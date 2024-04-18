Болельщик «Ромы» заявил, что хочет перед эвтаназией увидеть победу римлян в ЛЕ. Де Росси попросил его связаться клубом, фанат сказал, что пошутил
Болельщик «Ромы» соврал про смертельную болезнь, говоря о желании увидеть трофей.
На днях болельщик, представившийся Эдоардо, позвонил на одну из итальянских радиостанций и сказал, что страдает неизлечимой болезнью. Он заявил, что планирует поехать в Швейцарию, чтобы совершить процедуру эвтаназии (В России эвтаназия запрещена федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан РФ» – Sports) 22 мая – в тот же день, когда пройдет финал Лиги Европы.
Фанат сказал, что хочет перед уходом из жизни увидеть, как его любимая команда возьмет трофей.
На это отреагировал главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси. Он попросил болельщика связаться с клубом.
«Мы можем пообещать ему, что проявим полную самоотдачу, он глубоко тронул нас. Клуб разыскивает его, если он не хочет сохранить анонимность. Мы также связались с радиостанцией, чтобы понять, кто он такой, и иметь возможность выполнить его просьбу.
Мы даже не знаем, как себя вести, потому что это очень деликатный вопрос. Но мы не можем его найти, и если он хочет связаться с нами, то мы здесь», – сказал де Росси.
Сегодня Эдоардо снова позвонил на радио. Он признался, что его история – неправда. По словам болельщика, у него действительно есть болезнь, но не смертельная, и он никогда не планировал эвтаназию.
«Мы живем в обществе, где, если вы больны, вам, по-видимому, приходится жалеть себя. Если вы смеетесь и шутите, то создается ощущение, что вы не страдаете.
Если я и допустил ошибку, то в том, что сказал, что моя болезнь смертельна, но я исправляюсь. Болезнь не смертельная, но хроническая и неизлечимая, я живу с ней уже много лет и вынужден уехать за границу для экспериментального лечения. Но я не собираюсь в Швейцарию...
Я не думал, что это привлечет столько внимания. Я сделал это, потому что меня рассмешило то, что даже в такой болезненной ситуации моя первая мысль почти всегда была о «Роме».
Я все время шучу, это помогает мне справляться с трудностями. Вот почему многие друзья, которые слушали радиоинтервью, узнали мой голос и подумали, что я сошел с ума. Они задавались вопросом, что я скрываю», – сказал фанат.
До свидания))