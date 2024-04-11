Пиоли перед матчем с «Ромой» в ЛЕ: «Милан» в отличной форме, верю, что игра будет зрелищной»

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Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча с «Ромой» в Лиге Европы.

Сегодня «Милан» примет римлян в первой игре 1/4 финала.

– Это другой турнир, другая история. Мы знаем, как трудно противостоять хорошему сопернику, который показывает отличную игру, но мы подходим к этому противостоянию в хорошей форме и проявим все свои качества на поле.

«Рома» изменилась с приходом Де Росси. Мы не изучали очные встречи в чемпионате, а сосредоточились на новых идеях, которые Де Росси привнес в команду.

Для нас это, безусловно, хороший момент. Команда в хорошем настроении и достойно подходит к решающему моменту сезона. Противостояние продлится 180 минут, но в этом матче мы должны постараться привезти домой что-то хорошее.

В конце концов, нам придется играть с соперниками самого высокого уровня, это бывает уже в четвертьфинале. Здесь действительно сильные команды, это очень важная и престижная задача, и мы должны очень внимательно подойти к ее решению.

– Можно ли представить это противостояние в Лиге чемпионов?

– Безусловно. С самого начала [во вторник] я смотрел только матч «Реала и «Сити», а со второго тайма – обе игры. Оба матча были хороши.

Я верю, что в этом матче команды тоже покажут зрелищную игру, – сказал главный тренер «Милана» в интервью Sky Sport Italia.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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9 комментариев
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Ответ Vatikan
после лч только рпл смотреть можно, остальные кубки скучные, если только как снотворное
Как вообще можно РПЛ смотреть? Зачем?
+5
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+5
Вечером будет бомбезный матч !!!
Forza Roma ❤️💛
+4
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Думаю кузены выйдут в полуфинал
но если там будет Байер, то будет сложно рассчитывать на победу
+2
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+1
Интересно как Рома сыграет при Де Росси с Миланом. При Моуре в одну калитку укатывали, а тут думаю бой дадут. Форма у Милана топ, надеюсь игра будет на уровне баталий из ЛЧ)
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У Ромы прошел конфетно-букетный период с Де Росси, эмоции немного схлынули и очки добываются с трудом. Вот и посмотрим, как джалоросси отреагируют на качественный миланский раздражитель.
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Ответ MVL
Как вообще можно РПЛ смотреть? Зачем?
Некоторые любят испытывать боль. )
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Ответ i love it
Думаю кузены выйдут в полуфинал но если там будет Байер, то будет сложно рассчитывать на победу
Почему бы Милану не победить Байер ? Аспирину все равно рано или поздно нужно проиграть.
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Ответ Вадим Белозёров
Почему бы Милану не победить Байер ? Аспирину все равно рано или поздно нужно проиграть.
Думаю даже Интеру было бы невероятно сложно победить их, Милан думаю им проиграет,ну очень хорош НеверЛузен!
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