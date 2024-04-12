У «Ромы» 10 побед, 4 ничьих и 2 поражения в 16 играх после увольнения Моуринью
Даниэле де Росси одержал 10-ю победу в качестве главного тренера «Ромы».
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Рома» в гостях одолела «Милан» (1:0).
Это 10-я победа римлян при Даниэле де Росси. После увольнения Жозе Моуринью у «Ромы» в 16 играх 10 побед, 4 ничьих и 2 поражения.
Ответная встреча состоится 18 апреля в Риме.
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