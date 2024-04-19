Гурцкая про уход Дзюбы из «Локо»: «Это не фэйк. Его брали первым нападающим. Сейчас они понимают, что он будет вред приносить, сидя на лавке»
Тимур Гурцкая заявил, что Артем Дзюба покинет «Локомотив» по окончании сезона.
Ранее появилась информация, что «Локомотив» решил расстаться с нападающим этим летом.
– Вы слышали, что Дзюба уходит из «Локомотива»?
– Да.
– Фэйк или не фэйк?
– Нет, не фэйк.
– И куда он? В Китай?
– Я не знаю. Если возьмут его. Но из «Локомотива» уходит.
– А почему? Что не так?
– А что так-то (смеется)? Уже давно что-то не так.
– Понятно, что его брали не для того, чтобы он был форвардом номер один. Или под это его брали?
– Ну да, его брали под это. Они брали его, чтобы он был первым нападающим. Сейчас они понимают, что, сидя на лавке, он будет вред приносить. Поэтому они лучше будут искать первого нападающего, – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 24 матча, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.
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