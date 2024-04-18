Пономарев посоветовал Дзюбе перейти в Китай: «Они все метр с кепкой, а он здоровый, всех бы задавил. Попылил бы там пару лет, заработал денег и хорош»
Владимир Пономарев посоветовал Артему Дзюбе перейти в чемпионат Китая.
«Дзюбе надо уезжать в Китай. Они все метр с кепкой, а он здоровый, всех бы задавил. Как на столба на него бы играли.
Я бы очень приветствовал, чтобы Дзюба уехал. Ему стоит задуматься об этом. Попылил бы там пару лет, заработал денег на дальнейшую жизнь и хорош», – сказал бывший футболист ЦСКА.
«Локо» сомневается в продлении контракта с Дзюбой. Артем хочет в «Шанхай» Слуцкого в случае ухода («Чемпионат»)
"метр с кепкой" это интеллектуальный уровень товарища Пономарёва.