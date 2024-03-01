«Барселона» сомневается насчет Флика в качестве замены Хави. Каталонцы считают, что у немца недостаточно опыта работы в других клубах (As)

Ханси Флик не убедил «Барселону» в качестве главного тренера.

По данным As, « » сомневается в кандидатуре в качестве главного тренера. Клуб считает, что тренер не добился успехов нигде, кроме «Баварии», и что у него недостаточно опыта работы за пределами Германии. Вдобавок к этому немец не убедил своей работой в немецкой сборной.

Кроме того, он слишком настаивает на своей кандидатуре. В клубе это считают признаком того, что, возможно, у него больше нет других вариантов.

Как утверждается, президент «Барселоны» видит подходящим вариантом на замену тренера «Брайтона» .