.43 на то, что отличатся обе, против кэфа 2.85 на голы в исполнении только одной команды (или вообще никого). От «Боруссии» можно ждать реализацию тотала больше 1.5 за 1.97 или меньше 1.5 за 1.85: этот тотал дортмундцы уже провели трижды за 5 встреч. Ставка на тотал в исполнении гостей сводится к тем же тоталам с кэфами 1.93 и 1.89 соответственно: и снова три раза пробивал этот тотал «Байер». Венчает это обсуждение нулевая фора с кэфами 1.95 и 1.89: фора (-0.5) здесь возможна с кэфами 2.57 и 2.45 соответственно на хозяев и гостей.

Рекомендуемая ставка: победа «Байера» за 2.47.

Сложная задачка у букмекеров, сложная. С одной стороны, надо ли сейчас «Байеру» цепляться за стремление доиграть сезон без поражений? В Бундеслиге даже в случае набора нуля очков в последующих турах у «Баварии» это в лучшем случае снимет симптомы, но не источник боли. Да и желание разнести «Рому», а в случае успеха подраться за главный трофей с «ПАОК» или «Марселем» (ну и у «Кайзерслаутерна» кубок взять в финале) посильнее. С другой стороны… чемпион должен доказывать чемпионский статус своей игрой и результатом. Даже если у него основные игроки не могут быть включены в заявку на какой-то важный матч. Поэтому все-таки поставим на его успех, и не важно, с каким счетом.

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