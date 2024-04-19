Гурцкая про уход Дзюбы из «Локо»: «Это не фэйк. Его брали первым нападающим. Сейчас они понимают, что он будет вред приносить, сидя на лавке»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая заявил, что Артем Дзюба покинет «Локомотив» по окончании сезона.

Ранее появилась информация, что «Локомотив» решил расстаться с нападающим этим летом.

Вы слышали, что Дзюба уходит из «Локомотива»?

– Да.

Фэйк или не фэйк?

– Нет, не фэйк.

И куда он? В Китай?

– Я не знаю. Если возьмут его. Но из «Локомотива» уходит.

А почему? Что не так?

– А что так-то (смеется)? Уже давно что-то не так.

Понятно, что его брали не для того, чтобы он был форвардом номер один. Или под это его брали?

– Ну да, его брали под это. Они брали его, чтобы он был первым нападающим. Сейчас они понимают, что, сидя на лавке, он будет вред приносить. Поэтому они лучше будут искать первого нападающего, – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 24 матча, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Агент Дзюбы о слухах про уход Артема из «Локо»: «Лживые вбросы. Цели понятны – раскачать ситуацию под нужным углом. Но ничего не получится»

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12 комментариев
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Все верно
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"Хоп! Давай-давай! Дзюбу на...посылай!"(С)
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До новой обиды Дзюбы осталось 7 матчей...
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Ответ Карл_Иваныч
Это такой способ заработка - уходить с поручением неустойки. Хорошая работа агента.
У него летом контракт заканчивается!какая неустойка?
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Расстанется с компенсацией по контракту надо полагать. Вряд ли его за деньги купят.
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"Понятно, что его брали не для того, чтобы он был форвардом номер один. Или под это его брали?" Какой "гений" мог такой вопрос задать?? Как Локомотив мог брать Дзюбу не первым форвардом, когда в момент его перехода в клубе по сути не была центрального нападающего вообще?!! Или по мнению журналиста, Дзюба переходил, чтобы под Раконьяцем сидеть? ))
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ещё и Слуцкому в Китае помешает
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Брали когда надо было очки набирать любыми способами и так и делали - вешали на него и все, он боролся, забивал, скидывал. Получил контракт - сдулся. Футбол Галактионов не придумал какой со сдутым Дзюбой делать - долго продолжали играть в "пройти по флангу и навесить" - то на Дзюбу, потом - не на него. От Дзюбы отказались. Повезло что у Глушенкова пошло пока
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Шалимову надо было на 5 ставить
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Я думаю Артём уйдет в Астон Виллу.
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Ответ Hong Kil
Расстанется с компенсацией по контракту надо полагать. Вряд ли его за деньги купят.
У него контракт до конца сезона. Автоматом продлится, если Дзюба сделает 10 голевых действий. Если не сделает (что вполне вероятно, учитывая его спортивную форму и игровое время) то контракт закончится и он может идти на все 4 стороны без какой-либо компенсации.
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