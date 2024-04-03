Дуарте о Москве: «Главное впечатление – Красная площадь. Особенно зимой, когда все украшено к новогодним праздникам»

Теги Спартак премьер-лига Россия Алексис Дуарте Футбол

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте впечатлен украшениями на Красной площади.

«Главное впечатление – это Красная площадь. Особенно зимой, когда все украшено к новогодним праздникам.

А тем друзьям, которые захотят сюда приехать, я просто посоветую взять обзорную экскурсию, чтобы не пропустить ничего интересного», – сказал парагвайский защитник.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Алексис Дуарте провел 20 матчей за «Спартак» и получил 3 предупреждения.

Команда Гильермо Абаскаля занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, набрав 32 балла. У лидирующего «Зенита» – 41 очко. 

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2 комментария
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Превратился из гадкого утёнка в добротного защитника, а как его клеймили в начале пути....
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это ты ещё в Коломне не был!
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