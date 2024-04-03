Защитник «Спартака» Алексис Дуарте впечатлен украшениями на Красной площади.

«Главное впечатление – это Красная площадь. Особенно зимой, когда все украшено к новогодним праздникам.

А тем друзьям, которые захотят сюда приехать, я просто посоветую взять обзорную экскурсию, чтобы не пропустить ничего интересного», – сказал парагвайский защитник.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Алексис Дуарте провел 20 матчей за « » и получил 3 предупреждения.

Команда Гильермо Абаскаля занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, набрав 32 балла. У лидирующего «Зенита» – 41 очко.