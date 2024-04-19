Маслов поддержал Лещука: «Накинулись на человека, да, допустил ошибки, но их постоянно кто-то допускает. Я пережил нечто подобное – проводил прекрасные матчи, но автоголы случались на ровном месте»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Павел Маслов Доменико Тедеско Футбол

Павел Маслов вступился за вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

Матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится на стадионе «ВТБ-Арена» 1 или 2 мая.

Ваш следующий соперник в Кубке России – «Динамо». После последней игры с ними все говорили, что лучший игрок «Спартака» в том матче – Игорь Лещук.

– Все накинулись на человека. Да, Лещук допустил ошибки, но их постоянно кто-то допускает. Со всеми бывает. Так нагнетать совсем неправильно по отношению к человеку.

Что-то похожее было с тобой после серии автоголов.

– Да, я пережил нечто подобное. Был очень неприятный период. Наверное, самый тяжелый в карьере. Мы разбирали игры с Тедеско и штабом – я проводил прекрасные матчи, все получалось, но на равном месте случались автоголы.

Это еще и получилось клубком – проводишь хорошую игру, но все перечеркивается одной ошибкой, – сказал защитник «Спартака» Павел Маслов.

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23 комментария
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В какой мультивселенной ты, Паша, проводил прекрасные матчи?
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Я так понимаю одна бездарность сочувствует другой.
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Паша ты куда лезешь то. Тренируйся и поменьше разговаривай. А то пару лет и первая лига. А потом и вторая
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Лещук в последний год слишком занят околофутбольными делами, а о футболе - в последнюю очередь. Вот и результат.
Вообще: Динамо надо срочно искать двух голкиперов. И Шунин и Лещук уже не уровень, один слишком долго стоял в воротах, а другой пересидел на скамейке в ожидании.
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Намекает, что надо поставить Лещука на кубковой матч, сами не сможем, Лещук поможет..
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Представляю как бы его подержали бы Маховиков , Новиков , Бубнов , и им подобные мало б не показалось бы
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Без проблем. Посадить в запас и поддержать.
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Два сапога пара.
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Ответ Bartez1986
Ну видимо Тедеско тоже каким то местом смотрит футбол, раз доверял ему
Забавный вывод, у него как будто был выбор. Впрочем, поговорим об этом через пару лет, время нас безошибочно рассудит.
По этой логике, Эмери каким-то местом смотрит футбол, раз верил в Горбатенко или Лаудруп каким-то местом верил в Рыжкова.
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Ответ Bartez1986
В схеме с тремя ЦЗ Паша смотрелся весьма неплохо
Каким местом нужно смотреть футбол, чтобы написать, что Паша смотрелся неплохо. Его место и уровень в 1-й лиге, там же куда по итогу упал мой земляк Макеев, там и Рассказов окажется, и Гапонов.
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Вот про таких, как топ-коменты этой ветки, Паша и сказал. Сразу повылезли, не удержались. Тест почище лакмуса.
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Гнать его из команды …
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Паша, давай в динамо, будете там друг друга поддерживать
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А что косяк про косяка скажет?!
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Это не ошибки. Это банальное отсутствие вратарской техники. Чему еще в детстве учат в футбольных школах. Если школа хорошая, а не какая нибудь спартаковская шарашкина контора.
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Это не "ошибки"! Профессиональный вратарь в двух ключевых матчах с "Ростовом" и "спартачком" просто дарит мячи игрокам соперника! Лещука гнать из ДИНАМО!
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Игрок "пищевика" конечно будет топить за Лещука! Лещук же "отлично" сыграл в последнем матче за "спартачек"! Именно Лещук, а не Соболев принёс победу "спартачку"! Он похоже мечтает, что бы Лещука ещё и на кубок в ворота ДИНАМО поставили!
P. S.
Гнать Лещука из ДИНАМО!
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А что же ему, талоны на усиленное питание?
Глеб Жеглов.
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Ответ Bassist
В какой мультивселенной ты, Паша, проводил прекрасные матчи?
В схеме с тремя ЦЗ Паша смотрелся весьма неплохо
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Нехорошо бить лежачего
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Ответ Demetrio-77
Каким местом нужно смотреть футбол, чтобы написать, что Паша смотрелся неплохо. Его место и уровень в 1-й лиге, там же куда по итогу упал мой земляк Макеев, там и Рассказов окажется, и Гапонов.
Ну видимо Тедеско тоже каким то местом смотрит футбол, раз доверял ему
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