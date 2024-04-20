Интер Майами — Нэшвилл: прогноз на матч 21 апреля 2024, МЛС

21 апреля 2024 года в американском городе Форт Лодердейл, в штате Флорида, состоится матч Чемпионата США по футболу между командами «Интер Майами» и «Нэшвилл». Матч пройдет на стадионе «Чейс Стэдиум». Начало поединка запланировано на 02:30 по московскому времени.

В этом матче сойдутся 1 и 14 команда восточной конференции МЛС. Сможет ли «Интер Майами» справиться и на этот раз с командой из Нэшвилла, ответ на этот вопрос мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (-1), ОЗ (да), ТБ (2,5).

Интер Майами

В текущем сезоне МЛС «Интер Майами» неплохо стартовал и сейчас идет во главе таблицы, занимая 1 строчку. В 9 матчах чемпионата им удалось набрать 15 баллов, столько же и у «Нью-Йорк Ред Буллс», но у него хуже дополнительные показатели. Но стоит учесть, что у «Интера» сыграно матчей больше чем у всех его оппонентов по конференции. Клуб победил в 4 матчах чемпионата, 3 раза сыграл вничью и дважды уступил, и все это с общей разницей по забитым и пропущенным голам (19:14). Они на текущий момент больше всех на востоке пропустили и забили голов. Суарес на пару с Месси забили 11 мячей и идут в ТОП-6 голеадоров чемпионата.

В последних 3 матчах американского чемпионата «Интер Майами» смог набрать 5 баллов. Сначала они разошлись миром с «Нью-Йорк Сити» (1:1), где на гол Суареса соперник смог быстро ответить своим мячом. И как не старалась команда Месси, вырвать победу у них не получилось, не хватало точности в завершении моментов.

Следом была ничья (2:2) в игре с «Колорадо Рэпидс» (2:2). Здесь «Интер Майами» тоже был близок к победе, но не смог удержать победный счет и пропустил на 88 минуте встречи.

А в последнем сыгранном туре удалось одолеть в гостях «Спортинг Канзас-Сити» (3:2). Обе команды устроили качели, но сильнее оказалась все же команда гостей, в которой победным голом отметился Луис Суарес.

Недавно Месси и Ко сыграли свой матч в рамках четвертьфинала Кубка КОНКАКАФ и проиграли в нем в гостях (1:3) и по сумме двух матчей уступили клубу «Монтеррей» (2:5) и покинули турнир.

В предстоящей встрече из-за проблем со здоровьем не сыграют у «Интера М» следующие футболисты: Фарисас, Жан, Робинсон и Фрэй.

Результаты «Интер Майами» в 5 последних сыгранных матчах:

14.04.24 «Спортинг Канзас-Сити» — «Интер Майами» 2: 3 ;

2: ; 11.04.24 «Монтеррей» — «Интер Майами» 3 :1;

— «Интер Майами» :1; 07.04.24 «Интер Майами» — «Колорадо Рэпидс» 2:2;

04.04.24 «Интер Майами» — «Монтеррей» 1: 2 ;

1: ; 31.03.24 «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» 1:1.

Интересные статические факты последних матчей «Интер Майами»:

В 5 из 8 последних матчах команда не проигрывает;

В последнем домашнем матче была ничья;

В 5 последних встречах клуба забивают обе команды;

В 4 последних поединках пробивался тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда отличается голами;

Команда в последних 5 встречах в среднем забивает чуть меньше 2 голов.

Нэшвилл

В текущем сезоне МЛС «Нэшвилл» стартовал неудачно и сейчас идет на предпоследней 14 строчке в таблице восточной конференции. В 7 сыгранных матчах им удалось в свою копилку положить лишь 7 баллов. Всего 1 раз они одержали победу, 4 раза сыграли вничью и 2 матча проиграли. Но таблица сейчас в чемпионате такая плотная, что всего 4 очка их разделяют от шестой «Атланты» и 6 очков от третьей «Филадельфии». Клубу из Нэшвилла удалось забить 8 мячей на текущий момент и 13 голов они пропустили от оппонентов.

В последних 3 матчах Чемпионата США клуб из Нэшвилла в свою копилку положил лишь 1 балл. Сначала случился крупный проигрыш в матче с «Лос-Анджелес ФК» (0:5), где соперник играл в одну калитку и уверенно без проблем осуществил разгром.

