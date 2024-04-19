Хавбек «Спартака» Игнатов о том, чему научился у Абаскаля: «Я стал лучше прессинговать. Когда новый человек приходит, он что-то новое дает»

Михаил Игнатов рассказал о том, чему его научил Гильермо Абаскаль.

14 апреля руководство « » приняло решение уволить Абаскаля с поста главного тренера.

17 апреля красно-белые сыграли вничью с « » (0:0) в ответном гостевом матче 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

«Как отреагировали на увольнение ? Было просто обычное прощание, он приехал на базу, поговорил с командой. Расстались в спокойном ключе.

Я говорил всегда, что благодарен всем, потому что когда новый человек приходит, он что-то новое дает команде, всегда интересен опыт. Чему я научился у Гильермо? Я стал лучше прессинговать».

В матче с «Зенитом» в целом хорошо оборонялись, не очень хорошо атаковали. Мы на каждый матч настраиваемся так, чтобы выйти и обыграть соперника. Конечно, «Зенит» является хорошим соперником, дома играют хорошо, всегда интересно такие матчи играть», – сказал полузащитник московского клуба.