Хавбек «Спартака» Игнатов о том, чему научился у Абаскаля: «Я стал лучше прессинговать. Когда новый человек приходит, он что-то новое дает»
Михаил Игнатов рассказал о том, чему его научил Гильермо Абаскаль.
14 апреля руководство «Спартака» приняло решение уволить Абаскаля с поста главного тренера.
17 апреля красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном гостевом матче 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
«Как отреагировали на увольнение Гильермо Абаскаля? Было просто обычное прощание, он приехал на базу, поговорил с командой. Расстались в спокойном ключе.
Я говорил всегда, что благодарен всем, потому что когда новый человек приходит, он что-то новое дает команде, всегда интересен опыт. Чему я научился у Гильермо? Я стал лучше прессинговать».
В матче с «Зенитом» в целом хорошо оборонялись, не очень хорошо атаковали. Мы на каждый матч настраиваемся так, чтобы выйти и обыграть соперника. Конечно, «Зенит» является хорошим соперником, дома играют хорошо, всегда интересно такие матчи играть», – сказал полузащитник московского клуба.
Тут Игнатов поскромничал. Не просто лучше, а прессинг Игнатова стал такой грозной силой, что ЖК Игнатову на 10 минуте полностью убивает игру Спартака. Вот так вот. Великое наследие Абаскаля.
Хорошо оборонялся конкретно Максименко. Даже отлично оборонялся.
А все остальные допустили 5 убойных моментов у своих ворот, плюс повезло, что Дуглас во вне игры оказался, после чего Кассьера забил.
То есть к игре в обороне большие вопросы.