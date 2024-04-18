Флик не оставляет надежд возглавить «Барсу», несмотря на желание клуба назначить Маркеса (Mundo Deportivo)

Теги Барселона Рафаэль Маркес Хави Ла Лига Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик все еще надеется возглавить «Барселону».

Ранее стало известно, что каталонский клуб хочет назначить на пост главного тренера Рафаэля Маркеса, если Хави не передумает уходить. 

Несмотря на это, Флик не оставляет надежд поработать в «блаугране», сообщает Mundo Deportivo. Немецкий специалист хочет увидеть, как будут развиваться события в «Барсе», прежде чем принимать решение относительно своего будущего.

Важную роль в этом будет играть встреча Хави с руководством клуба, которая пройдет на следующей неделе. 

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13 комментариев
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Судя по заголовку, он скоро начнёт сидеть у двери офиса Барсы с плакатом : аозьмите меня, пожалуйста
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Вот бы посмотреть на тех членов совета директоров, кто хочет не Флика назначить, а Маркеса.

Уверен, что все руки у них в точках от шприцов.
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Ответ BurBon
Барса даже не будет рассматривать тренера без знания испанского.
Я не сомневаюсь,что Флика прокатят по какой-нибудь подобной причине и назначат физрука из детско-юношеской секции,которому предстоит тренировать Де Йонгов,Гюндоганов,Матшей,Кристенсенов и других чуваков,которые в совершенстве знают английский))
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Ответ Фарид Харисов
Вот бы посмотреть на тех членов совета директоров, кто хочет не Флика назначить, а Маркеса. Уверен, что все руки у них в точках от шприцов.
Вся полная информация о руководстве клуба есть в открытом доступе. Зачем так утверждать, никто из них не похож на нарика. Пикантность ситуации в другом. Маркес давно в структуре клуба, всё и про всех знает, ему не нужна никакая адаптация. И в случае его неудачи, скорее всего будут предусмотрены маленькие или совсем никакие отступные. Что не маловажно с учётом финансового состояния клуба. Но и Ханси Флика не нужно сбрасывать совсем со счетов, может быть он согласится только за еду, ради славы, своей и команды.
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Ханси Флик в любом случае очень квалифицированный специалист, в тренде так сказать. Всё будет зависеть от того какие условия предложит Барса и согласится ли он.
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У меня слов нет,зачем Маркес?Лучше назначить Флика если у него дела не пойдут тогда уже через год договориться с Клоппом
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Ответ Бронислав Каминский
А что за языковой барьер?Флик наверняка английский знает,как и большинство основного состава
Барса даже не будет рассматривать тренера без знания испанского.
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Ответ Бронислав Каминский
Я не сомневаюсь,что Флика прокатят по какой-нибудь подобной причине и назначат физрука из детско-юношеской секции,которому предстоит тренировать Де Йонгов,Гюндоганов,Матшей,Кристенсенов и других чуваков,которые в совершенстве знают английский))
Возможно 2 игроков из этого списка уже не будет в Барсе летом.
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