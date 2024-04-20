Унион Берлин — Бавария: прогноз на матч 20 апреля 2024, чемпионат Германии

20 апреля, в субботу, «Унион Берлин» на своем поле примет мюнхенскую «Баварию» в в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» и начнется в 19:30 по московскому времени.

💰 Угадывайте счет матчей ⚽⚽⚽

Рекомендуемые ставки: П2; Обе забьют — да.

Унион Берлин

«Унион» после сверхуспешного прошлого сезона, когда команда финишировала четвертой и вышла в Лигу Чемпионов, этот год проваливает — команда Ненада Бьелицы идет на тринадцатом месте. Берлинцы даже не гарантировали себе сохранение прописки в Бундеслиге на следующий сезон —сейчас отрыв от зоны вылета и идущего на шестнадцатом месте «Майнца» всего три очка за пять туров до финиша. Так что концовка для клуба из столицы Германии будет нервной.

Хотя после первых двух туров чемпионата германии даже предположить нельзя было, что «Унион Берлин» будет так мучаться в этом сезоне — в стартовых играх берлинцы с одинаковым счетом 4:1 разгромили «Майнц» и «Дармштадт».

Но затем случился необъяснимый провал — сразу девять подряд поражений. Начали берлинцы с поражения от «РБ Лейпцига» (0:3) на своем поле в сентябре, а закончилась серия только в конце ноября также домашним матчем против «Аугсбурга» (1:1).

Далее команда смогла стабилизировать результаты. Такой безнадеги уже не было, и команда выбралась из подвала турнирной таблицы и зоны вылета.

Даже была еще одна серия из двух побед — в феврале подопечные Бьелицы обыграли «Вольфсбург» и «Хоффенхайм».

В последних двух турах у «Унион Берлин» снова череда неудач — поражения от «Байера» (0:1) дома и «Аугсбурга» на выезде (0:2).

Что касается Кубка Германии, то и в нем «Унион» не смог зайти далеко — уже во втором раунде берлинцы гостили у «Штутгарта» и уступили ему с минимальным счетом.

Первая в истории клуба Лига Чемпионов тоже прошла без побед. Правда, немцы и попали в очень тяжелую группу — с мадридским «Реалом», чемпионом Италии «Наполи» и португальской «Брагой».

Первые две игры получились драматичными. Немцы были очень близки к нулевой ничьей с «Реалом» в Мадриде, но на 94-й минуте Джуд Беллингем вырвал победу для хозяев.

С «Брагой» вышло еще более обескураживающе. На своем поле «Унион» вел 2:0 после голов Шералдо Беккера, но португальцы отыгрались, а еще и забили победный гол на той же самой 94-й минуте.

Потом было домашнее поражение от «Наполи» (0:1), две подряд ничьи со счетом 1:1 с итальянцами и португальцами, а завершился для берлинцев группой этап поражением от «Реала» дома 2:3. Естественно, решающий гол хозяева пропустили на последних минутах.

Как итог — всего два очка в группе и вылет из еврокубков.

В зимнее трансферное окно команду покинули ряд ведущих игроков. у Леонардо Бонуччи в Германии явно не пошло, и в статусе свободного агента итальянец перебрался в турецкий «Фенербахче. А Шералдо Беккер был куплен испанским «Реалом Сосьедадом» за три миллиона евро.

Также в «Челси» вернулся арендованный Давид Фофана.

Сейчас бремя лидерства в команде взял на себя Робин Гозенс — на счету немца шесть голов в Бундеслиге, и это лучший показатель в коллективе.

Также за «Унион» продолжает играть хорошо нам знакомый по выступлениям за московский «Спартак» чешский полузащитник Алекс Крал.

Прогноз на матч Интер Майами – Нэшвилл

Бавария

«Бавария» при Томасе Тухеле в этом сезоне в основном разочаровывает. Уже в прошлом сезоне для мюнхенцев прозвенел звоночек, когда они лишь в последнем туре вырвали чемпионство у дортмундской «Боруссии». А точнее соперник сам отдал им трофей.

В этом же сезоне «Бавария» не смогла навязать конкуренцию леверкузенскому «Байеру», который уже оформил чемпионство за пять туров до финиша.

Тут, конечно, снова пошли разговоры о нефартовости Харри Кейна, которого «Бавария» приобрела перед сезоном. А английского супербомбардира пока в карьере нет ни одного трофея.

Но, конечно, дело не в проклятии Кейна, если оно вообще существуют. Проблемы «Баварии» гораздо глубже. В первую очередь у Тухеля не сложились отношения с лидерами «Баварии», и по ходу сезона он даже заявил, что был более высокого мнения об их способностях.

Натянутые отношения с игроками, неудачные результаты — как итог с Тухелем не будут продлевать контракт, и специалист покинет мюнхенский клуб по окончании этого чемпионата.

Сезон не задался с самого начала — «Бавария» крупно уступила «РБ Лейпцигу» в матче за Суперкубок Германии со счетом 0:3. Это был дебютный матч Кейна за новый клуб, и уже тогда пошли шутки об его безтрофейности.

Чемпионат же «Бавария» начала мощно, одержав в первых двенадцати турах десять побед и дважды сыграв вничью. В том числе на своем поле с будущим чемпионом «Байером» — 2:2.

Первое поражение случилось в 13-м туре, но какое! «Бавария» была разгромлена «Айнтрахтом» на его поле со счетом 1:5. Это было крупнейшее поражение «Баварии» с 2019 года, когда тот же «Айнтрахт» ее обыграл с тем самым счетом.

Впрочем, до зимнего перерыва «Бавария» только побежала, и, казалось, что после Нового года нас ждет интереснейшая борьба за золотые медали.

Но осечка у «Баварии» случилась уже в январе, когда на своем поле она уступила «Вердеру» 0:1.

Ключевым для «Баварии» был матч в Леверкузене 10 февраля. Только победа оставляла мюнхенцев в гонке, но «Байер» не оставил ни единого шанса команде Тухеля, выиграв 3:0.

После этого «Бавария» еще и проиграла «Бохуму» 2:3, при этом ведя в счете 2:0. После этого все стало ясно, и чемпионат мюнхенцы уже доигрывали без мыслей о чемпионстве.

Правда, был и яркий всплеск — победа над «Майнцем» дома со счетом 8:1. Тот же Харри Кейн тогда оформил хет-трик.

Но штормить мюнхенцев продолжило, и затем случились еще два подряд поражения — от дортмундской «Боруссии» (0:2) и «Хайденхайма» (2:3).

В Кубке Германии у «Баварии» тоже случился конфуз — во втором раунде она уступила клубу из третего дивизиона «Саарбрюкену» на его поле.

Зато в Лиге Чемпионов «Бавария» уже в полуфинале. Немцы уверенно выиграл свою группе с «Манчестер Юнайтед», турецким «Галатасараем» и датским «Копенгагеном».

В 1/8 финала «Бавария» в двухматчевом противостоянии прошла итальянский «Лацио». В Риме немцы уступили 0:1, но зато уверенно взяли реванш дома со счетом 3:0е

Дальше было тяжелейшее противостояние с «Арсеналом» в четвертьфинале. В Лондоне была зафиксирована ничья 2:2, а в Мюнхене «Бавария» выиграла с минимальным счетом благодаря голу Йозуа Киммиха.

Теперь в полуфинале «Бавария» сразится с мадридским «Реалом».

Объект шуток Харри Кейн несмотря на это проводит феноменальный сезон. .Англичанин забил 32 мяча в чемпионате и уверенно возглавляет гонку бомбардиров Бундеслиги. К примеру, у второго снайпера «Баварии» Джамала Мусиалы всего десять точных ударов.

В Лиге Чемпионов, естественно, Кейн тоже лучший по голам в своей команде — в этом турнире у него семь результативных ударов.

Так что его трансфер любом случае можно признать успешным, и наверняка в будущем он принесет «Баварии» еще много трофеев и титулов. Впрочем, может это сделать уже в этом сезоне, выиграв Лигу Чемпионов.

Унион Берлин — Бавария: история личных встреч

В матче первого круга «Бавария» на своем поле выиграла с минимальным счетом благодаря голу Рафаэля Греррейру.

В истории матчей между этими командами «Бавария» еще ни разу терпела поражений. В десяти очных встречах мюнхенцы одержали семь побед, а еще в трех случаях были зафиксированы ничьи.

Последний раз берлинцы отбирали очки у «Баварии» в прошлом сезоне, сыграв на своем поле со счетом 1:1.

Унион Берлин — Бавария: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий матч:

Победа «Унион Берлин» — 4.85

Ничья — 4.45

Победа «Баварии» — 1.63

Нельзя сказать, что «Баварии» в чемпионате Германии уже ничего не нужно. Вровень с ней идет «Штутгарт», и наверняка подопечные Тухеля не хотят упустить хотя бы второе место. Да и в целом мюнхенцы не гарантировали себе еще место в Лиге Чемпионов на будущий год. Отрыв за пять туров от «РБ Лейпцига» и «Боруссии» Д составляет семь очков. Так что «Баварии» надо побеждать, чтобы концовка сезона была спокойной.

Так что можно взять просто победу гостей.

Но при этом «Бавария», скорее всего, пропустит — ее оборона в текущем сезоне не выглядит надежной. Так что должна пройти ставка «Обе забьют — да» за 1.62.

Где смотреть матч Унион – Бавария

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