Следом была голевая ничья (2:2) с «Коламбус Крю». «Нэшвиллу» удалось выдать мощную концовку 1 тайма, где они забили в компенсированное время дважды. Но по итогу не удержали победный счет и пропустили в концовке встречи.

А в последнем туре был проигрыш от «Филадельфии Юнион» (1:2), где «Нэшвилл» забил первым, но немного расслабился во 2 тайме и пропустил 2 мяча.

14 марта текущего года клуб из Нэшвилла играл в матче 1/8 финала Кубка КОНКАКАФ, где уступил в ответном матче турнира «Интеру Майами» (1:3). Проигрывая уже (0:3) к 63 минуте встречи, «Нэшвилл» долго не мог распечатать ворота оппонента и смог лишь 1 раз отличиться в самой концовке встречи. И с общим счетом (3:5) по сумме 2 встреч «Нэшвилл» покинул этот турнир.

В предстоящем матче из-за травм не сыграют у «Нэшвилла» следующие игроки: Леал, Циммерман и под вопросом участие Мура.

Результаты «Нэшвилла» в 5 последних сыгранных матчах:

07.04.24 «Нэшвилл» — «Филадельфия Юнион» 1: 2 ;

1: ; 31.03.24 «Нэшвилл» — «Коламбус Крю» 2:2;

24.03.24 «Лос-Анджелес ФК» — «Нэшвилл» 5 :0;

— «Нэшвилл» :0; 17.03.24 «Нэшвилл» — «Шарлотт» 2 :1;

— «Шарлотт» :1; 14.03.24 «Интер Майами» — «Нэшвилл» 3:1.

Интересные статические факты последних матчей «Нэшвилла»:

В 8 последних матчах у команды лишь 1 победа и 3 матча проиграно;

В последних 2 гостевых играх было поражение;

В 2 последних играх клуба забивают обе команды;

В 7 последних матчах команды не пробивается тотал в 2,5 мяча;

В последних 8 из 9 встречах команда отличается голом.

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Интер Майами – Нэшвилл: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 12 поединков. 3 из них стали победными для «Интера», а у «Нэшвилла» в активе 4 виктории. И 5 игр закончились вничью.

«Интер Майами» в этих матчах забивал в среднем 1,00 голов (12 мячей), а «Нэшвилл» 1,42(17 мячей).

С самой большой разницей в счете была победа клуба из Нэшвилла (5:1), это было в 2021 году в рамках МЛС. «Интер» максимально победил оппонента (3:1) в текущем 2024 году, в 1/8 Финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

14.03.24 «Интер Майами» – «Нэшвилл» ( 3 :1).

– «Нэшвилл» ( :1). 08.03.24 «Нэшвилл» – «Интер Майами» (2:2).

31.08.23 «Интер Майами» – «Нэшвилл» (0:0).

20.08.23 «Нэшвилл» – «Интер Майами» (1:1), в серии пенальти (9: 10 ).

). 24.05.23 «Интер Майами» – «Нэшвилл» (2:1).

В 2 из 5 последних сыгранных очных поединках «Интер Майами» был сильнее оппонента и одерживал победу, и при этом ни разу в них не проигрывал.

В 4 из 5 последних сыгранных очных матчах обе команды забивали друг другу. И в 2 последних было забито более 3 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Интер Майами – Нэшвилл

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Интер Майами» — 1.43;

Ничья — 5.06;

Победа «Нэшвилла» — 6.25;

Ф1 (-1) — 1.67;

Ф2 (1) — 2.17;

ТБ (2,5) — 1.50;

ТМ (2,5) — 2.54;

ТБ (3) — 1.79;

ТМ (3) — 2.02;

ОЗ (да) — 1.67;

ОЗ (нет) — 2.16.

«Интер Майами» удачнее начал сезон чем его предстоящий оппонент и они находятся на разных полюсах таблицы. К тому же Месси и Ко в последней недавней очной встрече уже обыгрывали клуб из Нэшвилла с разницей в 2 мяча.

Поэтому в этой встрече я думаю, что хозяева также уверенно победят. Можно сделать ставку на Ф1 (-1), за коэффициент 1.67.

В 4 из 5 последних очных встречах команд была неплохая результативность и обе команды забили друг другу. Здесь еще можно сделать ставку на ОЗ (да), за хороший коэффициент 1.67, или же ТБ (2,5) за 1.50.

Где смотреть матч Интер Майами – Нэшвилл

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