Защитник «Спартака» Чернов: «Дуарте уже привык к РПЛ и нашим скоростям. Не хочу его обидеть, но чемпионат Парагвая ниже уровнем»
Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о прогрессе Алекса Дуарте.
24-летний защитник из Парагвая провел 22 матча за красно-белых в текущем сезоне Мир РПЛ и получил 3 желтые карточки.
«Дуарте уже привык к нашему чемпионату и скоростям. Не хочу обидеть Алекса, но думаю, что чемпионат Парагвая ниже уровнем, чем РПЛ.
Сейчас Дуарте привык, ему более комфортно играть в России, он спрогрессировал», – считает Чернов.