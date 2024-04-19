Хавбек «Спартака» Игнатов о том, чему научился у Абаскаля: «Я стал лучше прессинговать. Когда новый человек приходит, он что-то новое дает»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Михаил Игнатов ТАСС Гильермо Абаскаль Футбол

Михаил Игнатов рассказал о том, чему его научил Гильермо Абаскаль.

14 апреля руководство «Спартака» приняло решение уволить Абаскаля с поста главного тренера.

17 апреля красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном гостевом матче 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

«Как отреагировали на увольнение Гильермо Абаскаля? Было просто обычное прощание, он приехал на базу, поговорил с командой. Расстались в спокойном ключе.

Я говорил всегда, что благодарен всем, потому что когда новый человек приходит, он что-то новое дает команде, всегда интересен опыт. Чему я научился у Гильермо? Я стал лучше прессинговать».

В матче с «Зенитом» в целом хорошо оборонялись, не очень хорошо атаковали. Мы на каждый матч настраиваемся так, чтобы выйти и обыграть соперника. Конечно, «Зенит» является хорошим соперником, дома играют хорошо, всегда интересно такие матчи играть», – сказал полузащитник московского клуба. 

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Раскрыта тайная стратегия Спартака — собрать с миллиона тренеров миллион маленьких новых идей, а потом каааааак выиграть всё и сразу за неделю!
+14
-7
+7
Показательно, что в отличие от экспертов, игрок Спартака ничего плохого о тренере не говорит, причем об уволенном тренере. На МатчТВ было еще интервью игроков, там тоже весьма уважительно об Абаскале. Создается впечатление, что с игроками Абаскаль хорошо ладил. В отличие от экспертов и ветеранов, которые, наверное, сожрут любого, кто не из их круга.
+9
-3
+6
А если Мостовой тренером станет, то и чеканить научит.
+7
-2
+5
лучше бы он вас играть научил, а не за мячом бегать
+3
0
+3
Это он тебя научил не отбирать мяч, а постоянно фолить на игроках?
+7
-6
+1
Владимир вроде пока фартовый,может до конца сезона и пойдет у человека.И дадут сезон провести.Все равно Спартак это уже середняк.
+2
-1
+1
Ну тут не поспоришь. Раньше ты на 60й минуте еле ноги по полю волочил, а тут почти до самого конца матча бодрячком бегаешь. Физухи на прессинг в тебя закачали. Стабильности бы еще. А то матч нормально, два вообще непонятно, был на поле, не было...
+3
-2
+1
"Я стал лучше прессинговать"

Тут Игнатов поскромничал. Не просто лучше, а прессинг Игнатова стал такой грозной силой, что ЖК Игнатову на 10 минуте полностью убивает игру Спартака. Вот так вот. Великое наследие Абаскаля.
+6
-6
0
Как он сказал? "когда новый человек приходит, он что-то новое дает команде, всегда интересен опыт. " Ну теперь понятно, зачем Федун 18 тренеров сменил. Наверное это привело Спартак к вершинам мирового футбола.
+3
-3
0
Жаль,что не подучил всех как забивать....
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
Прессинговаить до первой ЖК на 9ой минуте, которая потом сломает всю игру
+1
-1
0
«… В матче с «Зенитом» в целом хорошо оборонялись …»
Хорошо оборонялся конкретно Максименко. Даже отлично оборонялся.
А все остальные допустили 5 убойных моментов у своих ворот, плюс повезло, что Дуглас во вне игры оказался, после чего Кассьера забил.
То есть к игре в обороне большие вопросы.
0
0
0
Например между играми мы с ребятами красились в рыжий цвет , чтобы подчеркнуть единство .
0
0
0
Прессинговть научил, а играть разучил - сил на созидание уже не хватало.))
0
0
0
Ответ Данко Лазович
Это он тебя научил не отбирать мяч, а постоянно фолить на игроках?
Согласен, пока научили только добегать до игрока. Ну и уже неплохо для наших мастеров. Как говорил Смертин Головину - вот когда Саня во Францию приедешь - поймешь, что такое добегать и дорабатывать)
0
0
0
Ответ Данко Лазович
Соотвественно, Игнатьев никогда не узнает правды))
думаю, многим нашим паспортистам придется попотеть, если все таки доведется узнать)
0
0
0
Ответ Kolch
Комментарий удален пользователем
Ну типа там про матч с Зенитом речь идёт. Но это ниже заголовка
0
0
0
Ответ Igbin
Показательно, что в отличие от экспертов, игрок Спартака ничего плохого о тренере не говорит, причем об уволенном тренере. На МатчТВ было еще интервью игроков, там тоже весьма уважительно об Абаскале. Создается впечатление, что с игроками Абаскаль хорошо ладил. В отличие от экспертов и ветеранов, которые, наверное, сожрут любого, кто не из их круга.
Потому что этих «экспертов» нужно брать в кавычки :)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий