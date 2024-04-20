Манчестер Сити – Челси где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Англии 20 апреля
В субботу, 20 апреля, сыграют Манчестер Сити и Челси в полуфинале Кубка Англии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Уэмбли».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Сетанта Спортс.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Сити – Челси
- Начало матча запланировано на 19:15 по московскому времени.
Кубок Англии по футболу: все новости
Последние матчи Манчестер Сити
- Манчестер Сити – Реал Мадрид : 1 – 1
- Манчестер Сити – Лутон : 5 – 1
- Реал Мадрид – Манчестер Сити : 3 – 3
- Кристал Пэлас – Манчестер Сити : 2 – 4
- Манчестер Сити – Астон Вилла : 4 – 1
Последние матчи Челси
- Челси – Эвертон : 6 – 0
- Шеффилд Юнайтед – Челси : 2 – 2
- Челси – Манчестер Юнайтед : 4 – 3
- Челси – Бернли : 2 – 2
- Челси – Лестер : 4 – 2
Прогноз на матч Манчестер Сити – Челси
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