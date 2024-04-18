Пономарев посоветовал Дзюбе перейти в Китай: «Они все метр с кепкой, а он здоровый, всех бы задавил. Попылил бы там пару лет, заработал денег и хорош»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Китай Владимир Алексеевич Пономарев Р-Спорт Футбол

Владимир Пономарев посоветовал Артему Дзюбе перейти в чемпионат Китая.

«Дзюбе надо уезжать в Китай. Они все метр с кепкой, а он здоровый, всех бы задавил. Как на столба на него бы играли.

Я бы очень приветствовал, чтобы Дзюба уехал. Ему стоит задуматься об этом. Попылил бы там пару лет, заработал денег на дальнейшую жизнь и хорош», – сказал бывший футболист ЦСКА. 

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25 комментариев
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Аналитика которую мы заслужили)) он по мультикам на жизнь смотрит
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Привязали бы как Гулливера и водили вокруг него хороводы. Ой, дурааааак
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Фатальная ошибка - метр с кепкой. В Китае живёт миллиард человек, и есть очень неплохие баскетболисты. Даже в НБА играли.
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Что за стереотипы , китайцы низкие , сами хотим чтоб нас уважали и так относимся к другим нациям
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Ответ Роман Ромашка
заодно научил бы китайцев работать правой рукой)
Скорее всего они реальным делом заняты, их полтора лярда
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Они все метр с кепкой, а он здоровый, всех бы задавил.

"метр с кепкой" это интеллектуальный уровень товарища Пономарёва.
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Китайцы давно мутировали из брюсов в леброны.
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Можно было сказать, что они там ниже Дзюбы ростом или что не высокие но Понамареву воспитание не позволяет нормально выражаться, поэтому и "метр с кепкой"
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Ответ London-D
Средний мужской рост в Китае уже выше, чем в России
Что за чушь лол
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Разве это не разисм?
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Дзю и братьев с Игнашевичем неоднократно продавливал)
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Тогда уж за компанию можно и Сулейманова взять
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Аксакал Китай с Вьетнамом перепутал. Простим ветерану. Зы. А китайцы вообще-то довольно фактурные.
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только так и забивает когда совсем не сложно либо когда нет сопротивления
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Китайцы намного выше тех же японцев кстати.
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Ответ London-D
Средний мужской рост в Китае уже выше, чем в России
Китай-165 см. Россия- 176,6см...
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Неплохой вариант кстати
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