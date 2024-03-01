«Барселона» сомневается насчет Флика в качестве замены Хави. Каталонцы считают, что у немца недостаточно опыта работы в других клубах (As)

Теги премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Ханси Флик не убедил «Барселону» в качестве главного тренера.

По данным As, «Барселона» сомневается в кандидатуре Ханси Флика в качестве главного тренера. Клуб считает, что тренер не добился успехов нигде, кроме «Баварии», и что у него недостаточно опыта работы за пределами Германии. Вдобавок к этому немец не убедил своей работой в немецкой сборной.

Кроме того, он слишком настаивает на своей кандидатуре. В клубе это считают признаком того, что, возможно, у него больше нет других вариантов.

Как утверждается, президент «Барселоны» Жоан Лапорта видит подходящим вариантом на замену Хави тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

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35 комментариев
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А у Хави в момент прихода опыта конечно было с горкой…
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Ответ Родя Раскольников
Комментарий скрыт
К чему этот бестолковый каламбур с фамилией Флика?
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То есть 8:2 для них были неубедительными?
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Ну, тогда надо звать Божовича. У него опыт работы во всяких разных клубах
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Ответ Peter Parker
Ну, тогда надо звать Божовича. У него опыт работы во всяких разных клубах
С детства за... ммм.... (в сторону: Кто там у нас? роется в бумагах)
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по таким критериям,тучи по тихоньку рассеиваются,над головой Моуринью
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Это скорее хорошая новость, мощный период в Баварии может быть аргументом, но неудача в сборной Германии сильно подпортила впечатление, был бы рискованный вариант
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Автор Johnny 67
Источник As
Ну эти точно знают, как обстоят дела в Барселоне.
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Как-то полное отсутствие логики. Сначала Флик не устраивает, что мало опыта, что мало чего достиг. И тут же Де Дзерби! А у него сколько опыта и чего и с кем он выиграл?
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У немца хороший опыт против Барсы
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Зато у Хави опыта до фига))
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Ответ Родя Раскольников
Комментарий скрыт
«Хави свой и знает клуб от и до, найс сравнение» найс сравнение.
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Ответ Леван Сиукаев
по таким критериям,тучи по тихоньку рассеиваются,над головой Моуринью
Гави и Арахуо, готовые уничтожать, будут его любовью)
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Эхх, на очередные грабли наступят если не назначат Флика, игрокам сейчас нужен тренер-психолог, они подавлены а Флик именно такой если верить интернету))
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А у Гвардиолы был опыт тренера в больших клубах когда он Барселону возглавил? Или у Зидана в Реале?
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А уж Лапорта спец по тренерам...
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Ответ SpilightTwarkle
То есть 8:2 для них были неубедительными?
Потому и не приглашают, так как глоры будут испытывать стыд, при виде Флика
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Так-то вариантов почти нет.
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У вас недостаточно опыта, вы нам не подходите. до свидания.
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Очень уважаю Флика-тренера, но уверен, что в Барсу вообще нельзя приглашать немца-тренера, даже самого гениального. Несовместимость во всех отношениях.
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Зря. Если это не кря
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венгера бы в барсу, если он согласится конечно. думаю хороший вариант из не занятых специалистов.
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Ответ therealgreenman
А у Хави в момент прихода опыта конечно было с горкой…
У него ДНК)
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Ответ therealgreenman
А у Хави в момент прихода опыта конечно было с горкой…
То есть если тогда назначали неопытного Хави, то и сейчас не должны думать об этом аспект ? Бессмысленный комментарий.
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Ответ Peter Parker
Ну, тогда надо звать Божовича. У него опыт работы во всяких разных клубах
Бьелсу и Магата сразу
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