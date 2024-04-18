Болельщик «Ромы» заявил, что хочет перед эвтаназией увидеть победу римлян в ЛЕ. Де Росси попросил его связаться клубом, фанат сказал, что пошутил

Теги Рома Даниэле де Росси серия А Италия Лига Европы УЕФА болельщики Здоровье Футбол

Болельщик «Ромы» соврал про смертельную болезнь, говоря о желании увидеть трофей.

На днях болельщик, представившийся Эдоардо, позвонил на одну из итальянских радиостанций и сказал, что страдает неизлечимой болезнью. Он заявил, что планирует поехать в Швейцарию, чтобы совершить процедуру эвтаназии (В России эвтаназия запрещена федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан РФ» – Sports) 22 мая – в тот же день, когда пройдет финал Лиги Европы

Фанат сказал, что хочет перед уходом из жизни увидеть, как его любимая команда возьмет трофей. 

На это отреагировал главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси. Он попросил болельщика связаться с клубом. 

«Мы можем пообещать ему, что проявим полную самоотдачу, он глубоко тронул нас. Клуб разыскивает его, если он не хочет сохранить анонимность. Мы также связались с радиостанцией, чтобы понять, кто он такой, и иметь возможность выполнить его просьбу.

Мы даже не знаем, как себя вести, потому что это очень деликатный вопрос. Но мы не можем его найти, и если он хочет связаться с нами, то мы здесь», – сказал де Росси. 

Сегодня Эдоардо снова позвонил на радио. Он признался, что его история – неправда. По словам болельщика, у него действительно есть болезнь, но не смертельная, и он никогда не планировал эвтаназию.

«Мы живем в обществе, где, если вы больны, вам, по-видимому, приходится жалеть себя. Если вы смеетесь и шутите, то создается ощущение, что вы не страдаете. 

Если я и допустил ошибку, то в том, что сказал, что моя болезнь смертельна, но я исправляюсь. Болезнь не смертельная, но хроническая и неизлечимая, я живу с ней уже много лет и вынужден уехать за границу для экспериментального лечения. Но я не собираюсь в Швейцарию...

Я не думал, что это привлечет столько внимания. Я сделал это, потому что меня рассмешило то, что даже в такой болезненной ситуации моя первая мысль почти всегда была о «Роме».

Я все время шучу, это помогает мне справляться с трудностями. Вот почему многие друзья, которые слушали радиоинтервью, узнали мой голос и подумали, что я сошел с ума. Они задавались вопросом, что я скрываю», – сказал фанат. 

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20 комментариев
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У итальянцев очень специфическое чувство юмора. Редко кто это может понять.
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Дурачок
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Тут вспоминается притча про волков. Как раз про римский клуб🐺
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ну он чистейший э Банашнка...
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в италии когда-то был розыгрыш с матерацци, там якобы неизлечимо больной человек сообщил, что хочет увидеться перед смертью со своим кумиром , разумеется матрикс отреагировал пришел с футболкой Интера с автографом как и подобает , когда врачи вышли , больной время от времени играя роль повторял какие то шутки про матрикса и отрубался , правда недолго, сидевший рядом начинал будить лещами) и это было смешно, не то как разыграли матерации, но даже в такой ситуации он был тем же матриксом каким был на поле)
+2
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+2
Ответ Заяцволк
Самый лютейший комментарий за последнее время, жесточайшие старпёрские стереотипы ) Настоящий болельщик уверен, что должен поддерживать команду - это своего рода футбольный алень - это как настоящий мужчина, который уверен, что должен ухаживать за женщиной ))) Болельщику убиться, чтобы клуб победил ? Зачем ему это делать ? Клуб поддерживают миллионные контракты, футболист в минуту зарабатывает больше, чем болельщик за год - и болельщик ещё должен что-то делать для клуба ?? Самим-то не смешно ? )) Именно клуб должен делать для болельщиков, а не наоборот, он должен развлекать и радовать болельщиков своей вразумительной игрой
То есть вам даже элементарные нормы этики чужды, про то что врать нехорошо, а врать такими вещами не просто подло, а ещё и опасно для собственной жизни. Может я и старпёр, но карму никто не отменял. Живите с этим. И с тем что кто-то получает миллионные контракты))
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прошлогодний Кубок Конференций этот никчёмник пролежал под капельницей?
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Ответ Заяцволк
Самый лютейший комментарий за последнее время, жесточайшие старпёрские стереотипы ) Настоящий болельщик уверен, что должен поддерживать команду - это своего рода футбольный алень - это как настоящий мужчина, который уверен, что должен ухаживать за женщиной ))) Болельщику убиться, чтобы клуб победил ? Зачем ему это делать ? Клуб поддерживают миллионные контракты, футболист в минуту зарабатывает больше, чем болельщик за год - и болельщик ещё должен что-то делать для клуба ?? Самим-то не смешно ? )) Именно клуб должен делать для болельщиков, а не наоборот, он должен развлекать и радовать болельщиков своей вразумительной игрой
То есть мужчина не должен ухаживать за женщиной по вашему?
До свидания))
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Ответ Amalfitano
У итальянцев очень специфическое чувство юмора. Редко кто это может понять.
а у эстонцев? не смешите мои тапки!
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Ответ Amalfitano
У итальянцев очень специфическое чувство юмора. Редко кто это может понять.
Может в камеди выступать.
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Ответ InterDream
в италии когда-то был розыгрыш с матерацци, там якобы неизлечимо больной человек сообщил, что хочет увидеться перед смертью со своим кумиром , разумеется матрикс отреагировал пришел с футболкой Интера с автографом как и подобает , когда врачи вышли , больной время от времени играя роль повторял какие то шутки про матрикса и отрубался , правда недолго, сидевший рядом начинал будить лещами) и это было смешно, не то как разыграли матерации, но даже в такой ситуации он был тем же матриксом каким был на поле)
Это незаслуженно незамеченная угарная история, если, конечно, правда))
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