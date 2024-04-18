Флик не оставляет надежд возглавить «Барсу», несмотря на желание клуба назначить Маркеса (Mundo Deportivo)

Ханс-Дитер Флик все еще надеется возглавить «Барселону».

Ранее стало известно, что каталонский клуб хочет назначить на пост главного тренера , если Хави не передумает уходить.

Несмотря на это, не оставляет надежд поработать в «блаугране», сообщает Mundo Deportivo. Немецкий специалист хочет увидеть, как будут развиваться события в «Барсе», прежде чем принимать решение относительно своего будущего.

Важную роль в этом будет играть встреча с руководством клуба, которая пройдет на следующей неделе.