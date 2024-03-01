«Барселона» сомневается насчет Флика в качестве замены Хави. Каталонцы считают, что у немца недостаточно опыта работы в других клубах (As)
Ханси Флик не убедил «Барселону» в качестве главного тренера.
По данным As, «Барселона» сомневается в кандидатуре Ханси Флика в качестве главного тренера. Клуб считает, что тренер не добился успехов нигде, кроме «Баварии», и что у него недостаточно опыта работы за пределами Германии. Вдобавок к этому немец не убедил своей работой в немецкой сборной.
Кроме того, он слишком настаивает на своей кандидатуре. В клубе это считают признаком того, что, возможно, у него больше нет других вариантов.
Как утверждается, президент «Барселоны» Жоан Лапорта видит подходящим вариантом на замену Хави тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
Источник As
Ну эти точно знают, как обстоят дела в Барселоне.