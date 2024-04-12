У «Ромы» 10 побед, 4 ничьих и 2 поражения в 16 играх после увольнения Моуринью

Теги Рома Милан Даниэле де Росси Жозе Моуринью серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Даниэле де Росси одержал 10-ю победу в качестве главного тренера «Ромы».

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Рома» в гостях одолела «Милан» (1:0).

Это 10-я победа римлян при Даниэле де Росси. После увольнения Жозе Моуринью у «Ромы» в 16 играх 10 побед, 4 ничьих и 2 поражения.

Ответная встреча состоится 18 апреля в Риме.

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26 комментариев
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Не повезло, что Моура уволили. Рома теперь в футбол играет, а не после матчей рассказывают о судействе. Можно и так было с составом на "девятое" место. Первый тайм от Милана просто отвратный, да и матч в целом. В чемпионате ловить нечего, надо все силы бросать на ответку
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повезло Роме с Де Росси....
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Это всё на багаже Моуринью. Вот всегда с ним такая несправедливость, ставит командам "супер игру" - его увольняют, и следующий собирает все лавры. Если бы его не уволили Рома бы ЛЧ выиграла
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+14
А что случилось ? Состав намного круче стал ? Персофаны талмача уверяли, что у Ромы - 10-й состав в Италии
+11
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+9
Ответ Подкат Мальдини
Справедливости ради и при всем уважении к Де Росси обычная рабочая статистика
Ой да ладно
Фанаты Моуринью чуть ли не вылет в Серию Б предрекали,после увольнения Жозе
А для Де Росси, который только начал тренировать это отличные показатели
+9
-1
+8
Главное, вовремя уволить толмача и сезон ещё можно спасти
+12
-4
+8
Ответ Подкат Мальдини
Справедливости ради и при всем уважении к Де Росси обычная рабочая статистика
Справедливости ради, он принял команду в пошатанном положении и на 9м месте. И ещё в результаты в перемешку с Лигой Европы. Ну и Де Росси тренер без опыта практически. Отличная статистика я считаю
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+6
Ответ Тюменский медвежонок
Комментарий скрыт
Рома играла по счету. Любая итальянская команда так играет после забытого гола в важных матчах.
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Ответ Тюменский медвежонок
Комментарий скрыт
Да толковых моментов по пальцам пересчитать, обороняли 0-1 и с задачей справились. Первая победа Ромы над Миланом за 5 лет
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+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Кто-нибудь в курсе? Игрокам игравшим за клуб и перешедшим в другой в межсезонье всёравно медаль дают в случае триумфа. Если Рома выиграет ЛЕ, Моуру медаль причитается?)
конечно, он же в группе тренировал их)
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Ответ Подкат Мальдини
Справедливости ради и при всем уважении к Де Росси обычная рабочая статистика
Процент побед у Де Росси выше, чем у Жозе
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топарь Пиоли проигрывает тренеру практически без опыта работы.
топарь Леава пропадает в очередном большом матче
ничего нового
+2
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Лукаку лучший деф))
+1
0
+1
Кто-нибудь в курсе? Игрокам игравшим за клуб и перешедшим в другой в межсезонье всёравно медаль дают в случае триумфа. Если Рома выиграет ЛЕ, Моуру медаль причитается?)
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Фанаты Моуринью так радовались поражению Ромы от Интера, а затем ничьим с Фиорентиной и Лечче. Вот только больше поводов для радости Де Росси им не предоставил.
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Ответ Axs Men
Это всё на багаже Моуринью. Вот всегда с ним такая несправедливость, ставит командам "супер игру" - его увольняют, и следующий собирает все лавры. Если бы его не уволили Рома бы ЛЧ выиграла
Справедливости ради, в еврокубках Рома - совсем другая команда. И при Фонсеке выбили крепкий Аякс и мощно сыграли в ответке с МЮ (по моментам те 6:2 могли отыграть с запасом), и при Моуре нанесли Байеру последнее к сегодняшнему дню поражение, и сейчас Милан обыграли впервые за 7 матчей. Как это объяснить?
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Ответ bahmet2012
В стиле Моуринью и отыграли. Даниэле Моуринью.
Ну это не правда. Жозе играл в 3 центральных защитника, а когда забивал гол, количество защитников удваивалось. Рома Де Росси как минимум бегает в контратаки и прессингует, ходит вперёд большими силами в т.ч. с привлечением игроков обороны. Игра была достаточно смелой, учитывая то, что в соперниках не Специя, а целый Милан, еще и на Сан-Сиро.
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Ответ dmitry_demidov
Ну это не правда. Жозе играл в 3 центральных защитника, а когда забивал гол, количество защитников удваивалось. Рома Де Росси как минимум бегает в контратаки и прессингует, ходит вперёд большими силами в т.ч. с привлечением игроков обороны. Игра была достаточно смелой, учитывая то, что в соперниках не Специя, а целый Милан, еще и на Сан-Сиро.
Да и Моура бегают в контру. А так 10-11 игроков за линией прям перед штрафной.
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Ответ bahmet2012
Да и Моура бегают в контру. А так 10-11 игроков за линией прям перед штрафной.
Нет, когда Моур забивал гол, он садился в оборону. Особенно если команда из верхней половины таблицы и особенно если игра в гостях. Он буквально ехал в каждую такую игру за 0:0
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