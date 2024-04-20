Манчестер Сити — Челси: прогноз на матч 20 апреля 2024, Кубок Англии

20 апреля 2024 года в английской столице Лондон состоится полуфинальный матч Кубка Англии между командами «Сити» и «Челси». Матч пройдет на стадионе «Уэмбли». Начало поединка запланировано на 19:15 по московскому времени.

«Челси» уже в 8 очных матчах кряду не может отыграть «Сити» и последний раз им это удавалось в 2021 году. Обеим командам хочется в этом сезоне обзавестись трофеем и будет важный матч для обоих клубов. А у кого получится приблизиться к этому на шаг ближе, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (1,5), ОЗ (да).

Манчестер Сити

В английском кубке текущего сезона команда Гвардиолы стартовала со стадии 1/32 финала, где уверенно разобралась со скромным «Хаддерсфилд» (5:0). 2 гола было забито в 1 тайме и 3 во втором и полная доминация манчестерской команды не оставили ни единого шанса сопернику.

В 1/16 им достался очень серьезный оппонент в лице «Тоттенхэма», которых удалось с трудом обыграть (1:0), забив голу под занавес встречи. А отличился победным голом на 88 минуте встречи Натан Аке.

В 1/8 финала был бит в голевой перестрелке «Лутон Таун» (6:2). Норвежец Холанд к 58 минуте встречи забил 5 голов, а Де Брюйне отметился 4 голевыми передачами на Эрлинга.

И, наконец, в четвертьфинальной кубковой встрече была виктория над «Ньюкаслом» (2:0). В этом матче Бернардо Силва на свой счет записал голевой дубль, который он сделал уже к 31 минуте игры.

В текущем сезоне АПЛ манчестерская команда сейчас борется за чемпионство и занимает сейчас лидирующую позицию. Команда Пепа воспользовалась осечкой своих конкурентов прошлом туре и обогнала их. От «Арсенала» и «Ливерпуля» есть гандикап в 2 балла при 6 оставшихся турах. «Сити» в этом сезоне чемпионата показывает отличную результативность и на их счету 76 забитых мячей и это сейчас лучший показатель в лиге. А Холанд отличился 20 раз и является вторым голеадором чемпионата после Палмера.

В последнем сыгранном туре АПЛ «Сити» без проблем обыграли дома «Лутон Таун» (5:1). Превосходство хозяев было огромным и несмотря на довольно скучный 1 тайм, во втором удавалось уже многое в атаке.

Последний свой матч манчестерская команда провела в рамках Лиги Чемпионов, где на домашнем поле разошлась миром в основное время игры с мадридским «Реалом» (1:1), но проиграла им в серии послематчевых пенальти (3:4). Тем самым команда в этом году покинула ЛЧ в четвертьфинале и была в шаге от прохода дальше. Все же в конце основного времени матча англичане имели очень хороший голевой момент, но Брюйне не смог с близкой позиции точно пробить по воротам.

Результаты «Манчестер Сити» в 5 последних сыгранных матчах:

17.04.24 «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» 1:1 (в серии пенальти 3:4);

13.04.24 «Манчестер Сити» — «Лутон Таун» 5 :1;

— «Лутон Таун» :1; 09.04.24 «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» 3:3;

06.04.24 «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» 2: 4 ;

2: ; 03.04.24 «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 4:1.

Интересные статические факты последних матчей «Манчестер Сити»:

В 28 последних встречах команда не проигрывает в основное время игры, при этом одерживает 21 викторию;

В последнем матче в качестве хозяев в основное время был ничейный результат;

В последних 5 матчах клуба обе команды забивали;

В 4 из 5 последних поединках пробивался тотал в 4,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть более 3 голов за игру;

Команда отличается голом в 5 последних поединках.

Челси

В Кубке Англии лондонская команда стартовала также, как и предстоящий соперник, с 1/32 финала. Там был обыгран клуб с более низкого дивизиона «Престон» (4:0). Первый тайм получился скучным на моменты, а вот во втором лондонцам удалось включиться на все сто и в отрезке с 58 по 69 минуту они забили трижды, а потом в концовке игры упрочили свое превосходство.

В следующей стадии была непростая первая встреча с «Астон Виллой», которая закончилась безголевой ничьей (0:0). А в переигровочном матче «Челси» праздновал победу (3:1). Клубу удалось забить 2 быстрых мяча и к 21 минуте игры уже повести в счете (2:0), а в начале 2 тайма лондонцы забили третий, на что «Вилла» ответила лишь голом престижа под конец игры.

В матче 1/8 финала была непростая схватка с одним из лидеров Чемпионшипа «Лидсом», завершившаяся победой (3:2). Обе команды поочередно лидировали в счете и казалось, что все шло к ничье, как на 90 минуте Галлахер принес победу своей команде и протащил дальше.

