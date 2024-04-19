Маслов поддержал Лещука: «Накинулись на человека, да, допустил ошибки, но их постоянно кто-то допускает. Я пережил нечто подобное – проводил прекрасные матчи, но автоголы случались на ровном месте»

Павел Маслов вступился за вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

Матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между « » и « » состоится на стадионе «ВТБ-Арена» 1 или 2 мая.

– Ваш следующий соперник в Кубке России – «Динамо». После последней игры с ними все говорили, что лучший игрок «Спартака» в том матче – .

– Все накинулись на человека. Да, Лещук допустил ошибки, но их постоянно кто-то допускает. Со всеми бывает. Так нагнетать совсем неправильно по отношению к человеку.

– Что-то похожее было с тобой после серии автоголов.



– Да, я пережил нечто подобное. Был очень неприятный период. Наверное, самый тяжелый в карьере. Мы разбирали игры с и штабом – я проводил прекрасные матчи, все получалось, но на равном месте случались автоголы.

Это еще и получилось клубком – проводишь хорошую игру, но все перечеркивается одной ошибкой, – сказал защитник «Спартака» .

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