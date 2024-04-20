Вулверхэмптон – Арсенал где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 20 апреля
В субботу, 20 апреля, сыграют Вулверхэмптон и Арсенал в 34 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Молинью Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вулверхэмптон – Арсенал
- Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.
Последние матчи Вулверхэмптон
- Ноттингем Форест – Вулверхэмптон : 2 – 2
- Вулверхэмптон – Вест Хэм : 1 – 2
- Бернли – Вулверхэмптон : 1 – 1
- Астон Вилла – Вулверхэмптон : 2 – 0
- Вулверхэмптон – Ковентри : 2 – 3
Последние матчи Арсенал
- Бавария – Арсенал : 1 – 0
- Арсенал – Астон Вилла : 0 – 2
- Арсенал – Бавария : 2 – 2
- Брайтон – Арсенал : 0 – 3
- Арсенал – Лутон : 2 – 0
Прогноз на матч Вулверхэмптон – Арсенал
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