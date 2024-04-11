Пиоли перед матчем с «Ромой» в ЛЕ: «Милан» в отличной форме, верю, что игра будет зрелищной»

Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча с «Ромой» в Лиге Европы.

Сегодня « » примет римлян в первой игре 1/4 финала.

– Это другой турнир, другая история. Мы знаем, как трудно противостоять хорошему сопернику, который показывает отличную игру, но мы подходим к этому противостоянию в хорошей форме и проявим все свои качества на поле.

« » изменилась с приходом . Мы не изучали очные встречи в чемпионате, а сосредоточились на новых идеях, которые Де Росси привнес в команду.

Для нас это, безусловно, хороший момент. Команда в хорошем настроении и достойно подходит к решающему моменту сезона. Противостояние продлится 180 минут, но в этом матче мы должны постараться привезти домой что-то хорошее.

В конце концов, нам придется играть с соперниками самого высокого уровня, это бывает уже в четвертьфинале. Здесь действительно сильные команды, это очень важная и престижная задача, и мы должны очень внимательно подойти к ее решению.

– Можно ли представить это противостояние в ?

– Безусловно. С самого начала [во вторник] я смотрел только матч « и «Сити», а со второго тайма – обе игры. Оба матча были хороши.

Я верю, что в этом матче команды тоже покажут зрелищную игру, – сказал главный тренер «Милана» в интервью Sky Sport Italia.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.