Болельщик «Ромы» заявил, что хочет перед эвтаназией увидеть победу римлян в ЛЕ. Де Росси попросил его связаться клубом, фанат сказал, что пошутил

Болельщик «Ромы» соврал про смертельную болезнь, говоря о желании увидеть трофей.

На днях болельщик, представившийся Эдоардо, позвонил на одну из итальянских радиостанций и сказал, что страдает неизлечимой болезнью. Он заявил, что планирует поехать в Швейцарию, чтобы совершить процедуру эвтаназии (В России эвтаназия запрещена федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан РФ» – Sports) 22 мая – в тот же день, когда пройдет финал .

Фанат сказал, что хочет перед уходом из жизни увидеть, как его любимая команда возьмет трофей.

На это отреагировал главный тренер «Ромы» . Он попросил болельщика связаться с клубом.

«Мы можем пообещать ему, что проявим полную самоотдачу, он глубоко тронул нас. Клуб разыскивает его, если он не хочет сохранить анонимность. Мы также связались с радиостанцией, чтобы понять, кто он такой, и иметь возможность выполнить его просьбу.

Мы даже не знаем, как себя вести, потому что это очень деликатный вопрос. Но мы не можем его найти, и если он хочет связаться с нами, то мы здесь», – сказал де Росси.

Сегодня Эдоардо снова позвонил на радио. Он признался, что его история – неправда. По словам болельщика, у него действительно есть болезнь, но не смертельная, и он никогда не планировал эвтаназию.

«Мы живем в обществе, где, если вы больны, вам, по-видимому, приходится жалеть себя. Если вы смеетесь и шутите, то создается ощущение, что вы не страдаете.

Если я и допустил ошибку, то в том, что сказал, что моя болезнь смертельна, но я исправляюсь. Болезнь не смертельная, но хроническая и неизлечимая, я живу с ней уже много лет и вынужден уехать за границу для экспериментального лечения. Но я не собираюсь в Швейцарию...

Я не думал, что это привлечет столько внимания. Я сделал это, потому что меня рассмешило то, что даже в такой болезненной ситуации моя первая мысль почти всегда была о «Роме».

Я все время шучу, это помогает мне справляться с трудностями. Вот почему многие друзья, которые слушали радиоинтервью, узнали мой голос и подумали, что я сошел с ума. Они задавались вопросом, что я скрываю», – сказал фанат.