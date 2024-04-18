Пономарев посоветовал Дзюбе перейти в Китай: «Они все метр с кепкой, а он здоровый, всех бы задавил. Попылил бы там пару лет, заработал денег и хорош»

Владимир Пономарев посоветовал Артему Дзюбе перейти в чемпионат Китая.

«Дзюбе надо уезжать в Китай. Они все метр с кепкой, а он здоровый, всех бы задавил. Как на столба на него бы играли.

Я бы очень приветствовал, чтобы уехал. Ему стоит задуматься об этом. Попылил бы там пару лет, заработал денег на дальнейшую жизнь и хорош», – сказал бывший футболист ЦСКА.

«Локо» сомневается в продлении контракта с Дзюбой. Артем хочет в «Шанхай» Слуцкого в случае ухода («Чемпионат»)