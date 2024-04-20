Манчестер Сити – Челси где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Англии 20 апреля

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В субботу, 20 апреля, сыграют Манчестер Сити и Челси в полуфинале Кубка Англии по футболу.

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Во сколько играют Манчестер Сити – Челси

  • Начало матча запланировано на 19:15 по московскому времени.

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Прогноз на матч Манчестер Сити – Челси

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