А в четвертьфинальной встрече удалось выбить из турнира «Лестер» (4:2). «Лисы» хорошо сопротивлялись и, проигрывая (0:2) смогли сравнять счет. Но потом схлопотали удаление, после чего под занавес встречи дважды пропустили.

В Чемпионате Англии в этом сезоне «аристократы» выступают не лучшим образом и имеют очень мало шансов попасть в зону еврокубков, все же отставание от пятого «Тоттенхэма» у них в 13 баллов. А вот побороться за 6 строку им будет вполне по силам и у них всего 3 очка отставания от шестого «Ньюкасла». Всего же лондонцы набрали 47 очков в 31 сыгранных туров сейчас занимают скромную для себя 9 позицию. Если в атакующей игре у них все неплохо и удалось забить 61 гол, то вот в обороне все плохо и 52 мяча уже они пропустили. Палмер является сейчас лучшим бомбардиром чемпионата и отличился 20 голами и 9 ассистами

В последнем туре АПЛ команда Почеттино уверенно разгромила дома в лондонском дерби «Эвертон» (6:0). Хозяева очень мощно смотрелись в атаке и надежно сыграли в обороне. Стоит отметить Палмера, который в этом матче оформил покер, а 3 первых мяча он уже забил к 29 минуте матча.

У лондонцев много потерь в составе и матч из-за травм пропустят следующие игроки: Джеймс, Лавиа, Нкунку, Угочукву, Фофана и под вопросом участие Дисаси, Санчес, Стерлинг и Фернандес.

Результаты «Челси» в 5 последних сыгранных матчах:

15.04.24 «Челси» — «Эвертон» 6 :0;

— «Эвертон» :0; 07.04.24 «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» 2:2;

04.04.24 «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 4 :3;

— «Манчестер Юнайтед» :3; 30.03.24 «Челси» — «Бернли» 2:2;

17.03.24 «Челси» — «Лестер» 4:2.

Интересные статические факты последних матчей «Челси»:

В 12 последних встречах команда не проигрывает в основное время игры, при этом в 7 побеждает;

В последних 3 матчах в качестве гостей была ничья;

В 7 из 8 последних играх клуба забивают обе команды;

В 8 последних матчах команды пробивается тотал в 3,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть более 3 голов за игру;

Клуб отличается голом в 8 последних поединках.

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Манчестер Сити – Челси: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 179 встреч. 66 из них стали победными для «горожан», а у «аристократов» в активе 71 виктория. И 42 игры закончились ничейным результатом.

«Сити» в этих матчах забивала в среднем 1,35 голов (242 мяча), а «Челси» 1,38 (247 мячей).

С самой большой разницей в счете были победы обеих команд (6:0). Манчестерской команде это удалось в 2019 году в рамках АПЛ, а лондонской в 2007 и тоже в рамках английского чемпионата.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

17.02.24 «Манчестер Сити» – «Челси» (1:1).

12.11.23 «Челси» – «Манчестер Сити» (4:4).

21.05.23 «Манчестер Сити» – «Челси» ( 1 :0).

– «Челси» ( :0). 08.01.23 «Манчестер Сити» – «Челси» ( 4 :0).

– «Челси» ( :0). 06.01.23 «Челси» – «Манчестер Сити» (0:1).

В последних 8 сыгранных очных поединках «Сити» ни разу не проигрывал лондонцам. К тому же одержал в них 6 побед и в 2 последних встречах разошелся миром.

В 2 последних сыгранных очных матчах обе команды не забивали друг другу. И в них клубы забивали 2 и более мяча за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Манчестер Сити – Челси

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Сити» — 1.55;

Ничья — 4.14;

Победа «Челси» — 5.52;

Ф1 (-1) — 1.93;

Ф2 (1) — 1.83;

Ф2 (1,5) — 1.48;

ТБ (2,5) — 1.54;

ТМ (2,5) — 2.36;

ТБ (3) — 1.93;

ТМ (3) — 1.83;

ОЗ (да) — 1.64;

ОЗ (нет) — 2.17.

Обе команды сейчас в хорошей игровой форме и показывают уже на протяжении многих игр стабильные результаты, не проигрывая более чем в 10 матчах в основное время игры. Да и в последних 2 очных встречах команды расходились миром, в одной из них буквально 2 месяца назад.

Поэтому хорошим вариантом здесь будет заключить пари на Ф2 (1,5), за неплохой 1.48, думаю все лондонцы поборются в этой встрече и если и проиграют, то с минимальной разницей в счете.

Обе команды в этом сезоне достаточно результативны, и в своих последних встречах они зачастую не уходят без забитых голов. Да и 2 последних сыгранных очных матчах они забивали друг другу. Тут можно заключить пари на ОЗ (да), за хороший коэффициент 1.64.

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