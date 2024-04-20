Вулверхэмптон — Арсенал: прогноз на матч 20 апреля 2024, АПЛ

20 апреля, в субботу, «Вулверхэмптон» на своем поле примет лондонский «Арсенал» в в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдет на арене «Молинью Стэдиум» и начнется в 21:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1; ТБ 2,5.

Вулверхэмптон

«Вулверхэмптон» по сути доигрывает сезон — команда идет на одиннадцатом месте турнирной таблицы и уже не претендует на попадание в зону еврокубков. Борьба за выживание «Вулвз» тоже не грозит: отрыв от идущего на восемнадцатом месте «Лутона» составляет 18 очков и даже математически уже не может покинуть АПЛ.

По сути команду Гари О’Нила держал в тонусе только розыгрыш Кубка Англии, в котором «Вулверхэмптон» дошел до четвертьфинала. На этой стадии «Вулвз» на своем поле принимал «Ковентри», выступающий в Чемпионшипе.

Матч получился драматичным, хотя первый тайм этого не предвещал и завершился нулевой ничьей. Во втором тайме «Ковентри» вышел вперед, но на 88-й минуте хозяева уже вели в счете.

Однако клуб из Чемпионшипа не только успел отыграться до конца основного времени матча, но и забить победный гол на десятой добавленной минуте.

Находясь в нескольких минутах от победы, «Вулверхэмптон» умудрился упустить шанс сыграть с «Манчестер Юнайтед» в ½ финала Кубка.

Это поражение, безусловно, стало ударом для команды О’Нила, и сильно ее деморализовало. Прошел уже месяц, а с тех пор команда не одержала ни одной победы.

В АПЛ «Вулверхэмптон» сумел набрать всего два в последних четырех играх. Сначала «Вулвз» уступил на выезде борющейся за попадание в Лигу Чемпионов «Астон Вилле» (0:2), а затем также в гостях сыграл вничью с «Бернли» (1:1).

На своем поле «Вулверхэмптон» уступил соседям по турнирной таблице «Вест Хэму» — 1:2. Причем это было второе подряд обидное поражение при своих зрителях. В первом тайме Пабло Сарабия вывел «Вулвз» вперед, реализовав пенальти. Но лондонцы сумели дважды забить после перерыва. На 99-й минуте хозяева отправили мяч в ворота соперника, но гол не был засчитан из-за офсайда.

Затем команда из Вулверхэмптона отправилась в гости к аутсайдеру «Ноттингем Форест» и лишь сумел поделить с ним очки — 2:2.

В целом работу Гари О’Нила оценивают в Англии высоко. Недавно даже появилась информация что в нем заинтересован «Манчестер Юнайтед», но сам специалист сказал, что с ним пока никто не связывался.

Что касается футболистов, то хороший для себя сезон проводит Матеус Кунья — бразилец забил 11 голов в АПЛ и лучший по этому показателю в своей команде. При этом Кунья оформил дубль в последней игре против «Ноттингем Форест».

Второй снайпер команды — Хван Хи Чхан. Южнокореец забил всего на один мяч меньше Куньи.

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Арсенал

«Арсенал» продолжает гонку за чемпионство, борясь сразу с двумя другими монстрами английского футбола — «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

В прошлом сезоне команда Микеля Артеты лидировала большую часть сезона и порой имели такой отрыв от преследователей, что никто уже не сомневался, что «канониры» возьмут трофей. Но весной лондонцы растеряли свое преимущество и дали «Манчестер Сити» спокойно финишировать первым.

В этом сезоне «Арсенал» уже выглядит ментально крепче и продолжает оставаться реальным претендентом на титул.

Правда, в последнем туре «Арсенал» неожиданно уступил «Астон Вилле» на своем поле — 0:2. Да, «Астон Вилла» в этом сезоне очень хороша и вполне может вырвать у «Тоттенхэма» место в Лиге Чемпионов, но все-таки осечки от команды Артеты мало кто ожидал.

Тем не менее, гости забили два мяча в последние шесть минут матча и забрали три очка.

«Арсенал» после этого поражения опустился на второе место и уступил первую строчку таблицы «Манчестер Сити».

Безусловно, у «Арсенала» очень тяжелый график. Матч с «Астон Виллой» проходил между двумя играми с мюнхенской «Баварией» в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

В Лондоне «Арсенал» повел в счете благодаря голу Букайо Сака, но команда Томаса Тухеля еще до перерыва вышла вперед после ударов Сержа Гнабри и Харри Кейна с пенальти.

После перерыва Леандро Троссард сравнял счет и принес своей команде ничью, но тогда стало понятно, что ответный матч в Мюнхене будет архисложным. Все-таки «Бавария» уступила «Байеру» в чемпионате Германии, впервые за долгое время не став чемпионом страны, и Лига Чемпионов для нее остается последним турниром, в котором можно что-то выиграть.

Так и вышло — матч в Германии стал для «Арсенала» невероятным испытанием. Первый тайм завершился вничью, а после перерыва немцы после удара Йозуа Киммиха вышли вперед. Этот гол так и остался единственным в матче, и в итоге «Арсенал» завершил свой евросезон. Мечту о выходе в полуфинал Лиги Чемпионов придется отложить как минимум на год.

После поражения от «Астон Виллы» шансы «Арсенала» на чемпионство снизились — букмекеры теперь их оценивают в 18 процентов. «Манчестер Сити» отводят 70%, а «Ливерпулю» — 12%.

Микель Артета признался, что его команде очень тяжело из-за графика, играть приходится каждые три дня. Но сам испанец говорит, что для его команды это момент истины: после побед легко оставаться на вершине, но после поражения нужно собраться и показать весь свой класс. Сумеют ли футболисты «Арсенала» это сделать — увидим уже в ближайшем матче.

Что касается индивидуальных показателей, то лучшим по голам в этом чемпионате у «Арсенала» Букайо Сака — у молодого англичанина 14 голов. На пять меньше забил немец Кай Хавертц, а у бельгийца Леандро Троссарда в активе восемь результативных ударов.

А вот у лидеров атаки прошлого сезона Мартинелли и Габриэла Жезуса статистика пока не очень — шесть и четыре гола соответственно. Но концовка чемпионата может быть хорошим шансом достойно завершить сезон и вписать свои имена в золотую историю клуба.

Вулверхэмптон — Арсенал: история личных встреч

В матче первого круга «Арсенал» одержал непростую победу со счетом 2:1. Голами в составе лондонцев отметились Сака и Мартин Эдегор. Гости ответили результативным ударом в конце матча Куньи.

«Арсенал» вообще выиграл все последние пять матчей против «Вулвз» с общим счетом 12:2.

Последняя победа «Вулверхэмптона» над «Арсеналом датирована февралем 2021 года. Тогда на своем поле команда выиграла 2:1 благодаря голам португальцев Моутиньо и Рубен Невеша, котоырй теперь выступает за «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии.

Вулверхэмптон — Арсенал: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий матч:

Победа «Вулверхэмптона» — 8.29

Ничья — 5.24

Победа «Арсенала» — 1.37

Конечно, «Арсеналу» будет очень тяжело. И в первую очередь из-за усталости: матч с «Баварией» закончился поздно вечером в среду и на восстановление будет менее 72 часов. Да еще придется играть на фоне негативных от вылета из Лиги Чемпионов эмоций.

Но, если футболисты «Арсенала» хотя продолжить бороться за титул, надо собраться и выиграть. Им это по силам, поэтому можно поставить именно на этот исход.

Также наверняка в этом матче будет забито больше двух мячей, и хорошим вариантом выглядит ставка на ТБ 2,5 за 1.66.

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