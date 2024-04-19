Защитник «Спартака» Чернов: «Дуарте уже привык к РПЛ и нашим скоростям. Не хочу его обидеть, но чемпионат Парагвая ниже уровнем»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Парагвай Никита Чернов Алексис Дуарте Футбол

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о прогрессе Алекса Дуарте.

24-летний защитник из Парагвая провел 22 матча за красно-белых в текущем сезоне Мир РПЛ и получил 3 желтые карточки. 

«Дуарте уже привык к нашему чемпионату и скоростям. Не хочу обидеть Алекса, но думаю, что чемпионат Парагвая ниже уровнем, чем РПЛ.

Сейчас Дуарте привык, ему более комфортно играть в России, он спрогрессировал», – считает Чернов

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14 комментариев
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Смешно) Чувак полгодика пообтерся и выглядит на голову лучше вас с Масловым, а вы тут рассуждаете, что он к вашим скоростям привык) Ваша скорость 0 км/ч на лавке.
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+38
Ответ Алексей Ненахов
То есть уровень сборной Парагвая выше нашей, а скорости ниже? Чернов хоть бы думал что говорит
а в сборной только игроки местного чемпионата играют?
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Сам себя Чернов обидел
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К каким скоростям? Да Дуарте успевает мяч отобрать и уже в чужой штрафной открывается пока вы центр поля переходите и в 90% мяч теряете, который отбирает ...Дуарте.
+6
-1
+5
К вашим скоростям?! Ха-ха!
+7
-3
+4
После того, как Н.Чернов перебрался из "КС" на скамейку запасных "Спартака", у него заметно проявился талант респондента. Со скамейки лучше же видно картину мачта, кто как бегает, кто что делает, кто как адаптируется...
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+4
Я отказываюсь воспринимать эти слова паспортиста. Можно у Дуарте спросить о том, где сильнее чемпионат. Чернов никогда никуда не поедет, а значит и подобные сравнения ему делать не стоит
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Знаменитые скорости Российской Премьер-Лиги
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0
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Особенно рассмешила фраза Чернова о наших "скоростях" . ))) Как Спартак играет и с какой "скоростью" , то создаётся впечатление , что команда весь матч не может с места сдвинуться - никак первую скорость не могут переключить на вторую , чтобы с места тронуться .
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интересно, он хоть один матч чемпионата Парагвая видел? думаю он не знает ни одной команды и ни одного игрока оттуда, кроме Дуарте, хотя если ему назвать фамилии, он сильно удивится, что они парагвайцы
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Один эксперт другому оценку даёт.
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Ответ Алексей Ненахов
То есть уровень сборной Парагвая выше нашей, а скорости ниже? Чернов хоть бы думал что говорит
Уровень южноамериканского футбола можно сравнить с выступлениями нашей молодежки в товарняках с ними. Хотя для бразильцев это шанс показать себя и выбить хороший контракт, а там уже трамплином в Европу или куда нибудь еще
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