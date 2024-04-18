Флик не оставляет надежд возглавить «Барсу», несмотря на желание клуба назначить Маркеса (Mundo Deportivo)
Ханс-Дитер Флик все еще надеется возглавить «Барселону».
Ранее стало известно, что каталонский клуб хочет назначить на пост главного тренера Рафаэля Маркеса, если Хави не передумает уходить.
Несмотря на это, Флик не оставляет надежд поработать в «блаугране», сообщает Mundo Deportivo. Немецкий специалист хочет увидеть, как будут развиваться события в «Барсе», прежде чем принимать решение относительно своего будущего.
Важную роль в этом будет играть встреча Хави с руководством клуба, которая пройдет на следующей неделе.
Уверен, что все руки у них в точках от шприцов.