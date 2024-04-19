Защитник «Спартака» Чернов: «Дуарте уже привык к РПЛ и нашим скоростям. Не хочу его обидеть, но чемпионат Парагвая ниже уровнем»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о прогрессе Алекса Дуарте.

24-летний защитник из Парагвая провел 22 матча за красно-белых в текущем сезоне Мир и получил 3 желтые карточки.

«Дуарте уже привык к нашему чемпионату и скоростям. Не хочу обидеть , но думаю, что чемпионат Парагвая ниже уровнем, чем РПЛ.

Сейчас Дуарте привык, ему более комфортно играть в России, он спрогрессировал», – считает .