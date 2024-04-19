Маслов поддержал Лещука: «Накинулись на человека, да, допустил ошибки, но их постоянно кто-то допускает. Я пережил нечто подобное – проводил прекрасные матчи, но автоголы случались на ровном месте»
Павел Маслов вступился за вратаря «Динамо» Игоря Лещука.
Матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится на стадионе «ВТБ-Арена» 1 или 2 мая.
– Ваш следующий соперник в Кубке России – «Динамо». После последней игры с ними все говорили, что лучший игрок «Спартака» в том матче – Игорь Лещук.
– Все накинулись на человека. Да, Лещук допустил ошибки, но их постоянно кто-то допускает. Со всеми бывает. Так нагнетать совсем неправильно по отношению к человеку.
– Что-то похожее было с тобой после серии автоголов.
– Да, я пережил нечто подобное. Был очень неприятный период. Наверное, самый тяжелый в карьере. Мы разбирали игры с Тедеско и штабом – я проводил прекрасные матчи, все получалось, но на равном месте случались автоголы.
Это еще и получилось клубком – проводишь хорошую игру, но все перечеркивается одной ошибкой, – сказал защитник «Спартака» Павел Маслов.
Соболев забил два гола «Динамо» с добивания – Лещук оба раза отпустил мяч после ударов Игнатова
Тюкавин об ошибках Лещука в игре со «Спартаком»: «Непростые моменты бывают у всех. В раздевалке поддержали его»
Вообще: Динамо надо срочно искать двух голкиперов. И Шунин и Лещук уже не уровень, один слишком долго стоял в воротах, а другой пересидел на скамейке в ожидании.
По этой логике, Эмери каким-то местом смотрит футбол, раз верил в Горбатенко или Лаудруп каким-то местом верил в Рыжкова.
P. S.
Гнать Лещука из ДИНАМО!
Глеб Жеглов.